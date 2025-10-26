Важный церковный день: что ни в коем случае нельзя делать 27 октября, приметы

Что можно делать 27 октября. Строгие приметы и запреты, которые принесут счастье и благополучие.

27 октября церковь почитает память преподобного Нестора Летописца Печерского. Как сообщает Главред, он родился в Киеве. В 17 лет он пошел учиться в Киево-Печерский монастырь. Там он принял постриг в монахи.

Нестор очень часто молился, много времени посвящал письменному труду. Со временем его посвятили в иеродиаконы. Вскоре Нестор занялся летописанием. Он считается создателем наиболее раннего из древнерусских летописных сводов XII века.

Нестор является автором "Повести временных лет", произведением о князе Владимире и Крещении Руси. Он умер в 1114 году. Его мощи хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Что можно делать 27 октября

В этот день нужно помолиться. У святого просят помощи в учебе и работе.

В этот день можно давать обещания, но лишь те, которые вы точно исполните.

В этот день можно работать с книгами, обучать других. Этот день благоприятный для подобного.

В этот день нужно заняться уборкой в доме. Тогда к вам придет благополучие и счастье.

Что нельзя делать 27 октября

1. Нельзя 27 октября ссориться и ругаться. Иначе из дома уйдет добрая энергия.

2. Нельзя 27 октября злоупотреблять алкоголем. День нужно провести в духовности.

3. Нельзя 27 октября давать напрасных обещаний. Иначе это обернется негативом.

4. Нельзя 27 октября отказывать в помощи. От вас отвернется благополучие.

Приметы 27 октября

Если в этот день густой туман, то будет оттепель.

Если в этот день выпал снег, то в мае будет плохая погода.

Если в этот день на улице слякоть, то зима будет через четыре недели.

Если в этот день на рябине много ягод, то лето будет дождливым.

