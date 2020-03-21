УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Как быстро приготовить клевый пирог с вареньем: рецепты

21 марта 2020, 18:37

В мультиварке можно сделать быстрый тертый пирог.

Клевый пирог с вареньем в мультиварке готовится около 40 минут
Клевый тертый пирог с вареньем выпекается в мультиварке около 40 минут / Скриншот с instagram.com/kopilka_recipes

Пока темп жизни снизился из-за пандемии китайского коронавируса, и есть запасы муки, можно побаловать своих родных какой-то домашней вкусняшкой, например, испечь клевый пирог с вареньем.

Есть разные рецепты пирогов с вареньем – выпечку на скорую руку можно приготовить на кефире, а есть и постные варианты пирога.

В сложное время не помешает побаловать родных и более сдобным десертом – тертый пирог с вареньем. Такой пирог можно быстро приготовить не только в духовке, а и в мультиварке. 

Главред решил собрать разные клевые рецепты пирогов.

Клевый и быстрый пирог на кефире с вареньем – рецепт

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира;
  • 1 стакан сахара;
  • 2 стакана муки;
  • 2 яйца;
  • 1 стакан любого варенья, например, смородинового;
  • 1 чайная ложка соды.

Как приготовить клевый и быстрый пирог с вареньем на кефире

Всыпьте сахар в миску, вбейте туда яйца и все перемешайте. Влейте в смесь кефир, добавьте варенье, соду и муки и перемешайте тесто. 

Вылейте массу на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, около 40 минут. 

Быстрый пирог на кефире с вареньем выпекается около 40 минут
Быстрый пирог с вареньем на кефире выпекается около 40 минут / Скриншот с instagram.com/kututya

Клевый и быстрый тертый пирог с вареньем в мультиварке – рецепт

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 0,5 стакана сахара;
  • 2,5 стакана муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 200 г смородинового варенья.

Как приготовить клевый и быстрый тертый пирог с вареньем

За 30 минут до начала приготовления десерта достаньте масло из холодильника. Когда масло размягчится, нарежьте его на куски и соедините с сахаром и яйцами. Перетрите все ингредиенты, потом добавьте муку и разрыхлитель и замесите тесто. Готовое тесто на час отправьте в холодильник.

Через час отрежьте 70% теста и сформируйте дно пирога и бортики, потом уложите варенье и сверху потрите оставшуюся часть теста. Клевый пирог с вареньем в мультиварке готовится на режиме выпечка около 40 минут. 

Клевый пирог с вареньем в мультиварке готовится около 40 минут
Клевый тертый пирог с вареньем выпекается в мультиварке около 40 минут / Скриншот с instagram.com/bul.k.a

Клевый постный пирог с вареньем на скорую руку

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки;
  • 1 стакан рафинированного подсолнечного масла;
  • 1 стакан жидкого варенья;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан воды;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 2 чайные ложки 9%-го уксуса.

Как приготовить быстрый клевый постный пирог с вареньем

Просейте муку в миску, всыпьте сахар и все перемешайте. Потом влейте в смесь растительное масло, варенье и снова все смешайте. Потом отправьте в тесто воду, она должна быть комнатной температуры. После этого пожалейте свои руки и взбейте тесто миксером. 

В готовом тесте на пирог не должно быть комочков, и оно должно напоминать густую сметану.

Потом наберите соду в ложку и влейте уксус, таким образом вы погасите соду. Погашенную соду влейте в приготовленное тесто и все медленно смешайте.

Читайте такжеШарлотка с яблоками классическая и на кефире: простые рецептыКлевый пирог с вареньем на скорую руку выпекайте в форме для выпечки, смазанной растительным маслом. Перелейте тесто в форму и оставьте при комнатной температуре на 15 минут.

Выпекайте десерт в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 60 минут.

Клевый пирог с вареньем на скорую руку выпекается около часа
Клевый и постный пирог с вареньем выпекается около часа / Скриншот с instagram.com/tortolino.art

рецепты пирог тертый пирог
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:37
Как быстро приготовить клевый пирог с вареньем: рецепты
18:36
В Минздраве придумали жесткое наказание для частных лабораторий из-за коронавируса
18:18
Коронавирусная зараза накрыла еще одну область: СМИ рассказали детали
18:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая пара, убийственный обман и взрыв ревности
17:45
Рада может ввести чрезвычайное положение в Украине уже на следующей неделе - СМИ
17:35
"Не лечить козла, пускай сдыхает": еще в одном регионе Украины паника из-за коронавируса
17:18
"Глобальная проблема": Чемпионат мира по хоккею 2020 в Швейцарии отменили
17:05
Коронавирус в Украине: астролог сказал, когда "зараза" пропадет
16:58
Скандал с эвакуацией украинцев: в Польше возмутились из-за непрошенных гостей
16:38
Ведьмак 2 сезон не выйдет в 2021 году
16:23
Китайский коронавирус: в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:15
Морозы, метели и снежные заносы: украинцев оглушили зимним прогнозом
15:55
28 дней спустя: Комаровский спрогнозировал массовое заражение китайским коронавирусом Видео
15:41
"Еб*ть корону, символично": Потап высказал свое мнение о коронавирусе в Украине
15:40
Пасечник запретил пропускать людей в "ЛНР": названа дата Видео
15:37
Карантин в Украине: Зеленский договорился о запуске телепроекта для школьников
15:15
"Путин может покупать": Сивохо высказался о примирение с Донбассом Видео
14:59
"Мозги новостями не *би": Шнуров раскрыл подноготную коронавируса в России
14:55
Спецмаршруты и пропуска: что нужно знать об остановке транспорта в Киеве Видео
14:38
"Много воды и клизма с содой": украинка рассказала, как лечат коронавирус в Лондоне Видео
14:38
Без защиты и с молитвами: медик рассказала об ужасной ситуации в Днепре
14:34
Когда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученые Видео
14:32
Еще один украинский город останавливает общественный транспорт
14:07
Деньги за секс с Меган Маркл - американский актер сделал признание
14:06
Отец и двое детей: всплыли подробности о второй заразившейся в Ивано-Франковской области женщине
13:59
Скандал с экспортом украинских респираторов: Нефедов дал объяснение Фото
13:39
Go-A и Little Big споют свои старые песни на Евровидении, но есть одно условие Видео
13:22
Как сделать антисептик для рук своими руками: ТОП-4 простых рецепта
13:14
Киев прекращает пассажирские перевозки: стала известна дата
12:58
В Украину прибыл новый борт с эвакуированными: в МИД рассказали детали
12:46
Чем мы заняты в тени 2 сезон: дата выхода и новый трейлер
12:26
"Жесткие правила": Аваков анонсировал "тотальный карантин" в Украине
12:00
Холостяк 10 сезон 3 выпуск 20-03-2020 - кто ушел Видео
12:00
40 святых – всё про праздник: что нельзя делать, рецепты, поздравления Фото Видео
11:57
Жена известного украинского чиновника подхватила коронавирус: подробности Видео
11:39
Коронавирус в Великобритании: Джонсон огорошил заявлением Видео
11:31
"Гасите кабанов": в Киеве полиция силой выводит из транспорта "лишних" пассажиров Видео
11:24
Минимум 500 тысяч смертей: что так долго скрывал Китай о коронавирусе мнение
11:08
Эксперт предупредил, какой удар грозит украинцам из-за карантина
11:07
Мандалорец 2 сезон: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано из Войн Клонов
10:54
"Дам в мордяку, брехло": нардепы устроили склоку с оскорблениями в прямом эфире Видео
10:45
Из-за коронавируса голодные бунты не за горами мнение
10:31
Умерла известная социолог Ирина Бекешкина
09:48
Подхвативший коронавирус нардеп Шахов сказал, что его мучает Видео
09:45
Львовщина застыла в ожидании: у 44 граждан подозрение на COVID-19 Видео
09:36
Как власть при помощи коронавируса будет "закручивать гайки" мнение
09:17
Смертоносный коронавирус: число жертв-украинцев за границей подскочило Видео
09:03
"Уханьская" зараза взвинтила цены на лимоны в Украине Видео
08:51
Зеленского уже почти съели - аппетитно, безжалостно, не напрягаясь мнение
08:35
"Отгородиться бетонными блоками": Черновцы закрыли из-за коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять