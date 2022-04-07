Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 9 апреля / pixabay

9 апреля церковь почитает память Матроны, которую считали покровительницей хозяек.

Женщины 9 апреля обращались к святой с молитвой, чтобы Матрена помогла им в домашних делах.

От Матрены дни становились все теплее, перелетные птицы возвращались в свои гнезда. 9 апреля мужчины начинали рыбачить.

В народе говорят, что сегодня ни в коем случае нельзя ссориться, иначе потом не удастся помириться.

Что нельзя делать 9 апреля

Нельзя 9 апреля бездельничать и сидеть без работы.

Нельзя много говорить и рассказывать о своих планах.

Нельзя выяснять отношения, ссориться, ревновать.

Нельзя проводить косметические процедуры, в том числе и в домашних условиях.

Приметы на 9 апреля

Если 9 апреля иней и туман утром, то к урожайному году.

Если птицы сильно кричат вечером 9 апреля, то следующий день будет ясным.

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