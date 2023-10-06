В какой день нельзя занимать деньги: можно остаться бедным

Когда нельзя занимать деньги - таролог рассказала, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы не растратить свою жизнь.

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В какой день нельзя занимать деньги / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

Почему нельзя занимать деньги в понедельник - наши предки в древности в этот день никогда не начинали новое дело. Понедельник воспринимался, как самый тяжелый день недели. В этот день они также не перечисляли деньги, не одалживали их и не брали в долг. Такие действия могли привезти к расточительству. Таролог Ирина Клевер на Youtube-канале она рассказала, почему не стоит занимать деньги и как не отдать с ними свое здоровье и успех.

Почему нельзя давать деньги на ночь

Астрологи считают, что деньги запрещено давать в долг на растущей Луне. По словам астрологов, на растущей луне стоит приумножать свой капитал, но точно не отдавать кому-то деньги, которые собственноручно заработаны.

Нельзя давать деньги в долг ночью, или вечером. Как считают в народе, согласно приметам, если надо одолжить деньги, то лучше это сделать днем. Согласно приметам, есть большая вероятность получить долг обратно.

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Можно ли занимать деньги

По словам Ирины Клевер деньги занимать нельзя. Ведь тогда, когда человек одалживает свои честно заработанные деньги, он с тем может отдать частичку свои энергии. И до тех пор, пока долг не отдадут, человек будет чувствовать неловко.

"У человека тогда нет энергии на выполнение своих задач. Соответственно и дарить деньги просто так нельзя, ведь вы также отдаете свою энергию. Необходимо вкладывать слова. Например: я тебе дарю деньги, это твой подарок и конкретно проговорить сумму. Ведь, если человек осведомлен, он может мысленно проговаривать то, что ему нужно. Таким образом может установиться энергетическая нить, по которой потом могут выкачивать из вас деньги, здоровье и успех", - отметила таролог.

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