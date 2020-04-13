Як готується найсмачніша великодня паска, простий рецепт

Щоб вийшла найсмачніша великодня паска, не пересипте в тісто борошна / Скріншот з instagram.com/eva.sweetcake

Католицька Пасха 2020 вже пройшла, а православна – на носі (у цьому році відзначається 19 квітня). Головний символ Великодня – пасхальний хліб.

Великодня паска, рецепти якої є у Мережі, не завжди вдається смачною, а інколи – просто не вдається.

Главред вирішив знайти рецепт смачної паски, який неважко втілити у життя вдома.

Проста й найсмачніша великодня паска 2020 – рецепт з фото

Інгредієнти:

Просіяне борошно – 550 г;

Молоко – 50 мл;

Сухі активні дріжджі – 7 г;

Вершки жирністю 20% – 100 мл;

Цукор – 150 г;

Пакетик ванільного цукру;

Яйця – 3 штуки;

Жовток – 1 штука;

Вершкове масло – 100 г;

Сіль – дрібка;

Коньяк – 1 столова ложка;

Олія – 1 столова ложка;

Родзинки – 50 г;

Цукати – 50 г.

Зверніть увагу, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Як готується домашня добра паска – рецепт тіста

Спершу візьміться за процес, який можна назвати фундаментом рецепту – активуйте дріжджі. Висипте дріжджі у тепле молоко, долайте 1 чайну ложку цукру та стільки ж борошна, все змішайте, накрийте та поставте у тепле місце приблизно на 5 хв.

Основа для тіста на паску має підходити у теплому місці / Скріншот

Додайте у теплі вершки чотири столові ложки борошна, влийте дріжджі, перемішайте все, щоб вийшла однорідна маса. Приготовану опару поставте у тепле місце приблизно на 20 хв.

Коли опара підійде, всипте звичайний та ванільний цукор, сіль, додайте яйця, зокрема й жовток, влийте алкоголь та все змішайте. Влийте олію, знову все перемішайте та поступово введіть все борошно та замісіть тісто.

Основа для тіста на паску має підходити у теплому місці / Скріншот

Замішане тісто перекладіть на поверхню, присипану невеликою кількістю борошна. Розм’якшіть масло і поступово вмішайте його у тісто. Тісто потрібно ретельно вимішати, якщо воно сильно буде липнути до рук – змастіть долоні олією.

В тісто можна всипати ще зовсім трохи борошна, якщо воно дуже рідке. Не додавайте надто багато борошна у тісто, інакше вийде не смачна паска, а "затовчена".

Промиті та просушені родзинки присипте невеликою кількістю муки. Додайте в тісто родзинки та цукати, вмішайте начинку і знову ретельно вимішайте тісто. Готове тісто може трохи липнути до рук.

Змастіть велику миску невеликою кількістю олії та перекладіть у неї тісто. Накрийте тісто та поставте у тепле місце на 1,5 години. Через 40 хв обімніть тісто.

Щоб вийшла найсмачніша великодня паска, не пересипте в тісто борошна / Скріншот

Коли тісто підросте, розкладіть його у форми для випікання.

Щоб вийшла найсмачніша великодня паска, не пересипте в тісто борошна / Скріншот

Тісто у формі має займати приблизно третину її об’єму. Розкладене по формах тісто накрийте та поставте у тепле місце приблизно на 1,5 години.

Щоб вийшла найсмачніша великодня паска, не пересипте в тісто борошна / Скріншот

Як вдома випікається найсмачніша великодня паска – рецепт

Випікайте паски при температурі 180 градусів. Маленькі вироби можуть випікатися близько 40 хвилин, а великі – й понад годину. Перевірте, чи готова паска, за допомогою зубочистки – проткніть виріб зверху, якщо на зубочистці не залишиться тісто, виріб готовий.

Щоб вийшла найсмачніша великодня паска, не пересипте в тісто борошна / Скріншот з instagram.com/tastyworld_by_t

Великодня паска прикрашається різними способами, наприклад, – можна зробити глазур або помадку.