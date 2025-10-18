Здоровье придет на весь год: что нужно сделать 18 октября, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день идет снег
- Что нельзя брать в руки в этот день
- Что нужно приготовить 18 октября
18 октября церковь почитает память святого апостола и евангелиста Луки. Как сообщает Главред, он был врачом. Также он стал спутником и сподвижником апостола Павла, когда тот совершал миссионерские путешествия.
Лука также является автором Деяний святых апостолов, которое можно считать продолжением Евангелия. Там он рассказывал о развитии ранней Церкви и распространении христианства среди язычников.
Изначально Лука не был одним из 12-ти апостолов. Однако за его деяний его считают апостолом в значении посланника и сподвижника.
Что можно делать 18 октября
- В этот день нужно помолиться. У святых просят здоровья и исцеления от болезней.
- В этот день нужно приготовить блюдо с луком. Предки верили, что тогда здоровье будет целый год.
- В этот день нужно повесить связки лука. Предки верили, что они отпугнут нечистую силу.
Что нельзя делать 18 октября
1. Нельзя 18 октября сплетничать и хвастаться успехам. Иначе вы спугнете удачу.
2. Нельзя 18 октября брать деньги в долг. Ваши финансовые трудности могут затянуться.
3. Нельзя 18 октября поднимать чужие вещи с земли. Вы рискуете притянуть чужие беды и проблемы.
4. Нельзя 18 октября одалживать соль. Иначе из дома уйдет удача и достаток.
Приметы 18 октября
- Если в этот день с утра идет снег, то зима будет теплой.
- Если в этот день птицы сидят на деревьях, то будет непогода.
- Если в этот день опали листья дуба, то зима будет ранней.
- Если в этот день низко летят гуси, то скоро пойдет дождь.
Вас также заинтересует:
- "Наложенный платеж" и "более того": популярные выражения, которые мы говорим неправильно
- Можно ли донашивать чужие вещи: мольфар предупредил об опасности
- Самый опасный город Украине: появился антирейтинг населенных пунктов
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред