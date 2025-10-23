Начнется "черная полоса": что нельзя брать в руки в праздник 24 октября, приметы

Что можно делать 24 октября. Приметы и запреты, которые уберегут от порчи и болезней.

Что нельзя делать 24 октября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день улетели птицы

Почему нельзя работать в этот день

Что нужно попросить у святых 24 октября

24 октября церковь почитает память святых мучеников Ареты и тех, кто с ним. Как сообщает Главред, он был уважаемым и мудрым руководителем общины Награн. Однажды ко власти в соседнем царстве пришел иудейский царь, он начал преследовать христиан.

Новый правитель уничтожал все, что имело связь с Византией и Эфиопией. Его войско вошло в Награн, христиан заставляли отречься от веры и даже массово начали казнить тех, кто отказывался.

Старейший Арета, которому было 95 лет, попал в плен. Его привели к царю и тот лично заставлял старца отречься от веры. Арета не согласился и даже разоблачил жестокость мучителя. Он спокойно принял свою смерть.

Что можно делать 24 октября

В этот день нужно помолиться. У святых просили защиты от бед и негатива.

В этот день нужно подготовиться к холодам. Стоит подготовить теплую одежду и обувь.

В этот день можно делать покупки. Считается, что это принесет пользу.

Что нельзя делать 24 октября

1. Нельзя 24 октября работать после заката. Иначе благополучие улетит из вашего дома.

2. Нельзя 24 октября сажать растения. Земля уже должна отдыхать.

3. Нельзя 24 октября брать подарки от посторонних людей. Так на вас могут навести порчу.

4. Нельзя 24 октября бить посуду. Предки верили, что тогда придут болезни и неприятности.

Приметы 24 октября

Если в этот день уже улетели птицы, то осень будет теплой.

Если в этот день туман, то погод будет теплой.

Если в этот день ясная погода, то зима будет морозной.

Если в этот день южнный ветер, то зима будет теплой.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

