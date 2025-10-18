Здоровье придет на весь год: что нужно сделать 18 октября, приметы

Что нельзя делать 18 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от финансовых и других проблем.

Что нельзя делать 18 октября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день идет снег

Что нельзя брать в руки в этот день

Что нужно приготовить 18 октября

18 октября церковь почитает память святого апостола и евангелиста Луки. Как сообщает Главред, он был врачом. Также он стал спутником и сподвижником апостола Павла, когда тот совершал миссионерские путешествия.

Лука также является автором Деяний святых апостолов, которое можно считать продолжением Евангелия. Там он рассказывал о развитии ранней Церкви и распространении христианства среди язычников.

Изначально Лука не был одним из 12-ти апостолов. Однако за его деяний его считают апостолом в значении посланника и сподвижника.

Что можно делать 18 октября

В этот день нужно помолиться. У святых просят здоровья и исцеления от болезней.

В этот день нужно приготовить блюдо с луком. Предки верили, что тогда здоровье будет целый год.

В этот день нужно повесить связки лука. Предки верили, что они отпугнут нечистую силу.

Что нельзя делать 18 октября

1. Нельзя 18 октября сплетничать и хвастаться успехам. Иначе вы спугнете удачу.

2. Нельзя 18 октября брать деньги в долг. Ваши финансовые трудности могут затянуться.

3. Нельзя 18 октября поднимать чужие вещи с земли. Вы рискуете притянуть чужие беды и проблемы.

4. Нельзя 18 октября одалживать соль. Иначе из дома уйдет удача и достаток.

Приметы 18 октября

Если в этот день с утра идет снег, то зима будет теплой.

Если в этот день птицы сидят на деревьях, то будет непогода.

Если в этот день опали листья дуба, то зима будет ранней.

Если в этот день низко летят гуси, то скоро пойдет дождь.

