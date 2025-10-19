Важный церковный праздник: что нельзя делать 19 октября

Что можно делать 19 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бед и болезней.

19 октября церковь почитает память святого пророка Иоиля. Как сообщает Главред, он считается одним из первых пророков, который записал свои проповеди.

Он жил в Иудее и предупредил народ Израиля своими проповедями о многих бедствиях. Он готовил их к засухе, голоду и нашествию саранчи. Эти все беды могли коснуться тех, кто не помолиться и не покается.

Он также предсказал, что Бог пошлет на землю Спасителя в день Пятидесятницы сойдет Святой Дух.

Что можно делать 19 октября

В этот день нужно помолиться. У святых просят спокойствия для души, которая покинула мир самоубийством или без крещения.

В этот день нужно приготовить блюда с курятиной. Считается, что это принесет силы и здоровье.

В этот день нужно обойти жилье с зажжённой свечой. Предки верили, что это принесет удачу.

Что нельзя делать 19 октября

1. Нельзя 19 октября отказывать в помощи бедным. Иначе вы сами можете оказаться в беде.

2. Нельзя 19 октября оставлять окна открытыми. Считается, что в дом могут пробраться болезни.

3. Нельзя 19 октября сушить белье на улице. Иначе это отпугнет удачу и счастье.

Приметы 19 октября

Если в этот день вороны собрались в большие стаи, то будут сильные морозы.

Если в этот день птицы летают низко, то будет мало снег.

Если в этот день пошел дождь, то зима будет поздней.

Если в этот день туман, то будет потепление.

