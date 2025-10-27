Что нельзя делать в праздник в этот день: строгие приметы 28 октября

Что можно делать 28 октября. Приметы и запреты, которые уберегут от потери достатка и благополучия.

28 октября церковь почитает память святой Параскевы Иконийской. Как сообщает Главред, она была родом из семьи сенатора города Иконий. Семья девушки была верующей. Они особо почитали пятницу, так как это день, когда распяли Христа. В переводе с греческого имя девушки означает "подготовление к субботе".

Параскева также была христианкой. Она решила вести аскетический образ жизни. Однако в те времена были жестокие гонения на христиан при императоре Диоклетиане.

Даже под угрозой смерти девушка не отреклась от веры и продолжала исповедовать христианство. В итоге она погибла за веру. Девушку подвергли жестким пыткам и казнили.

Что можно делать 28 октября

В этот день нужно помолиться. У святых просили счастливого брака и семейного благополучия.

В этот день нужно украсить икону Параскевы целебными травами и цветами. Предки верили, что это защитит дом от болезней и принесет счастье.

В этот день можно приложить травы с иконы к больным местам. Считается, что они помогут исцелиться.

Что нельзя делать 28 октября

1. Нельзя 28 октября ссориться и сплетничать. Это нарушит покой и навлечет беду.

2. Нельзя 28 октября заниматься домашними делами. Это отпугнет благополучие.

3. Нельзя 28 октября отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы от вас отвернется удача и вы потеряете достаток.

Приметы 28 октября

Если в этот день густой туман, то зимой будет оттепель.

Если в этот день выпал снег, то в следующем году будет богатый урожай хлеба.

Если в этот день видно белку, то будет оттепель.

Если в этот день много насекомых, то зима будет теплой.

