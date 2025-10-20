Что нельзя брать в руки в праздник 21 октября: суровые приметы

Что можно делать 21 октября. Приметы и запреты, которые уберегут от болезней и порчи.

21 октября церковь почитает память святого преподобного Иллариона Великого. Как сообщает Главред, он родился в богатой семье язычников. С самого детства он изучал науку, позже отправился на учебу в Александрию, где ознакомился с христианской верой.

В Александрии Илларион принял Святое Крещение. После этого он отказался от роскоши и принял решение о воздержании. Он много молился. Однажды он встретил святого Антония Великого, после чего он вернулся в родные места, чтобы вести затворную жизнь.

Илларион отдал все свое имущество бедным и поселился в пустыне между Газой и Майюмом. Он жил в нищете, с минимальной пищей, молился, постился и занимался физическим трудом. Господь даровал Иллариона дур чудотворения. Он исцелял больных и даже изгонял бесов.

Что можно делать 21 октября

В этот день нужно помолиться. У святых просили исцеления от болезней и спокойствия для души.

В этот день нужно убрать в доме. Это очистит жилье от негатива и болезней.

В этот день можно вышивать и вязать. Так вы своими руками создадите настоящий оберег.

Что нельзя делать 21 октября

1. Нельзя 21 октября начинать важные дела. День не благоприятен для этого.

2. Нельзя 21 октября стирать белье и вывешивать его на улицу после заката. Предки верили, что тогда в дом придут болезни.

3. Нельзя 21 октября ссориться и обижаться. Иначе конфликты затянутся надолго.

4. Нельзя 21 октября отказывать в помощи. Считается, что тогда вы потеряете удачу.

5. Нельзя 21 октября поднимать деньги и другие находки. Через них могут наложить порчу.

Приметы 21 октября

Если в этот день береза не сбросила листья, то снег выпадет поздно.

Если в этот день облака плывут низко, то будет мороз.

Если в этот день иней, то погода будет ясной.

Если в этот день сырая погода, то скоро придет похолодание. \

