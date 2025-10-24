Дмитровская поминальная суббота 2025: что ни в коем случае нельзя делать 25 октября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день еще не пошел снег
- Почему нельзя выходить из дома после заката в этот день
- Почему нужно упомянуть усопших 25 октября
25 октября церковь отмечает Дмитровскую поминальную субботу. Как сообщает Главред, в этот день поминают усопших, молятся за упокой их душ. Также принято убираться на могилах, оставлять свечи и цветы. На могилах оставляют поминальные пироги, которые затем раздают нищим.
Также в этот день церковь почитает память святых мучеников Маркияна и Мартирия. Они были родом из Восточной Малой Азии и жили во времена гонений на христиан в Римской империи.
Маркиян и Мартирий были ревностными христианами - священниками или монахами. Они вели благочестивый образ жизни и заботились о других христианах.
В конечном итоге они также стали жертвами преследований и были арестованы. По приказу властей их жестоко пытали, вынуждая отказаться от веры. Однако Маркиян и Мартирий были преданы Христу и приняли мученическую смерть.
Что можно делать 25 октября
- В этот день нужно завершить все хозяйственные работы. День считается благоприятным для этого.
- В этот день нужно помолиться. У святых просили исцеления от недугов и мудрого совета.
- В этот день нужно сделать как можно больших дел. Это принесет достаток в ваш дом и счастье.
- В этот день нужно помянуть усопших. Говорить о них можно только хорошее.
Что нельзя делать 25 октября
1. Нельзя 25 октября ссориться и спорить. Иначе от вас отвернется благополучие на всю зиму.
2. Нельзя 25 октября отказывать в помощи. Считается, что скупость вернется сторицей.
3. Нельзя 25 октября выходить из дома после заката. Предки верили, что это может притянуть неприятности и нечистую силу.
4. Нельзя 25 октября плохо говорить об умерших. Это считается настоящим грехом.
Приметы 25 октября
- Если в этот день утром мороз, то зима будет ранней.
- Если в этот день птички активно ищут пищу на земле, то скоро пойдет снег.
- Если в этот день еще не опали листья, то осень будет теплой.
- Если в этот день еще не пошел снег, то зима будет мягкой.
