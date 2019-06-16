Малосольные огурцы в пакете и в банке: быстрые рецепты хрустящих огурцов

Огурцы малосольные быстро готовятся в пакете / Скриншот видео с youtube.com

Огурцы можно не только законсервировать и поставить храниться в погреб на зиму, но и сделать их малосольными и есть уже очень скоро.

Главред решил узнать, как сделать малосольные огурцы в пакете и в банке, чтобы они получились хрустящими, а также собрать быстрые рецепты.

Малосольные огурцы, рецепт c использованием пакета

Ингредиенты:

1 кг небольших огурцов;

1 столовая ложка соли без горки;

1 бутон гвоздики;

Базилик — по вкусу;

5-6 горошин черного перца;

0,5 чайной ложки черного молотого перца;

2-3 зонтика укропа;

Головка чеснока.

Как сделать малосольные огурцы быстрого приготовления

Огурцы помойте, залейте холодной водой и оставьте на несколько часов. Потом обрежьте кончики огурцов, положите овощи в полиэтиленовый пакет, всыпьте соль, положите гвоздику, базилик, черный перец горошком, молотый перец, зонтики укропа. Порежьте чеснок крупными кусочками и положите в пакет. Завяжите пакет на несколько узлов так, чтобы в нем остался воздух.

После этого положите пакет в еще один пакет и тоже его завяжите. Тщательно перемешайте все ингредиенты в пакетах. Потом положите огурцы в холодильник на верхнюю полку и через каждые 20 минут перемешивайте. Малосольные огурцы хрустящие будут готовы через 4 часа.Читайте такжеВкуснейшее варенье из шелковицы на зиму: простой рецепт

Малосольные огурцы, рецепт с использованием в банки

Ингредиенты:

1,5-2 кг огурцов;

1-1,5 л чистой холодной воды;

2 столовые ложки с горкой соли;

5 зубчиков чеснока;

3 зонтика укропа;

2 листа хрена;

2-3 листа вишни;

2-3 листа смородины.

Как сделать малосольные огурцы в банке

Перед приготовлением огурцы помойте, замочите в холодной воде на несколько часов, а потом обрежьте их кончики. Большие огурцы можно проткнуть по центру, чтобы они быстрее просолились.

В 1-1,5 л чистой холодной воды высыпьте соль и тщательно все размешайте. Огурцы малосольные можно готовить и с использованием горячей воды, но тогда овощи потеряют свой цвет и не будут очень хрустящими.

Порежьте чеснок крупными кусочками. Положите на дно трехлитровой банки 2 зонтика укропа, листья вишни, смородины, 1 лист хрена и уложите огурцы (крупные лучше отправить на дно).

Когда уложите ряд огурцов — всыпьте половину чеснока. Потом положите второй ряд огурцов. Вторую половину чеснока высыпьте сверху, прикройте огурцы 1 зонтиком укропа и 1 листком хрена.

Залейте огурцы соленой холодной водой, закройте банку полиэтиленовой крышкой и поставьте в теплое место. Малосольные огурцы быстрого приготовления можно есть через 1-3 дня. Читайте такжеПятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье

Читайте такжеВаренье из розы: как сварить обалденное полезное вареньеТакже можно приготовить соленые огурцы в банке, но их делают не для того, чтобы съесть в скором времени, а для заготовки на зиму. Огурцы соленые готовятся немного дольше, чем огурцы малосольные.

В Сети есть много рецептов соленых огурцов, для реализации одного из них понадобятся такие ингредиенты:

3 столовые ложки с горкой соли

1 лист хрена;

2 зонтика укропа;

2 листа смородины;

2 вишневых листа;

Веточка эстрагона;

Острый перец — по вкусу;

5 зубчиков чеснока.

Как засолить огурцы — пошаговый рецепт запечатлен на видео