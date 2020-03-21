Как быстро приготовить клевый пирог с вареньем: рецепты

Клевый тертый пирог с вареньем выпекается в мультиварке около 40 минут / Скриншот с instagram.com/kopilka_recipes

Пока темп жизни снизился из-за пандемии китайского коронавируса, и есть запасы муки, можно побаловать своих родных какой-то домашней вкусняшкой, например, испечь клевый пирог с вареньем.

Есть разные рецепты пирогов с вареньем – выпечку на скорую руку можно приготовить на кефире, а есть и постные варианты пирога.

В сложное время не помешает побаловать родных и более сдобным десертом – тертый пирог с вареньем. Такой пирог можно быстро приготовить не только в духовке, а и в мультиварке.

Главред решил собрать разные клевые рецепты пирогов.

Клевый и быстрый пирог на кефире с вареньем – рецепт

Ингредиенты:

1 стакан кефира;

1 стакан сахара;

2 стакана муки;

2 яйца;

1 стакан любого варенья, например, смородинового;

1 чайная ложка соды.

Как приготовить клевый и быстрый пирог с вареньем на кефире

Всыпьте сахар в миску, вбейте туда яйца и все перемешайте. Влейте в смесь кефир, добавьте варенье, соду и муки и перемешайте тесто.

Вылейте массу на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, около 40 минут.

Быстрый пирог с вареньем на кефире выпекается около 40 минут / Скриншот с instagram.com/kututya

Клевый и быстрый тертый пирог с вареньем в мультиварке – рецепт

Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

2 яйца;

0,5 стакана сахара;

2,5 стакана муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

200 г смородинового варенья.

Как приготовить клевый и быстрый тертый пирог с вареньем

За 30 минут до начала приготовления десерта достаньте масло из холодильника. Когда масло размягчится, нарежьте его на куски и соедините с сахаром и яйцами. Перетрите все ингредиенты, потом добавьте муку и разрыхлитель и замесите тесто. Готовое тесто на час отправьте в холодильник.

Через час отрежьте 70% теста и сформируйте дно пирога и бортики, потом уложите варенье и сверху потрите оставшуюся часть теста. Клевый пирог с вареньем в мультиварке готовится на режиме выпечка около 40 минут.

Клевый тертый пирог с вареньем выпекается в мультиварке около 40 минут / Скриншот с instagram.com/bul.k.a

Клевый постный пирог с вареньем на скорую руку

Ингредиенты:

3 стакана муки;

1 стакан рафинированного подсолнечного масла;

1 стакан жидкого варенья;

1 стакан сахара;

1 стакан воды;

1 чайная ложка соды;

2 чайные ложки 9%-го уксуса.

Как приготовить быстрый клевый постный пирог с вареньем

Просейте муку в миску, всыпьте сахар и все перемешайте. Потом влейте в смесь растительное масло, варенье и снова все смешайте. Потом отправьте в тесто воду, она должна быть комнатной температуры. После этого пожалейте свои руки и взбейте тесто миксером.

В готовом тесте на пирог не должно быть комочков, и оно должно напоминать густую сметану.

Потом наберите соду в ложку и влейте уксус, таким образом вы погасите соду. Погашенную соду влейте в приготовленное тесто и все медленно смешайте.

Читайте такжеШарлотка с яблоками классическая и на кефире: простые рецептыКлевый пирог с вареньем на скорую руку выпекайте в форме для выпечки, смазанной растительным маслом. Перелейте тесто в форму и оставьте при комнатной температуре на 15 минут.

Выпекайте десерт в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 60 минут.