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Приметы на 5 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

3 апреля 2022, 19:41

В этот день нужно выпить всей семье мятного чая, чтобы весь год было здоровье и удача.

весна
Что нельзя делать 5 апреля / pixabay

5 апреля церковь почитает память святого Никона. В народе наши предки называли Никонов день.

Никон Печерский был игуменом Киево-Печерского монастыря в 1078-1088, он прославился как ученый-летописец.

В этот день высаживали яблони, рябину, красную, черную смородину.

Хозяйки в Никонов день старались убрать в доме и вымыть все полы. Верили, кто встретит 5 апреля в убранном доме, тот весь год будет счастлив.

Обязательно приглашали всю семью вечером и накрывали стол. Каждый должен был выпить мятного чая, тогда вся семья будет здоровой.

Что нельзя делать 5 апреля

Нельзя 5 апреля причинять зло людям.

Нельзя 5 апреля лениться и много говорить.

Нельзя 5 апреля обижать птиц.

Нельзя ссориться с близкими и ругаться.

Приметы на 5 апреля

Если ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами, то утром ожидайте заморозков.

Если теплый день 5 апреля, то весь месяц будет хорошая погода.

Если 5 апреля первый весенний гром слышится, то впереди ожидается холодное лето.

Если солнце в кругах, то к богатому урожаю.

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