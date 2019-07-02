Огурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецепты

2 июля 2019, 07:15

Огурцы в кетчупе чили недолго готовятся.

Огурцы с кетчупом — Огурцы с кетчупом чили несложно приготовить
Огурцы с кетчупом чили несложно приготовить / Скриншот видео с youtube.com

Огурцы можно не просто засолить на зиму, но и приготовить другим способом — использовать кетчуп чили.

Главред решил узнать, как приготовить огурцы с кетчупом чили на зиму разными способами, и собрал простые и вкусные рецепты.

Огурцы в кетчупе чили: простые и вкусные рецепты

Огурцы с кетчупом чили на зиму (рецепт на 4 литровые банки)

Ингредиенты:

  • 2,5 кг небольших огурцов;
  • 6 стаканов воды (стакан — 200 мл);
  • 2 столовые ложки соли;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан уксуса;
  • 250 г кетчупа чили;
  • 20 горошин черного перца;
  • 8 лавровых листов;
  • 4 ветки укропа;
  • 8 листов вишни;
  • 8 листов смородины.

Как приготовить огурцы с кетчупом чили на зиму

Замочите огурцы на несколько часов в холодной воде, а потом обрежьте хвостики. Положите на дно каждой банки ветку укропа, 2 листа смородины, 2 листа вишни, 2 лавровых листа и 5 горошин черного перца.

Плотно уложите в банки огурцы. После этого приготовьте маринад — вылейте воду в кастрюлю, влейте уксус, всыпьте сахар и соль, добавьте кетчуп, все перемешайте и поставьте на огонь. Доведите маринад до кипения, а потом залейте им огурцы в банках.

Читайте такжеМалосольные огурцы в пакете и в банке: быстрые рецепты хрустящих огурцовПростерилизуйте банки. Положите на дно большой кастрюли полотенце, залейте его небольшим количеством воды, доведите ее до кипения и уменьшите огонь.

Аккуратно поставьте в воду банки с огурцами, добавьте воду — банки почти полностью должны находиться в воде — доведите ее до кипения и стерилизуйте банки на протяжении 10 мин.

Достаньте банки из воды, закатайте и переверните. Закатанные огурцы в кетчупе чили накройте чем-то теплым до полного остывания.

Огурцы с кетчупом чили на зиму — фото этапов приготовления

  • Огурцы с кетчупом чили на зиму просто приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на зиму просто приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на зиму просто приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на зиму просто приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на зиму просто приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на зиму просто приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на зиму просто приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на зиму просто приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на зиму просто приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на зиму просто приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на зиму просто приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на зиму просто приготовить Скриншот видео с youtube.com

Огурцы с кетчупом чили на литровую банку

Ингредиенты:

  • Небольшие огурцы (количество зависит от размера);
  • 1 лист хрена;
  • 1 зонтик укропа; 
  • 1 столовая ложка соли;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 1,5 столовые ложки уксуса;
  • 10 горошин черного перца;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • Около 2 литров воды;
  • Около 70 г кетчупа чили.

Как приготовить огурцы с кетчупом чили на литровую банку

Замочите огурцы, обрежьте кончики. Положите в банку лист хрена, зонтик укропа, чеснок и уложите огурцы. Закипятите воду, залейте огурцы кипятком до горлышка и закройте банку крышкой и оставьте на 10 мин. Потом слейте воду в миску, снова залейте огурцы кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10 мин.

После этого закипятите воду. В отдельной емкости прокипятите крышку банки. Всыпьте в банку соль, сахар, положите перец горошком, влейте уксус, добавьте кетчуп чили и залейте огурцы кипятком и закатайте. Закатанные огурцы в кетчупе чили переверните, укутайте до остывания, а потом отправьте в темное место.

Огурцы с кетчупом чили на литровую банку — фото этапов приготовления

  • Огурцы с кетчупом чили на литровую банку несложно приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на литровую банку несложно приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на литровую банку несложно приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на литровую банку несложно приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на литровую банку несложно приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на литровую банку несложно приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на литровую банку несложно приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на литровую банку несложно приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на литровую банку несложно приготовить Скриншот видео с youtube.com
  • Огурцы с кетчупом чили на литровую банку несложно приготовить Скриншот видео с youtube.com

Огурцы с кетчупом чили без стерилизации

В Сети есть много рецептов консервации, которые не предусматривают стерилизацию банок. Как приготовить огурцы с кетчупом чили без стерилизации можно узнать, посмотрев видео:

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