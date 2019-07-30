Маринованные помидоры быстрые: самый простой и вкусный рецепт

Маринованные помидоры быстрые можно есть через сутки после приготовления / Скриншот видео с youtube.com

Летом из помидоров можно сделать не только сок или салат, но и маринованные помидоры быстрые, и использовать их в качестве закуски или гарнира.

Приготовленные таким способом овощи не ударят по фигуре — их калорийность составляет всего 32 калории на 100 грамм продукта.

Главред решил узнать, как быстро замариновать овощи, и опубликовать самый простой и вкусный рецепт.

Маринованные помидоры, быстрый рецепт

Ингредиенты:

1 кг помидоров;

1 л воды для маринада;

5 чайных ложек соли;

10 чайных ложек сахара;

3 зонтика укропа;

1 головка чеснока;

10 штук перца черного горошком;

3-4 лавровых листа;

100 г уксуса 9%.

Как сделать быстрые маринованные помидоры

Вылейте воду для маринада в кастрюлю и доведите до кипения. На "попке" каждого овоща сделайте крестообразный надрез. Доведите до кипения еще немного воды, положите овощи в кипяток и продержите там на протяжении около 30 секунд. Вытащите помидоры, снимите с них кожицу и переложите овощи в судочек.

Приготовьте маринад — снимите кипяток с огня, всыпьте в воду сахар, соль, положите перец горошком, лавровый лист и влейте уксус. Потом все перемешайте, доведите маринад до кипения и снимите с огня. Охладите маринад до температуры 40-50 градусов (жидкость должна быть хорошо теплой).

Читайте такжеМалосольные огурцы: быстро, с хрустом и без заморочек — лучшие рецептыПропустите чеснок через чеснокодавку и положите в емкость с помидорами, добавьте зонтики укропа и залейте все ингредиенты маринадом.

Подождите, пока маринад полностью остынет, а потом накройте емкость с овощами крышкой и отправьте в холодильник на сутки.

Маринованные помидоры быстрые, рецепт которых приведен выше, можно есть уже через сутки после приготовления.

Помидоры маринованные быстрого приготовления — фото этапов готовки