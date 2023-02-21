Умопомрачительный ленивый Медовик на сковороде: настоящее восхищение всего за 30 минут - рецепт

Вкуснее торта Медовик и не придумать. Удивительно простой рецепт, который сможет приготовить любая хозяйка.
Чтобы торт Медовик без выпечки получился нежным, нужно приготовить вкусный и необычный крем.
С этим рецептом ленивого Медовика любителям сладкого не нужно стоять часами у плиты.
Вкуснейший ленивый Медовик на сковороде - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 2 шт
- Мука - 2 столовые ложки без горки
- Мед - 4 ложки
- Сахар - 2 ложки
- Сода - 1 чайная ложка
- Лимонный сок
- Сметана - 500 гр
- Сахар
- Ванилин - по вкусу
Яйца взбить с сахаром, влить мед и перемешать. Можно пользоваться кухонным комбайном или миксером.
Муку необязательно просеивать. Вводим муку порциями и сразу добавляем соду, погасив ее лимонным соком.
Даем тесту постоять 10 минут.
Сухую сковороду хорошо разогреть, застелить пергаментом и влить немного теста. Готовить коржи на Медовик на сковороде до румяной корочки под крышкой.
Можно также использовать духовку. Разогреть ее до 180 градусов и выпекать каждый корж 15 минут.
Также можно застелить пергаментом противень и вылить все тесто на Медовик. Только ленивый Медовик получится не круглый, а квадратный. Тогда можно всего за 15 минут испечь весь корж и разрезать на 4 части.
Пока коржи на Медовик остывать, делаем воздушный крем.
Блендером или миксером взбиваем Сметану, 1 столовую ложку сахара и ваниль.
Можно в крем добавить орехи по вкусу. Крем хорошо перемешать и смазать Медовые коржи.
Сверху посыпать Медовик присыпкой, которая осталась во время сборки торта.
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