О печеньках можно забыть: королевский рецепт львовского сливочного сырника к чаю

Оригинальный рецепт настоящего львовского сырника принадлежит известной кулинарке Дарье Цвек. Мы же сегодня приготовим адаптированный, более современный вариант десерта, который, если не приготовить, сможете попробовать только в настоящей львовской кофейне за чашечкой кофе.
Сырник в духовке - рецепт
Ингредиенты:
- творог (9%) - 1 кг,
- яйца - 4 шт.,
- сахар - 170 г,
- сливки (35%) - 70 г,
- масло (82%) - 90 г,
- цедра лимона,
- манка - 50 г,
- изюм, клюква - 170 г.
Для глазури:
- масло (82%) - 60 г,
- сметана (15%) - 50 г,
- сахар - 40 г,
- какао - 15 г.
Приготовление: Масло растопить и дать остыть до комнатной температуры. Творог пробить блендером. Добавить яйца, сахар, манку, сливки, масло, цедру лимона и пробить до однородной массы. Добавить помытые и просушенные бумажным полотенцем изюм и клюкву, вымешать ложкой.
В застеленную пергаментом форму выложить творожную массу. Постучать ее об стол, чтобы начинка равномерно распределилась. Выпекать в предварительно разогретой до 180 температуры духовке 45-50-60 минут, в зависимости от духового шкафа. Дать сырнику полностью остыть в духовке с открытой дверцей.
Далее положить в холодильник минимум на 5 часов. Для глазури выложить все составляющие в маленький сотейник и на малом огне проварить, помешивая до однородности несколько минут после закипания. Дать остыть. Сырник смазать глазурью и дать постоять в холодильнике еще 1 час.
Смотрите, как приготовить самый вкусный львовский сырник:
@cook_with_me_at_home "Львовский сырник" сир️творог (9%) - 1 кг, ️ ️ Яйца-4 шт., ☕️сахар - 170 г, ☕️сливки (35%) - 70 г, ☕️масло (82%) - 90 г, ☕️цедра лимона, ☕️манка - 50 г, ☕️изюм, клюква - 170 г. Для глазури: ?масло (82%) - 60 г, ?сметана (15%), 50 г ?сахар - 40 г, ?какао - 15 г. Масло растопить и дать остыть до комнатной температуры. Творог пробить блендером. Добавить яйца, сахар, манку, сливки, масло, цедру лимона и пробить до однородной массы. Добавить помытые и просушенные бумажным полотенцем изюм и клюкву, вымешать ложкой. В застеленную пергаментом форму выложить творожную массу. Выпекать в предварительно разогретой до t180 духовке 45-50-60 мин., в зависимости от вашей духовки. Дать сырнику полностью остыть в духовке с открытой дверцей. Далее положить в холодильник мин. на 5 ч. Для глазури выложить все составляющие в маленький банячок и на малом огне проварить, помешивая, до однородности, несколько минут после закипания. Дать остыть. Сырник смазать глазурью и дать постоять в холодильнике еще 1 час. Все продукты для этого блюда я приобрела у @ "Сильпо". "Сильпо" - это огромный выбор свежих и качественных продуктов для приготовления ваших кулинарных шедевров❤️. Приятного аппетита! #сырник , # львовскийсырник , # рецептсырника , # рецептльвивськогосырника , #кулинария , # сырнавыпечка , # рецепты , # рецепты на украинском , #вкусно , #foodblog, #фудблогерукраина# сырникрецепт оригінальний оригинальный звук-cook_with_me_at_home
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