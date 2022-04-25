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Приметы на 26 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

25 апреля 2022, 19:56

Как привлечь удачу и не попасть в беду 26 апреля.

весна, приметы
Что нельзя делать 26 апреля / pixabay

26 апреля церковь почитает память мученицы Фомаиды Египетской, отдавшей жизнь за веру в 476 году.

Святой Фомаиде молятся о здоровьи и любви в семье.

Хозяйки в этот день собирали первый щавель и готовили различные блюда.

В 2022 году 26 апреля выпадает на Светлую седмицу, неделю после Пасхи. В Светлый вторник принято ходить в гости и весело проводить время.

Что нельзя делать 26 апреля

Нельзя совершать крупные покупки. Приобретения не принесут радости.

Нельзя начинать новые дела. Начинания не принесут удачи.

Нельзя отправляться дальнюю дорогу.

Нельзя ругаться с близкими. Ссора может затянуться надолго.

Нельзя одевать черную одежду. Можно принести большой вред здоровью.

Приметы на 26 апреля

Если вороны на верхушках деревьев сидят, то ждать тепла.

Если вороны сильно каркают, то будет пасмурная и дождливая погода.

Если кукушка громко и протяжно кричит, то ждать потепления.

Если дуб распустился, то будет теплое лето.

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