Что нельзя делать 6 октября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня

По новому календарю 6 октября церковь почитает память святого апостола Фомы, который является одним из 12 апостолов Христа. Он был простым рыбаком из галилейского города Панеады. Однажды он услышал проповедь Христа и отправился вслед за ним.
Согласно Евангелие, Фомы не было рядом с Христом, когда тот воскрес. Он не поверил рассказам и сказал, что должен увидеть своими глазами раны от гвоздей на теле Иисуса и лишь потом поверит в его воскрешение. Позже Фома убедился в этом и обошел с проповедями большие территории.
Что можно делать 6 октября
- В этот день можно знакомить своих возлюбленных с родителями. Считается, что тогда все пройдет, как по маслу.
- В этот день нужно печь хлеб и раздавать остатки нуждающимся. Предки верили, что это притянет удачу и благополучие.
- В этот день нужно молиться. У апостола Фомы стоит попросить достатка.
Что нельзя делать 6 октября
1. Нельзя 6 октября хвастаться своими накоплениями. Если нарушить этот запрет, то вы рискуете остаться без денег.
2. Нельзя 6 октября отказывать в милостыне или хлебе нуждающимся. Предки верили, что из-за этого самому можно оказаться нищим.
3. Нельзя 6 октября лениться, сплетничать и ссориться. Это может притянуть неприятности в жизнь.
Приметы 6 октября
- Если в этот день туман, то ближайший год будет урожайным.
- Если бурьян вырос высокий, то зима будет снежной.
- Если в лесу почти нет грибов, то зима будет суровой.
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