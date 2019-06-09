Кабачковый торт с разными овощными начинками: классные рецепты

Торт кабачковый можно приготовить, в частности, с помидорами и грибами.
Кабачки можно не только фаршировать, тереть для приготовления блинчиков, нарезать, чтобы пожарить. Из кабачков можно приготовить более изысканное блюдо — кабачковый торт.
Торт из кабачков можно готовить с разными начинками.
Главред решил собрать самые классные рецепты кабачкового торта с овощными начинками и объяснить, как пошагово готовить торт кабачковый.
Кабачковый торт, рецепт с морковью и луком
Ингредиенты:
- Кабачок 1 кг 200 г;
- 100 г муки;
- 2 яйца;
- 100 г лука;
- 100 моркови;
- 300 г сметаны 15%-й жирности;
- 1 чайная ложка соли;
- 0,5 чайной ложки молотого перца;
- Растительное масло;
- Половина помидора;
- Несколько веточек петрушки.
Кабачковый торт — рецепт с фото пошагово
Очистите кабачок, нарежьте, пропустите через мясорубку и отбросьте массу на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость.
Потом переложите массу в большую миску, добавьте яйца, соль, перец и муку и все перемешайте, чтобы масса стала однородной.
Как приготовить кабачковый торт с морковью и луком
Разогрейте сковороду (диаметр — 16 сантиметров), налейте немного растительного масла, положите 2 столовые ложки теста и распределите по дну. Жарьте коржи с каждой стороны по 1,5 минуты.Читайте такжеБлюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецепты
Потом мелко нарежьте лук, а морковь натрите на мелкой терке. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и поджарьте лук и морковь.
Как сделать кабачковый торт с морковью и луком
Положите блин на тарелку, смажьте сметаной, выложите зажарку из овощей и все подсолите. Потом сверху положит другой блин, снова смажьте его сметаной, выложите зажарку. Таким образом из всех блинов сделайте слои торта.
Верх последнего блина торта тоже смажьте сметаной и украсьте, например, дольками помидора и веточками петрушки. Сформированный кабачковый торт с морковью и луком отправьте в холодильник на два часа, чтобы он пропитался.
Кабачковый торт, рецепт с помидорами
Ингредиенты:
- 1,2 кг молодых кабачков;
- 1 большой пучок укропа;
- 3 яйца;
- 5 столовых ложек муки;
- Соль, перец — по вкусу;
- 4 помидора;
- 200 г майонеза;
- 4 зубчика чеснока;
- Растительное масло.
Кабачковый торт — рецепт с фото пошагово
Натрите кабачки на крупной терке, посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы кабачки пустили сок.
Мелко нарежьте зелень, а помидоры порежьте кольцами.
Пропустите чеснок через чеснокодавку и добавьте в майонез.
Отбросьте натертые кабачки на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Добавьте в массу яйца, укроп (часть оставьте, чтобы украсить торт кабачковый), перец и постепенно добавляйте муку. Тесто не должно получиться очень жидким.
Как приготовить торт кабачковый с помидорами
Разогрейте сковороду (диаметр — 24 сантиметра), налейте немного растительного масла и выложите тесто, его слой должен быть толщиной 3-5 мм. Блины жарьте до готовности, на них с обеих сторон должна образоваться золотистая корочка.
Как сделать кабачковый торт с помидорами
Сформируйте торт кабачковый: блин смажьте майонезом, выложите сверху помидоры, а потом так же сделайте другие слои блюда. Последний блин сверху смажьте майонезом, выложите помидоры и присыпьте их укропом.
Готовый торт кабачковый с помидорами поставьте в холодильник, чтобы он пропитался.
Кабачковый торт, рецепт с грибами
Ингредиенты:
- 2 средних молодых кабачка;
- 2 морковки;
- 1 луковица;
- 300 г шампиньонов;
- 250 г сметаны;
- 4-5 столовых ложек муки;
- 2 яйца;
- 200 г твердого сыра;
- 2-4 помидора;
- 3-4 зубчика чеснока;
- Зелень;
- Соль, перец — по вкусу.
Кабачковый торт — рецепт с фото пошагово
Натрите кабачки и морковь на крупной терке, посолите и перемешайте.
Отбросьте овощи в дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Потом добавьте в массу муку, яйца, перец и все тщательно перемешайте. Тесто не должно быть жидким.
Мелко нарежьте лук и обжарьте на сковороде на небольшом количестве растительного масла до полуготовности. Порежьте шампиньоны средним кубиком, отправьте к луку, посолите, поперчите и доведите грибы до готовности. Читайте такжеФаршированные кабачки: вкусные и простые рецепты
Потом порубите чеснок и положите в сковороду, все перемешайте, добавьте сметану и опять все перемешайте. После этого уберите сковороду с огня и дайте ингредиентам несколько минут настояться.
Натрите почти весь твердый сыр на крупной терке, а небольшой кусочек — на мелкой терке, чтобы украсить кабачковый торт с грибами. Помидоры порежьте дольками.
Как приготовить кабачковый торт с грибами
Налейте на разогретую сковороду растительное масло, выкладывайте по 2-3 столовые ложки теста, делайте из него коржи и жарьте их готовности (готовятся около 2-3 минут) — должны быть с золотистой корочкой.
Как сделать кабачковый торт с грибами
Соберите торт кабачковый: на теплые коржи выложите грибы с луком и сметаной, выложите помидоры и натертый твердый сыр.
На последний корж тоже положите грибы с луком и сметаной, присыпьте твердым сыром, натертым на мелкой терке. Кабачковый торт с грибами можно украсить зеленью и кусочками помидора.