Что нельзя брать в руки в праздник 21 октября: суровые приметы

21 октября церковь почитает память святого преподобного Иллариона Великого. Как сообщает Главред, он родился в богатой семье язычников. С самого детства он изучал науку, позже отправился на учебу в Александрию, где ознакомился с христианской верой.
В Александрии Илларион принял Святое Крещение. После этого он отказался от роскоши и принял решение о воздержании. Он много молился. Однажды он встретил святого Антония Великого, после чего он вернулся в родные места, чтобы вести затворную жизнь.
Илларион отдал все свое имущество бедным и поселился в пустыне между Газой и Майюмом. Он жил в нищете, с минимальной пищей, молился, постился и занимался физическим трудом. Господь даровал Иллариона дур чудотворения. Он исцелял больных и даже изгонял бесов.
Что можно делать 21 октября
- В этот день нужно помолиться. У святых просили исцеления от болезней и спокойствия для души.
- В этот день нужно убрать в доме. Это очистит жилье от негатива и болезней.
- В этот день можно вышивать и вязать. Так вы своими руками создадите настоящий оберег.
Что нельзя делать 21 октября
1. Нельзя 21 октября начинать важные дела. День не благоприятен для этого.
2. Нельзя 21 октября стирать белье и вывешивать его на улицу после заката. Предки верили, что тогда в дом придут болезни.
3. Нельзя 21 октября ссориться и обижаться. Иначе конфликты затянутся надолго.
4. Нельзя 21 октября отказывать в помощи. Считается, что тогда вы потеряете удачу.
5. Нельзя 21 октября поднимать деньги и другие находки. Через них могут наложить порчу.
Приметы 21 октября
- Если в этот день береза не сбросила листья, то снег выпадет поздно.
- Если в этот день облака плывут низко, то будет мороз.
- Если в этот день иней, то погода будет ясной.
- Если в этот день сырая погода, то скоро придет похолодание. \
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
