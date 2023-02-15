Вкуснее рецепта не найти: бесподобные ажурные блины на Масленицу с 1 чайной ложкой секретной добавки

Совсем скоро украинцы будут отмечать Масленицу. Любимый праздник многих, ведь в доме обязательно должны быть блины с разными начинками.
Главред расскажет удивительно простой рецепт ажурных блинов, которые получаются у всех и всегда.
Чтобы они получились вкусными и никогда не рвались, советуем ажурные блины готовить на кефире.
Бесподобные блины с дырочками - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 10 столовых ложек
- Кефир - 500 мл
- Сахар - 3 столовые ложки
- Соль
- Яйца - 2 шт
- Водка - 1-2 2 чайные ложки
- Кипяток - 50 мл
- Сода - половина чайной ложки
- Масло растительное
- Сливочное масло
2 яйца помыть, разбить в глубокую миску и добавить сахар.
Взбить яйца с сахаром в пену, далее добавить водку и соль.
Кефир должен быть комнатной температуры, его стоит заранее достать из холодильника.
Добавить половину кефира к яйцам и продолжать замешивать тесто на на ажурные блины.
Добавляем порциями муку, которую следует просеять.
Далее вновь влить кефир и замесить густое тесто.
Соду обязательно погасить уксусом. Добавить к тесту.
Мешаем еще пару минут тесто и вливаем растительное масло.
Перед тем, как начинать готовить блины, добавляем в тесто кипяток.
Ажурные блины получаются только по такому рецепту и никогда не рвутся.
Тесто быстро перемешиваем, и жарим блины на сливочном масле.
Зачем в тесто для блинов добавляют водку?
Этот секретный ингредиент придаст любому тесту, не только для блинов, хрустящую корочку и лучше пропекаются.
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