Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

В народе говорят, что 9 апреля ни в коем случае нельзя ссориться.
9 апреля церковь почитает память Матроны, которую считали покровительницей хозяек.
Женщины 9 апреля обращались к святой с молитвой, чтобы Матрена помогла им в домашних делах.
От Матрены дни становились все теплее, перелетные птицы возвращались в свои гнезда. 9 апреля мужчины начинали рыбачить.
В народе говорят, что сегодня ни в коем случае нельзя ссориться, иначе потом не удастся помириться.
Что нельзя делать 9 апреля
Нельзя 9 апреля бездельничать и сидеть без работы.
Нельзя много говорить и рассказывать о своих планах.
Нельзя выяснять отношения, ссориться, ревновать.
Нельзя проводить косметические процедуры, в том числе и в домашних условиях.
Приметы на 9 апреля
Если 9 апреля иней и туман утром, то к урожайному году.
Если птицы сильно кричат вечером 9 апреля, то следующий день будет ясным.
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