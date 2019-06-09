Кабачковый торт с разными овощными начинками: классные рецепты

Собраны классные рецепты кабачкового торта с овощными начинками / Скриншот видео с youtube.com

Кабачки можно не только фаршировать, тереть для приготовления блинчиков, нарезать, чтобы пожарить. Из кабачков можно приготовить более изысканное блюдо — кабачковый торт.

Торт из кабачков можно готовить с разными начинками.

Главред решил собрать самые классные рецепты кабачкового торта с овощными начинками и объяснить, как пошагово готовить торт кабачковый.

Кабачковый торт, рецепт с морковью и луком

Ингредиенты:

Кабачок 1 кг 200 г;

100 г муки;

2 яйца;

100 г лука;

100 моркови;

300 г сметаны 15%-й жирности;

1 чайная ложка соли;

0,5 чайной ложки молотого перца;

Растительное масло;

Половина помидора;

Несколько веточек петрушки.

Кабачковый торт — рецепт с фото пошагово

Очистите кабачок, нарежьте, пропустите через мясорубку и отбросьте массу на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость.

Как готовится кабачковый торт с морковью и луком / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится кабачковый торт с морковью и луком / Скриншот видео с youtube.com

Потом переложите массу в большую миску, добавьте яйца, соль, перец и муку и все перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Как готовится кабачковый торт с морковью и луком / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится кабачковый торт с морковью и луком / Скриншот видео с youtube.com

Как приготовить кабачковый торт с морковью и луком

Разогрейте сковороду (диаметр — 16 сантиметров), налейте немного растительного масла, положите 2 столовые ложки теста и распределите по дну. Жарьте коржи с каждой стороны по 1,5 минуты.Читайте такжеБлюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецепты

Как готовится кабачковый торт с морковью и луком / Скриншот видео с youtube.com

Потом мелко нарежьте лук, а морковь натрите на мелкой терке. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и поджарьте лук и морковь.

Как готовится кабачковый торт с морковью и луком / Скриншот видео с youtube.com

Как сделать кабачковый торт с морковью и луком

Положите блин на тарелку, смажьте сметаной, выложите зажарку из овощей и все подсолите. Потом сверху положит другой блин, снова смажьте его сметаной, выложите зажарку. Таким образом из всех блинов сделайте слои торта.

Как готовится кабачковый торт с морковью и луком / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится кабачковый торт с морковью и луком / Скриншот видео с youtube.com

Верх последнего блина торта тоже смажьте сметаной и украсьте, например, дольками помидора и веточками петрушки. Сформированный кабачковый торт с морковью и луком отправьте в холодильник на два часа, чтобы он пропитался.

Как готовится кабачковый торт с морковью и луком / Скриншот видео с youtube.com

Кабачковый торт, рецепт с помидорами

Ингредиенты:

1,2 кг молодых кабачков;

1 большой пучок укропа;

3 яйца;

5 столовых ложек муки;

Соль, перец — по вкусу;

4 помидора;

200 г майонеза;

4 зубчика чеснока;

Растительное масло.

Кабачковый торт — рецепт с фото пошагово

Натрите кабачки на крупной терке, посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы кабачки пустили сок.

Как готовится кабачковый торт с помидорами / Скриншот видео с youtube.com

Мелко нарежьте зелень, а помидоры порежьте кольцами.

Как готовится торт кабачковый с помидорами / Скриншот видео с youtube.com

Пропустите чеснок через чеснокодавку и добавьте в майонез.

Отбросьте натертые кабачки на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Добавьте в массу яйца, укроп (часть оставьте, чтобы украсить торт кабачковый), перец и постепенно добавляйте муку. Тесто не должно получиться очень жидким.

Как готовится кабачковый торт с помидорами / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится торт кабачковый с помидорами / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится кабачковый торт с помидорами / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится торт кабачковый с помидорами / Скриншот видео с youtube.com

Как приготовить торт кабачковый с помидорами

Разогрейте сковороду (диаметр — 24 сантиметра), налейте немного растительного масла и выложите тесто, его слой должен быть толщиной 3-5 мм. Блины жарьте до готовности, на них с обеих сторон должна образоваться золотистая корочка.

Как готовится кабачковый торт с помидорами / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится торт кабачковый с помидорами / Скриншот видео с youtube.com

Как сделать кабачковый торт с помидорами

Сформируйте торт кабачковый: блин смажьте майонезом, выложите сверху помидоры, а потом так же сделайте другие слои блюда. Последний блин сверху смажьте майонезом, выложите помидоры и присыпьте их укропом.

Как готовится кабачковый торт с помидорами / Скриншот видео с youtube.com

Готовый торт кабачковый с помидорами поставьте в холодильник, чтобы он пропитался.

Как готовится торт кабачковый с помидорами / Скриншот видео с youtube.com

Кабачковый торт, рецепт с грибами

Ингредиенты:

2 средних молодых кабачка;

2 морковки;

1 луковица;

300 г шампиньонов;

250 г сметаны;

4-5 столовых ложек муки;

2 яйца;

200 г твердого сыра;

2-4 помидора;

3-4 зубчика чеснока;

Зелень;

Соль, перец — по вкусу.

Кабачковый торт — рецепт с фото пошагово

Натрите кабачки и морковь на крупной терке, посолите и перемешайте.

Как готовится кабачковый торт с грибами / Скриншот видео с youtube.com

Отбросьте овощи в дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Потом добавьте в массу муку, яйца, перец и все тщательно перемешайте. Тесто не должно быть жидким.

Как готовится кабачковый торт с грибами / Скриншот видео с youtube.com

Мелко нарежьте лук и обжарьте на сковороде на небольшом количестве растительного масла до полуготовности. Порежьте шампиньоны средним кубиком, отправьте к луку, посолите, поперчите и доведите грибы до готовности. Читайте такжеФаршированные кабачки: вкусные и простые рецепты

Как готовится кабачковый торт с грибами / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится кабачковый торт с грибами / Скриншот видео с youtube.com

Потом порубите чеснок и положите в сковороду, все перемешайте, добавьте сметану и опять все перемешайте. После этого уберите сковороду с огня и дайте ингредиентам несколько минут настояться.

Как готовится кабачковый торт с грибами / Скриншот видео с youtube.com

Натрите почти весь твердый сыр на крупной терке, а небольшой кусочек — на мелкой терке, чтобы украсить кабачковый торт с грибами. Помидоры порежьте дольками.

Как готовится кабачковый торт с грибами / Скриншот видео с youtube.com

Как приготовить кабачковый торт с грибами

Налейте на разогретую сковороду растительное масло, выкладывайте по 2-3 столовые ложки теста, делайте из него коржи и жарьте их готовности (готовятся около 2-3 минут) — должны быть с золотистой корочкой.

Как готовится кабачковый торт с грибами / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится кабачковый торт с грибами / Скриншот видео с youtube.com

Как сделать кабачковый торт с грибами

Соберите торт кабачковый: на теплые коржи выложите грибы с луком и сметаной, выложите помидоры и натертый твердый сыр.

Как готовится кабачковый торт с грибами / Скриншот видео с youtube.com

На последний корж тоже положите грибы с луком и сметаной, присыпьте твердым сыром, натертым на мелкой терке. Кабачковый торт с грибами можно украсить зеленью и кусочками помидора.