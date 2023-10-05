Что нельзя делать 6 октября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня

Что можно делать 6 октября. Старые приметы и строгие запреты, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 6 октября / фото: pixabay

По новому календарю 6 октября церковь почитает память святого апостола Фомы, который является одним из 12 апостолов Христа. Он был простым рыбаком из галилейского города Панеады. Однажды он услышал проповедь Христа и отправился вслед за ним.

Согласно Евангелие, Фомы не было рядом с Христом, когда тот воскрес. Он не поверил рассказам и сказал, что должен увидеть своими глазами раны от гвоздей на теле Иисуса и лишь потом поверит в его воскрешение. Позже Фома убедился в этом и обошел с проповедями большие территории.

Что можно делать 6 октября

В этот день можно знакомить своих возлюбленных с родителями. Считается, что тогда все пройдет, как по маслу.

В этот день нужно печь хлеб и раздавать остатки нуждающимся. Предки верили, что это притянет удачу и благополучие.

В этот день нужно молиться. У апостола Фомы стоит попросить достатка.

Что нельзя делать 6 октября

1. Нельзя 6 октября хвастаться своими накоплениями. Если нарушить этот запрет, то вы рискуете остаться без денег.

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2. Нельзя 6 октября отказывать в милостыне или хлебе нуждающимся. Предки верили, что из-за этого самому можно оказаться нищим.

3. Нельзя 6 октября лениться, сплетничать и ссориться. Это может притянуть неприятности в жизнь.

Приметы 6 октября

Если в этот день туман, то ближайший год будет урожайным.

Если бурьян вырос высокий, то зима будет снежной.

Если в лесу почти нет грибов, то зима будет суровой.

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