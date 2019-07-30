Маринованные помидоры быстрые: самый простой и вкусный рецепт

Помидоры маринованные готовятся из простых и доступных ингредиентов.
Летом из помидоров можно сделать не только сок или салат, но и маринованные помидоры быстрые, и использовать их в качестве закуски или гарнира.
Приготовленные таким способом овощи не ударят по фигуре — их калорийность составляет всего 32 калории на 100 грамм продукта.
Главред решил узнать, как быстро замариновать овощи, и опубликовать самый простой и вкусный рецепт.
Маринованные помидоры, быстрый рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров;
- 1 л воды для маринада;
- 5 чайных ложек соли;
- 10 чайных ложек сахара;
- 3 зонтика укропа;
- 1 головка чеснока;
- 10 штук перца черного горошком;
- 3-4 лавровых листа;
- 100 г уксуса 9%.
Как сделать быстрые маринованные помидоры
Вылейте воду для маринада в кастрюлю и доведите до кипения. На "попке" каждого овоща сделайте крестообразный надрез. Доведите до кипения еще немного воды, положите овощи в кипяток и продержите там на протяжении около 30 секунд. Вытащите помидоры, снимите с них кожицу и переложите овощи в судочек.
Приготовьте маринад — снимите кипяток с огня, всыпьте в воду сахар, соль, положите перец горошком, лавровый лист и влейте уксус. Потом все перемешайте, доведите маринад до кипения и снимите с огня. Охладите маринад до температуры 40-50 градусов (жидкость должна быть хорошо теплой).
Читайте такжеМалосольные огурцы: быстро, с хрустом и без заморочек — лучшие рецептыПропустите чеснок через чеснокодавку и положите в емкость с помидорами, добавьте зонтики укропа и залейте все ингредиенты маринадом.
Подождите, пока маринад полностью остынет, а потом накройте емкость с овощами крышкой и отправьте в холодильник на сутки.
Маринованные помидоры быстрые, рецепт которых приведен выше, можно есть уже через сутки после приготовления.
Помидоры маринованные быстрого приготовления — фото этапов готовки