Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Начнется "черная полоса": что нельзя брать в руки в праздник 24 октября, приметы

Ангелина Подвысоцкая
23 октября 2025, 19:01
168
Что можно делать 24 октября. Приметы и запреты, которые уберегут от порчи и болезней.
приметы
Что нельзя делать 24 октября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день улетели птицы
  • Почему нельзя работать в этот день
  • Что нужно попросить у святых 24 октября

24 октября церковь почитает память святых мучеников Ареты и тех, кто с ним. Как сообщает Главред, он был уважаемым и мудрым руководителем общины Награн. Однажды ко власти в соседнем царстве пришел иудейский царь, он начал преследовать христиан.

Новый правитель уничтожал все, что имело связь с Византией и Эфиопией. Его войско вошло в Награн, христиан заставляли отречься от веры и даже массово начали казнить тех, кто отказывался.

видео дня

Старейший Арета, которому было 95 лет, попал в плен. Его привели к царю и тот лично заставлял старца отречься от веры. Арета не согласился и даже разоблачил жестокость мучителя. Он спокойно принял свою смерть.

Что можно делать 24 октября

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили защиты от бед и негатива.
  • В этот день нужно подготовиться к холодам. Стоит подготовить теплую одежду и обувь.
  • В этот день можно делать покупки. Считается, что это принесет пользу.

Что нельзя делать 24 октября

1. Нельзя 24 октября работать после заката. Иначе благополучие улетит из вашего дома.

2. Нельзя 24 октября сажать растения. Земля уже должна отдыхать.

3. Нельзя 24 октября брать подарки от посторонних людей. Так на вас могут навести порчу.

4. Нельзя 24 октября бить посуду. Предки верили, что тогда придут болезни и неприятности.

Приметы 24 октября

  • Если в этот день уже улетели птицы, то осень будет теплой.
  • Если в этот день туман, то погод будет теплой.
  • Если в этот день ясная погода, то зима будет морозной.
  • Если в этот день южнный ветер, то зима будет теплой.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

20:45Украина
РФ заказала десятки ядерных "Калибров": в СМИ попали секретные документы

РФ заказала десятки ядерных "Калибров": в СМИ попали секретные документы

20:10Война
Путин впервые отреагировал на новые санкции США и выдал ультиматум Украине

Путин впервые отреагировал на новые санкции США и выдал ультиматум Украине

19:24Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Лошадям - уныние, Свиньям - отказ

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Лошадям - уныние, Свиньям - отказ

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

Последние новости

20:46

Засядько, Хаукин, Тимченко: почему мир не знает об этих украинских супергероях

20:45

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

20:21

Смотрят на стену и лают - раскрыто, могут ли собаки чувствовать призраков

20:20

Опасность, которая может погубить: почему в Австралии нельзя купаться без колготок

20:20

"Это предатели": украинский шоумен разнес в пух и прах Потапа, Яму и Винника

Теплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 годаТеплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 года
20:19

Как правильно обрезать смородину осенью: советы для обильного урожая

20:10

РФ заказала десятки ядерных "Калибров": в СМИ попали секретные документы

19:51

Около 5 миллионов: Зинченки засветили роскошные аксессуары

19:24

Путин впервые отреагировал на новые санкции США и выдал ультиматум Украине

Реклама
19:21

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

19:10

Почему Трамп отменил встречу с Путиныммнение

19:01

Начнется "черная полоса": что нельзя брать в руки в праздник 24 октября, приметы

18:44

"Может будут завтра у нас": Зеленский заинтриговал заявлением о ракетах Tomahawk

18:23

Бюджет потерял минимум 300 млн грн из-за злоупотреблений связанной с Гетманцевым компании "М.С.Л.", - экономист

18:23

"Выбьет трон из-под Путина": названа интересная цель для ВСУВидео

18:21

Зеленский раскрыл детали плана окончания войны - какой первый шаг

17:54

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

17:48

Украинцев начали штрафовать за заборы в селе - можно влететь на "кругленькую сумму"Видео

17:29

Свежие, но провальные: эксперты назвали худшие авто 2025 года

17:18

"Как занервничал Путин": Зеленский заявил о начале переговоров по Tomahawk

Реклама
16:59

Китай отвернулся от России после новых санкций Трампа - Reuters раскрыли детали

16:56

Освобождение Кучерова Яра: в ВСУ показали спасательную операцию по эвакуации гражданских

16:54

Без света, отопления, воды и газа: эксперт заявил о возможном тотальном блэкаутеВидео

16:43

Ирина Билык выдвинула претензии бывшему мужу - что сделал Дмитрий Коляденко

16:41

Паспорта в Украине будут оформлять по-новому - Рада приняла важные изменения

16:21

Секрет раскрыт - действительно ли золото Полуботка до сих пор лежит в Банке АнглииВидео

16:11

"Мадьяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года и пожелал сбросить с себя российское иго

16:09

"Мое бесплодие": аккаунт российской певицы взломали и узнали ее тайны

16:01

Нужно будет платить налоги: когда могут повыситься тарифы на такси в Украине

16:00

Россия рухнет за год: названо единственное условие крушения экономики Путина

15:51

Придется надевать шубу: украинцев предупредили о возможных проблемах с отоплением

15:31

Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

15:20

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

15:04

В Украине есть настоящий город-музей: уникальное место, о котором мало кто знаетВидео

14:34

Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

14:19

Первый союзник Путина сдался: в Bloomberg раскрыли планы Индии по нефти

14:08

Удивит даже опытных кошатников: как на самом деле коты ощущают боль человека

14:04

Враг продвигается возле двух населенных пунктов на Днепропетровщине: DeepState показали изменения на карте

14:00

Елена Тополя заговорила о смене профессии: "Иногда "нагребает"

Реклама
13:50

Разбитое сердце: София Ротару опубликовала скорбное сообщение

13:42

Пробрались ли россияне на правый берег: в ЦПД сказали, что происходит в Херсоне

13:30

Путинистку Гузееву проверяет полиция: грозит 10 лет тюрьмы

13:27

Не американцы, как считает большинство: кто придумал Хэллоуин на самом деле

13:16

Погода на завтра 24 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

13:07

Шампиньоны можно вырастить даже в квартире: что для этого нужноВидео

12:58

Энергосистема оживляется дефибриллятором: почему Украина вошла в зиму неподготовленнойВидео

12:58

Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение – Sky News

12:51

"Брижит Бардо умерла": актриса эмоционально отреагировала на внезапное сообщение

12:49

"В шоке": известный украинский режиссер рассказал о "прилете" в его дом

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять