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Старинный рецепт из газеты СССР: все ищут такую закуска на столе

Мария Тупик
28 января 2025, 10:12
275
Шикарная и очень вкусная закуска, которую обожали в СССР. Рецепт печеночных блинчиков с начинкой.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Вкусные печеночные блины - рецепт из СССР
Вкусные печеночные блины - рецепт из СССР / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим закуску на праздник. Шикарные печеночные рулетики на для ваших гостей.

Всего 800 гр куриной печени и восторженные комплименты от ваших близких обеспечены.

Печеночный рулет из куриной печени - рецепт из СССР

Вам понадобится:

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  • Куриная печень - 800 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Молоко - 200 мл
  • Мука - 3 столовых ложки
  • Лук - 3 шт
  • Масло
  • Морковь - 2 шт

Что нужно для намазки для печеночных рулетов:

  • Плавленые сырки - 3 шт
  • Майонез - 2-3 ст.л
  • Зелень
  • Чеснок - 1 зубчик

Важно! Готовьте тесто для печеночных блинов в блендере, это сократит вам время приготовления закусочных рулетиков.

Куриную печень хорошо промыть, слить всю воду и переложить в блендер.

Далее почистить 1 лук, порезать на кусочки и отправить в блендер. Следом добавить 1 яйцо, соль, перец по вкусу.

В блендере делаем жидкое тесто. Переливаем в отдельную миску, добавляем теплое молоко, муку, 1 столовую ложку Олейны и хорошо перемешиваем.

Разогреваем сковороду и жарим печеночные блинчики.

блины из куриной печени с начинкой рецепт
блины из куриной печени с начинкой рецепт / depositphotos.com/ua

Пока блины жарятся, готовим начинку и намазку для печеночных рулетиков.

Лук и морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке. Лук мелко порезать.

Обжарить лук и морковь до золотистой корочки, переложить в тарелку.

Добавить натертые предварительно плавленные сырки, зубчик чеснока по вкусу, порезать мелко зелень и заправить намазку майонезом.

Каждый печеночный блинчик обильно смазать намазкой, скрутить и разрезать порционно рулет.

Смотрите видео, как готовить печеночный рулет - рецепт:

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