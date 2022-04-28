Приметы на 29 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

29 апреля категорически нельзя выбрасывать растения.
29 апреля церковь почитает память святой Ирины. В народном календаре дата получила название Ирина рассадница.
В этот день люди готовили на рассаду семена, в ящики высаживали огурцы и капусту. Как раньше, так и сегодня сложно представить стол без блюд из капусты. Этот овощ обязательно входил в состав многих постных блюд.
Что нельзя делать 29 апреля
Нельзя вредить растениям 29 апреля.
Нельзя стирать и гладить постельное белье.
Нельзя отдавать и одалживать свои вещи из дома.
Нельзя 29 апреля ругаться с близкими.
Приметы на 29 апреля
Если сильный гром 29 апреля, то к богатому урожаю хлеба.
Если много жуков хрущей 29 апреля, то летом ждать засухи.
Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.
Если овражки опять замерзли, то урожай будет плохой.
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Автор: Маша Тупченко