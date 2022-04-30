Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на май, которые принесут небывалый успех

Что нельзя делать в мае приметы / pixabay

Месяц перед летом 2022 всегда самый трепетный и волнительный. В мае природа начинает освобождаться от гнева зимы.

В мае всегда приходит больше сил и вдохновения, но важно знать, какие дни являются неблагоприятными для работы и поездок.

Эти приметы на май помогут вам избежать неприятностей и привлечь удачу.

Приметы на май 2022

Если 1 мая еще не распустилась мать-и-мачеха, то ждать дождливого, холодного и опасного лета. Нельзя 1 мая играть свадьбы и венчаться.

Если 2 мая грустить и плакать, то можно спугнуть счастье на весь месяц.

Если 3 мая убрать на могилках, то ваши близкие будут оберегать ваш дом. Погода резко изменится, если птицы молчат.

Если 4 мая черемуху слышно, то будет теплое лето. Веточку черемухи принести в дом, будет защищать от неудач.

Если 5 мая посадить лук, то можно получить богатый урожай.

Если 6 мая ясный день, то будет счастливая жизнь. В этот день можно узнать свою судьбу.

Если 7 мая посадить овощи, то они не вырастут. Кукушка начинает куковать, то морозов не будет.

Если 8 мая тепло, то лето будет жарким и засушливым. Если выпить воды из колодца, то можно привлечь здоровье и удачу.

Если 9 мая птицы кричат, то будет холодная погода. Увидеть журавля в небе, к большой удаче.

Если 10 мая жаркая погода, то будет засуха.

Если 11 мая собрать березовый сок, то можно укрепить здоровье на весь год.

Если 12 мая ругаться и говорить плохо о других, то можно привлечь большие неприятности.

Если 13 мая звезд на небе много, то ждать много гроз летом.

Если 14 мая услышать соловья, ждать много счастья в 2022 году. Щебетание птиц сулит жаркое лето и хороший урожай.

Если 15 мая заговорить с незнакомыми людьми или подобрать чужую вещь с земли, то ждать беды.

Если 16 мая прилетела птица на подоконник, ждать важных новостей в семье.

Если 17 мая дождь, ждать убытков и неприятностей.

Если 18 мая мелкий дождь сквозь солнце, ждать большой удачи.

Если 19 мая рано встать и встретить рассвет, то будет долгая и счастливая жизнь.

Если 20 мая солнечный день, то лето будет теплое. Увидеть радугу, будет хороший урожай грибов.

Если 21 мая встретится на семейный обед, то будет счастье в доме. Нельзя ругаться и обижать, иначе удача уплывет.

Если 22 мая утренней росой умыться, то можно здоровье укрепить. Дождь сулит удачу и везение.

Если 23 мая затеять уборку в доме, то ждать неприятностей. Нельзя убирать в огороде и сажать рассаду.

Если 24 мая холодное утро, то ближайшие две недели ждать морозов.

Если 25 мая солнечный день, то ждать засушливого лета.

Если 26 мая собрать целебные травы, то можно сохранить здоровье и красоту на весь год.

Если 27 мая сильный ветер, то к похолоданию.

Если 28 мая теплый день, то лето будет удачное. Обязательно нужно огурцы посадить, чтобы был богатый урожай.

Если 29 мая дождь и лягушки сильно квакают, ждать невероятной жары в июне.

Если 30 мая плохо рыба клюет, то урожай будет плохой.

Если 31 мая грустить и плакать, можно беды в дом привлечь. Последний день мая нужно провести в радости.

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