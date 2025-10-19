Важный церковный праздник: что нельзя делать 19 октября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день птицы летают низко
- Почему нельзя открывать окна в этот день
- Что нужно сделать дома 19 октября
19 октября церковь почитает память святого пророка Иоиля. Как сообщает Главред, он считается одним из первых пророков, который записал свои проповеди.
Он жил в Иудее и предупредил народ Израиля своими проповедями о многих бедствиях. Он готовил их к засухе, голоду и нашествию саранчи. Эти все беды могли коснуться тех, кто не помолиться и не покается.
Он также предсказал, что Бог пошлет на землю Спасителя в день Пятидесятницы сойдет Святой Дух.
Что можно делать 19 октября
- В этот день нужно помолиться. У святых просят спокойствия для души, которая покинула мир самоубийством или без крещения.
- В этот день нужно приготовить блюда с курятиной. Считается, что это принесет силы и здоровье.
- В этот день нужно обойти жилье с зажжённой свечой. Предки верили, что это принесет удачу.
Что нельзя делать 19 октября
1. Нельзя 19 октября отказывать в помощи бедным. Иначе вы сами можете оказаться в беде.
2. Нельзя 19 октября оставлять окна открытыми. Считается, что в дом могут пробраться болезни.
3. Нельзя 19 октября сушить белье на улице. Иначе это отпугнет удачу и счастье.
Приметы 19 октября
- Если в этот день вороны собрались в большие стаи, то будут сильные морозы.
- Если в этот день птицы летают низко, то будет мало снег.
- Если в этот день пошел дождь, то зима будет поздней.
- Если в этот день туман, то будет потепление.
Вас также заинтересует:
- "Наложенный платеж" и "более того": популярные выражения, которые мы говорим неправильно
- Можно ли донашивать чужие вещи: мольфар предупредил об опасности
- Самый опасный город Украине: появился антирейтинг населенных пунктов
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред