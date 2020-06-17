УкрРус
  1. Главная
  3. Рецепты

Что приготовить из клубники: необычные соленые рецепты

17 июня 2020, 10:30

Ничто так не привлекает нас на фермерский рынок, как клубника.

1592377924-9848.jpg
Ничто так не привлекает нас на фермерский рынок, как клубника

Ничто так не привлекает нас на фермерский рынок, как клубника. С ней существует огромное количество десертов и напитков, но она также может стать прекрасным дополнением к другим продуктам, среди которых есть даже мясо.

Курица с клубникой "Капрезе"

Ингредиенты:

  • Куриная грудка (4 шт)
  • Соус "Бальзамик" (1 чашка или 200 мл)
  • Сыр "Моцарелла"
  • Базилик
  • Клубника

Приготовление

Разогреть духовку до 240 градусов. Замаринуйте куриные грудки в 1/2 чашки бальзамического соуса и оставьте на некоторое время, чтобы курица успела напитаться. Положите курицу в форму для выпечки и сверху вылейте оставшийся уксус. Приправьте курицу щедро солью и перцем. Выпекайте в течение 30 минут, или пока курица не будет прожарена и не перестанет быть розовой внутри.

Тем временем, доведите оставшуюся половину чашки уксуса до кипения в маленькой кастрюле на среднем огне. Уменьшите огонь до среднего и варите около 10 минут. В небольшой миске смешайте клубнику, моцареллу и базилик, нарезанные кубиками, чтобы приготовить начинку. Когда курица будет готова, перейдите к подаче блюда. Выложите куриную грудку, а на нее сверху клубничное капрезе.

1592377924-9848.jpg
Курица "Капрезе".jpg

Брускетта с Бри и клубникой

Это блюдо является невероятно освежающим, низкокалорийным и вкусным.

Ингредиенты:

  • Армянский лаваш
  • Сыр "Бри"
  • Клубника
  • Голубика или шелковица

Для приготовления этого блюда разрежьте армянский лаваш на слайсы, размером с небольшой бутерброд. Если у вас есть гриль, то обжарьте его там до появления коричневых полосок. Если нет, то можно сразу делать брускеты в духовке.

На лаваш нужно выложить по 2-3 кусочка сыра "Бри", в зависимости от размера основы из лаваша. На сыр сверху можно выложить клубнику и другой вид ягоды, капнув немного меда.

1592378016-4860.jpg
Брускета с Бри и ягодами.jpg

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов в духовке в течение 10-15 минут, как только начнет таять сыр. Это блюдо отлично сочетается с холодным белым вином.

клубника рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:25
Рации, боеприпасы, ПТРК Javelin: США передали Украине военную помощь на 60$ миллионов
11:20
В ОП рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок
11:19
Что показал скандал с Макдональдс мнение
10:43
"Вова, выходи": под стенами ОП сторонники Шария и националисты проводят акции протеста Видео
10:40
Отстаньте от Макдональдс и учите украинский мнение
10:30
Что приготовить из клубники: необычные соленые рецепты
10:11
Аэропорт Киев возобновил международные авиаперелеты: куда можно полететь
09:59
Индия и Китай на пороге большого конфликта мнение
09:41
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 17 июня
09:14
Чего ждать от курса до конца недели: аналитик дал прогноз
09:10
Признаки депрессии: 7 физических симптомов
09:05
Коронавирус в Украине на сегодня: установлены новые антирекорды Видео
08:56
Кличко продолжил тему "письки сенсацийной", опубликовано видео Видео
08:39
Ученые предрекли аномальную жару и назвали ее причины
08:28
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июня: большое везение и подарок от любимого человека Видео
08:27
Мир содрогнется, если Китай победит США в схватке сверхдержав мнение
08:02
Коронавирус в Пекине: из-за новой вспышки COVID-19 объявлен карантин
07:43
Что будет с экономикой Украины после пандемии: в Кабмине рассматривают три сценария
06:54
Зеленского осенью ждут большие проблемы мнение
06:29
Кравчук назвал сценарий ухода Путина с поста президента России
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять