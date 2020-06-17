Что приготовить из клубники: необычные соленые рецепты

Ничто так не привлекает нас на фермерский рынок, как клубника.
Ничто так не привлекает нас на фермерский рынок, как клубника. С ней существует огромное количество десертов и напитков, но она также может стать прекрасным дополнением к другим продуктам, среди которых есть даже мясо.
Курица с клубникой "Капрезе"
Ингредиенты:
- Куриная грудка (4 шт)
- Соус "Бальзамик" (1 чашка или 200 мл)
- Сыр "Моцарелла"
- Базилик
- Клубника
Приготовление
Разогреть духовку до 240 градусов. Замаринуйте куриные грудки в 1/2 чашки бальзамического соуса и оставьте на некоторое время, чтобы курица успела напитаться. Положите курицу в форму для выпечки и сверху вылейте оставшийся уксус. Приправьте курицу щедро солью и перцем. Выпекайте в течение 30 минут, или пока курица не будет прожарена и не перестанет быть розовой внутри.
Тем временем, доведите оставшуюся половину чашки уксуса до кипения в маленькой кастрюле на среднем огне. Уменьшите огонь до среднего и варите около 10 минут. В небольшой миске смешайте клубнику, моцареллу и базилик, нарезанные кубиками, чтобы приготовить начинку. Когда курица будет готова, перейдите к подаче блюда. Выложите куриную грудку, а на нее сверху клубничное капрезе.
Брускетта с Бри и клубникой
Это блюдо является невероятно освежающим, низкокалорийным и вкусным.
Ингредиенты:
- Армянский лаваш
- Сыр "Бри"
- Клубника
- Голубика или шелковица
Для приготовления этого блюда разрежьте армянский лаваш на слайсы, размером с небольшой бутерброд. Если у вас есть гриль, то обжарьте его там до появления коричневых полосок. Если нет, то можно сразу делать брускеты в духовке.
На лаваш нужно выложить по 2-3 кусочка сыра "Бри", в зависимости от размера основы из лаваша. На сыр сверху можно выложить клубнику и другой вид ягоды, капнув немного меда.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов в духовке в течение 10-15 минут, как только начнет таять сыр. Это блюдо отлично сочетается с холодным белым вином.