Старинный рецепт из газеты СССР: все ищут такую закуска на столе

Готовим закуску на праздник. Шикарные печеночные рулетики на для ваших гостей.
Всего 800 гр куриной печени и восторженные комплименты от ваших близких обеспечены.
Печеночный рулет из куриной печени - рецепт из СССР
Вам понадобится:
- Куриная печень - 800 гр
- Яйца - 2 шт
- Молоко - 200 мл
- Мука - 3 столовых ложки
- Лук - 3 шт
- Масло
- Морковь - 2 шт
Что нужно для намазки для печеночных рулетов:
- Плавленые сырки - 3 шт
- Майонез - 2-3 ст.л
- Зелень
- Чеснок - 1 зубчик
Важно! Готовьте тесто для печеночных блинов в блендере, это сократит вам время приготовления закусочных рулетиков.
Куриную печень хорошо промыть, слить всю воду и переложить в блендер.
Далее почистить 1 лук, порезать на кусочки и отправить в блендер. Следом добавить 1 яйцо, соль, перец по вкусу.
В блендере делаем жидкое тесто. Переливаем в отдельную миску, добавляем теплое молоко, муку, 1 столовую ложку Олейны и хорошо перемешиваем.
Разогреваем сковороду и жарим печеночные блинчики.
Пока блины жарятся, готовим начинку и намазку для печеночных рулетиков.
Лук и морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке. Лук мелко порезать.
Обжарить лук и морковь до золотистой корочки, переложить в тарелку.
Добавить натертые предварительно плавленные сырки, зубчик чеснока по вкусу, порезать мелко зелень и заправить намазку майонезом.
Каждый печеночный блинчик обильно смазать намазкой, скрутить и разрезать порционно рулет.
Смотрите видео, как готовить печеночный рулет - рецепт:
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