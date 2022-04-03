Приметы на 5 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

В этот день нужно выпить всей семье мятного чая, чтобы весь год было здоровье и удача.
5 апреля церковь почитает память святого Никона. В народе наши предки называли Никонов день.
Никон Печерский был игуменом Киево-Печерского монастыря в 1078-1088, он прославился как ученый-летописец.
В этот день высаживали яблони, рябину, красную, черную смородину.
Хозяйки в Никонов день старались убрать в доме и вымыть все полы. Верили, кто встретит 5 апреля в убранном доме, тот весь год будет счастлив.
Обязательно приглашали всю семью вечером и накрывали стол. Каждый должен был выпить мятного чая, тогда вся семья будет здоровой.
Что нельзя делать 5 апреля
Нельзя 5 апреля причинять зло людям.
Нельзя 5 апреля лениться и много говорить.
Нельзя 5 апреля обижать птиц.
Нельзя ссориться с близкими и ругаться.
Приметы на 5 апреля
Если ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами, то утром ожидайте заморозков.
Если теплый день 5 апреля, то весь месяц будет хорошая погода.
Если 5 апреля первый весенний гром слышится, то впереди ожидается холодное лето.
Если солнце в кругах, то к богатому урожаю.
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