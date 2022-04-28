Приметы на 29 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 29 апреля / pixabay

29 апреля церковь почитает память святой Ирины. В народном календаре дата получила название Ирина рассадница.

В этот день люди готовили на рассаду семена, в ящики высаживали огурцы и капусту. Как раньше, так и сегодня сложно представить стол без блюд из капусты. Этот овощ обязательно входил в состав многих постных блюд.

Что нельзя делать 29 апреля

Нельзя вредить растениям 29 апреля.

Нельзя стирать и гладить постельное белье.

Нельзя отдавать и одалживать свои вещи из дома.

Нельзя 29 апреля ругаться с близкими.

Приметы на 29 апреля

Если сильный гром 29 апреля, то к богатому урожаю хлеба.

Если много жуков хрущей 29 апреля, то летом ждать засухи.

Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

Если овражки опять замерзли, то урожай будет плохой.

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