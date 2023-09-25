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О печеньках можно забыть: королевский рецепт львовского сливочного сырника к чаю

Лидия Неплях
25 сентября 2023, 08:22 обновлено 25 сентября, 08:22
Сырник по-львовски просто тает во рту, а готовить его очень просто и быстро.
Время приготоления Время приготовления: до 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Украинская
Львовский сырник
Львовский сырник классический / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (cook_with_me_at_home)

Оригинальный рецепт настоящего львовского сырника принадлежит известной кулинарке Дарье Цвек. Мы же сегодня приготовим адаптированный, более современный вариант десерта, который, если не приготовить, сможете попробовать только в настоящей львовской кофейне за чашечкой кофе.

Сырник в духовке - рецепт

Ингредиенты:

  • творог (9%) - 1 кг,
  • яйца - 4 шт.,
  • сахар - 170 г,
  • сливки (35%) - 70 г,
  • масло (82%) - 90 г,
  • цедра лимона,
  • манка - 50 г,
  • изюм, клюква - 170 г.

Для глазури:

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  • масло (82%) - 60 г,
  • сметана (15%) - 50 г,
  • сахар - 40 г,
  • какао - 15 г.

Приготовление: Масло растопить и дать остыть до комнатной температуры. Творог пробить блендером. Добавить яйца, сахар, манку, сливки, масло, цедру лимона и пробить до однородной массы. Добавить помытые и просушенные бумажным полотенцем изюм и клюкву, вымешать ложкой.

В застеленную пергаментом форму выложить творожную массу. Постучать ее об стол, чтобы начинка равномерно распределилась. Выпекать в предварительно разогретой до 180 температуры духовке 45-50-60 минут, в зависимости от духового шкафа. Дать сырнику полностью остыть в духовке с открытой дверцей.

Далее положить в холодильник минимум на 5 часов. Для глазури выложить все составляющие в маленький сотейник и на малом огне проварить, помешивая до однородности несколько минут после закипания. Дать остыть. Сырник смазать глазурью и дать постоять в холодильнике еще 1 час.

Смотрите, как приготовить самый вкусный львовский сырник:

@cook_with_me_at_home "Львовский сырник" сир️творог (9%) - 1 кг, ️ ️ Яйца-4 шт., ☕️сахар - 170 г, ☕️сливки (35%) - 70 г, ☕️масло (82%) - 90 г, ☕️цедра лимона, ☕️манка - 50 г, ☕️изюм, клюква - 170 г. Для глазури: ?масло (82%) - 60 г, ?сметана (15%), 50 г ?сахар - 40 г, ?какао - 15 г. Масло растопить и дать остыть до комнатной температуры. Творог пробить блендером. Добавить яйца, сахар, манку, сливки, масло, цедру лимона и пробить до однородной массы. Добавить помытые и просушенные бумажным полотенцем изюм и клюкву, вымешать ложкой. В застеленную пергаментом форму выложить творожную массу. Выпекать в предварительно разогретой до t180 духовке 45-50-60 мин., в зависимости от вашей духовки. Дать сырнику полностью остыть в духовке с открытой дверцей. Далее положить в холодильник мин. на 5 ч. Для глазури выложить все составляющие в маленький банячок и на малом огне проварить, помешивая, до однородности, несколько минут после закипания. Дать остыть. Сырник смазать глазурью и дать постоять в холодильнике еще 1 час. Все продукты для этого блюда я приобрела у @ "Сильпо". "Сильпо" - это огромный выбор свежих и качественных продуктов для приготовления ваших кулинарных шедевров❤️. Приятного аппетита! #сырник , # львовскийсырник , # рецептсырника , # рецептльвивськогосырника , #кулинария , # сырнавыпечка , # рецепты , # рецепты на украинском , #вкусно , #foodblog, #фудблогерукраина# сырникрецепт оригінальний оригинальный звук-cook_with_me_at_home

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