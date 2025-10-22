Укр
  3. Приметы

Почему нельзя убирать в праздник 22 октября: строгие приметы в этот день

Ангелина Подвысоцкая
22 октября 2025, 04:36
Что можно делать 22 октября. Приметы и запреты, которые уберегут от финансовых проблем и болезней.
  • Что значит, если в этот день выпал первый снег
  • Почему нельзя убирать в этот день
  • С кем нужно провести время 22 октября

22 октября церковь почитает память святого преподобного Аверкия. Как сообщает Главред, он был родом из знатной и богатой семьи. Даже в юные годы он старался быть благочестивым, стремился к духовному совершенствованию.

Однажды он принял христианство и стал полностью посвящать себя Богу. Аверкий распространял христианскую веру среди язычников в те года, когда христиан преследовали. Он умер в глубокой старости, а на его могиле была надпись, в которой он назвал себя "учеником святого Пастыря, который кормит духовной пищей".

Что можно делать 22 октября

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и исцеления от болезней.
  • В этот день нужно провести время в кругу семьи. Это принесет в дом мир и взаимопонимание.
  • В этот день нужно заняться благими делами. Тогда щедрость вернется к вам сторицей.

Что нельзя делать 22 октября

1. Нельзя 22 октября начинать новые важные дела. Иначе все будет напрасно.

2. Нельзя 22 октября работать в огороде. В этот день землю уже нельзя трогать, иначе будет плохой урожай.

3. Нельзя 22 октября стричь волосы или ногти. Предки верили, что так можно срезать жизненную силу и притянуть болезни.

4. Нельзя 22 октября повышать голос в доме. Этот день нужно провести в мире и примирении.

5. Нельзя 22 октября заниматься стиркой и уборкой. Иначе вы рискуете ухудшить финансовое благосостояние.

Приметы 22 октября

  • Если в этот день выпал первый снег, то зима будет ранней и снежной.
  • Если в этот день птицы летают низко, то будет непогода.
  • Если в этот день роса или туман, то будет тепло.
  • Если в этот день идет дождь, то зимой будет оттепель.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
