О печеньках можно забыть: королевский рецепт львовского сливочного сырника к чаю

Сырник по-львовски просто тает во рту, а готовить его очень просто и быстро.

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Львовский сырник классический / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (cook_with_me_at_home)

Оригинальный рецепт настоящего львовского сырника принадлежит известной кулинарке Дарье Цвек. Мы же сегодня приготовим адаптированный, более современный вариант десерта, который, если не приготовить, сможете попробовать только в настоящей львовской кофейне за чашечкой кофе.

Сырник в духовке - рецепт

Ингредиенты:

творог (9%) - 1 кг,

яйца - 4 шт.,

сахар - 170 г,

сливки (35%) - 70 г,

масло (82%) - 90 г,

цедра лимона,

манка - 50 г,

изюм, клюква - 170 г.

Для глазури:

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масло (82%) - 60 г,

сметана (15%) - 50 г,

сахар - 40 г,

какао - 15 г.

Приготовление: Масло растопить и дать остыть до комнатной температуры. Творог пробить блендером. Добавить яйца, сахар, манку, сливки, масло, цедру лимона и пробить до однородной массы. Добавить помытые и просушенные бумажным полотенцем изюм и клюкву, вымешать ложкой.

В застеленную пергаментом форму выложить творожную массу. Постучать ее об стол, чтобы начинка равномерно распределилась. Выпекать в предварительно разогретой до 180 температуры духовке 45-50-60 минут, в зависимости от духового шкафа. Дать сырнику полностью остыть в духовке с открытой дверцей.

Далее положить в холодильник минимум на 5 часов. Для глазури выложить все составляющие в маленький сотейник и на малом огне проварить, помешивая до однородности несколько минут после закипания. Дать остыть. Сырник смазать глазурью и дать постоять в холодильнике еще 1 час.

Смотрите, как приготовить самый вкусный львовский сырник:

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