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Умопомрачительный ленивый Медовик на сковороде: настоящее восхищение всего за 30 минут - рецепт

21 февраля 2023, 14:56
Простой и очень вкусный рецепт торта Медовик на сковороде и в духовке. Каждая хозяйка сможет выбрать рецепт для себя.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Ленивый Медовик на сковороде рецепт
Ленивый Медовик на сковороде рецепт / ua.depositphotos.com

Вкуснее торта Медовик и не придумать. Удивительно простой рецепт, который сможет приготовить любая хозяйка.

Чтобы торт Медовик без выпечки получился нежным, нужно приготовить вкусный и необычный крем.

С этим рецептом ленивого Медовика любителям сладкого не нужно стоять часами у плиты.

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Вкуснейший ленивый Медовик на сковороде - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца - 2 шт
  • Мука - 2 столовые ложки без горки
  • Мед - 4 ложки
  • Сахар - 2 ложки
  • Сода - 1 чайная ложка
  • Лимонный сок
  • Сметана - 500 гр
  • Сахар
  • Ванилин - по вкусу

Яйца взбить с сахаром, влить мед и перемешать. Можно пользоваться кухонным комбайном или миксером.

Муку необязательно просеивать. Вводим муку порциями и сразу добавляем соду, погасив ее лимонным соком.

Даем тесту постоять 10 минут.

Сухую сковороду хорошо разогреть, застелить пергаментом и влить немного теста. Готовить коржи на Медовик на сковороде до румяной корочки под крышкой.

Можно также использовать духовку. Разогреть ее до 180 градусов и выпекать каждый корж 15 минут.

Также можно застелить пергаментом противень и вылить все тесто на Медовик. Только ленивый Медовик получится не круглый, а квадратный. Тогда можно всего за 15 минут испечь весь корж и разрезать на 4 части.

Пока коржи на Медовик остывать, делаем воздушный крем.

Блендером или миксером взбиваем Сметану, 1 столовую ложку сахара и ваниль.

Можно в крем добавить орехи по вкусу. Крем хорошо перемешать и смазать Медовые коржи.

Сверху посыпать Медовик присыпкой, которая осталась во время сборки торта.

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