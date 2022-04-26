Приметы на 27 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 27 апреля / pixabay

27 апреля церковь почитает память святителя Мартина I, папы Римского.

В этот день было принято уважать птиц. Хозяйки варили кашу, выносили в сковороде в поле и обязательно нужно перевернуть вверх дном. После этого сковороду необходимо убрать. Считалось, что прикормленая таким образом птица будет оберегать хозяйство.

На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.

Хозяйки готовили вкусные угощения и собирали за столом всю семью.

Что нельзя делать 27 марта

Нельзя ходить на охоту. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя обманывать 27 апреля.

Нельзя обижать птиц, особенно ворон.

Нельзя ругаться и спорить 27 апреля.

Нельзя 27 апреля стирать одновременно вещи мужа и жены. Можно поссориться на долгое время.

Приметы на 27 апреля

Если день выдался дождливым, то землю можно будет легко вспахать.

Если в небе облака и тучи перемешаны, то скоро будет дождь с ветром.

Если 27 апреля солнечный и теплый день, то хорошему урожаю.

Если вороны сильно каркают, ждать морозов.

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