Важный церковный день: что ни в коем случае нельзя делать 27 октября, приметы

27 октября церковь почитает память преподобного Нестора Летописца Печерского. Как сообщает Главред, он родился в Киеве. В 17 лет он пошел учиться в Киево-Печерский монастырь. Там он принял постриг в монахи.
Нестор очень часто молился, много времени посвящал письменному труду. Со временем его посвятили в иеродиаконы. Вскоре Нестор занялся летописанием. Он считается создателем наиболее раннего из древнерусских летописных сводов XII века.
Нестор является автором "Повести временных лет", произведением о князе Владимире и Крещении Руси. Он умер в 1114 году. Его мощи хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Что можно делать 27 октября
- В этот день нужно помолиться. У святого просят помощи в учебе и работе.
- В этот день можно давать обещания, но лишь те, которые вы точно исполните.
- В этот день можно работать с книгами, обучать других. Этот день благоприятный для подобного.
- В этот день нужно заняться уборкой в доме. Тогда к вам придет благополучие и счастье.
Что нельзя делать 27 октября
1. Нельзя 27 октября ссориться и ругаться. Иначе из дома уйдет добрая энергия.
2. Нельзя 27 октября злоупотреблять алкоголем. День нужно провести в духовности.
3. Нельзя 27 октября давать напрасных обещаний. Иначе это обернется негативом.
4. Нельзя 27 октября отказывать в помощи. От вас отвернется благополучие.
Приметы 27 октября
- Если в этот день густой туман, то будет оттепель.
- Если в этот день выпал снег, то в мае будет плохая погода.
- Если в этот день на улице слякоть, то зима будет через четыре недели.
- Если в этот день на рябине много ягод, то лето будет дождливым.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
