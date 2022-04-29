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Приметы на 30 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

29 апреля 2022, 16:18

Категорически нельзя одалживать деньги 30 апреля.

весна, приметы
Что нельзя делать 30 апреля / pixabay

30 апреля церковь почитает память преподобного Зосима, Соловецкого игумена. Он считался чудотворцем.

Зосима прозвали покровителем пчел и пчеловодов. Обычно, к 30 апреля становится уже достаточно тепло, чтобы достать ульи из омшаника. В этот день пчеловодам следует помолиться Зосиме, чтобы пчелы хорошо роились, чтобы мед был вкусным.

Детям в этот день обязательно нужно дать немного меда, чтобы здоровье было крепкое.

Хозяйки готовили вкусные пироги с добавление меда, и угощали близких.

С этого дня можно сажать картошку. Верили, что будет хороший урожай.

Что нельзя делать 30 апреля

Нельзя стирать 30 апреля. Считается, что одежда уже не будет чистой.

Нельзя 30 апреля пересаживать малину и клубнику.

Нельзя одалживать деньги 30 апреля. Можно очень долго ждать своих финансов.

Приметы на 30 апреля

Если пчела садится на хлеб 30 апреля, то будет хороший урожай зерна.

Если пчела на вишню села, то будет много ягод.

Если 30 апреля пчелы вылетают медленно друг за другом, то меда будет не много.

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