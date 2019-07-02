Огурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецепты

Огурцы в кетчупе чили недолго готовятся.
Огурцы можно не просто засолить на зиму, но и приготовить другим способом — использовать кетчуп чили.
Главред решил узнать, как приготовить огурцы с кетчупом чили на зиму разными способами, и собрал простые и вкусные рецепты.
Огурцы в кетчупе чили: простые и вкусные рецепты
Огурцы с кетчупом чили на зиму (рецепт на 4 литровые банки)
Ингредиенты:
- 2,5 кг небольших огурцов;
- 6 стаканов воды (стакан — 200 мл);
- 2 столовые ложки соли;
- 1 стакан сахара;
- 1 стакан уксуса;
- 250 г кетчупа чили;
- 20 горошин черного перца;
- 8 лавровых листов;
- 4 ветки укропа;
- 8 листов вишни;
- 8 листов смородины.
Как приготовить огурцы с кетчупом чили на зиму
Замочите огурцы на несколько часов в холодной воде, а потом обрежьте хвостики. Положите на дно каждой банки ветку укропа, 2 листа смородины, 2 листа вишни, 2 лавровых листа и 5 горошин черного перца.
Плотно уложите в банки огурцы. После этого приготовьте маринад — вылейте воду в кастрюлю, влейте уксус, всыпьте сахар и соль, добавьте кетчуп, все перемешайте и поставьте на огонь. Доведите маринад до кипения, а потом залейте им огурцы в банках.
Читайте такжеМалосольные огурцы в пакете и в банке: быстрые рецепты хрустящих огурцовПростерилизуйте банки. Положите на дно большой кастрюли полотенце, залейте его небольшим количеством воды, доведите ее до кипения и уменьшите огонь.
Аккуратно поставьте в воду банки с огурцами, добавьте воду — банки почти полностью должны находиться в воде — доведите ее до кипения и стерилизуйте банки на протяжении 10 мин.
Достаньте банки из воды, закатайте и переверните. Закатанные огурцы в кетчупе чили накройте чем-то теплым до полного остывания.
Огурцы с кетчупом чили на зиму — фото этапов приготовления
Огурцы с кетчупом чили на литровую банку
Ингредиенты:
- Небольшие огурцы (количество зависит от размера);
- 1 лист хрена;
- 1 зонтик укропа;
- 1 столовая ложка соли;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1,5 столовые ложки уксуса;
- 10 горошин черного перца;
- 3-4 зубчика чеснока;
- Около 2 литров воды;
- Около 70 г кетчупа чили.
Как приготовить огурцы с кетчупом чили на литровую банку
Замочите огурцы, обрежьте кончики. Положите в банку лист хрена, зонтик укропа, чеснок и уложите огурцы. Закипятите воду, залейте огурцы кипятком до горлышка и закройте банку крышкой и оставьте на 10 мин. Потом слейте воду в миску, снова залейте огурцы кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10 мин.
После этого закипятите воду. В отдельной емкости прокипятите крышку банки. Всыпьте в банку соль, сахар, положите перец горошком, влейте уксус, добавьте кетчуп чили и залейте огурцы кипятком и закатайте. Закатанные огурцы в кетчупе чили переверните, укутайте до остывания, а потом отправьте в темное место.
Огурцы с кетчупом чили на литровую банку — фото этапов приготовления
Огурцы с кетчупом чили без стерилизации
В Сети есть много рецептов консервации, которые не предусматривают стерилизацию банок. Как приготовить огурцы с кетчупом чили без стерилизации можно узнать, посмотрев видео: