Вкуснее рецепта не найти: бесподобные ажурные блины на Масленицу с 1 чайной ложкой секретной добавки

Как приготовить идеальное тесто на блинчики. Вкусный рецепт на Масленицу 2023 для каждой хозяйки.

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 30 минут

Ажурные блинчики на Масленицу рецепт / ua.depositphotos.com

Совсем скоро украинцы будут отмечать Масленицу. Любимый праздник многих, ведь в доме обязательно должны быть блины с разными начинками.

Главред расскажет удивительно простой рецепт ажурных блинов, которые получаются у всех и всегда.

Чтобы они получились вкусными и никогда не рвались, советуем ажурные блины готовить на кефире.

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Вам понадобится:

Мука - 10 столовых ложек

Кефир - 500 мл

Сахар - 3 столовые ложки

Соль

Яйца - 2 шт

Водка - 1-2 2 чайные ложки

Кипяток - 50 мл

Сода - половина чайной ложки

Масло растительное

Сливочное масло

2 яйца помыть, разбить в глубокую миску и добавить сахар.

Взбить яйца с сахаром в пену, далее добавить водку и соль.

Кефир должен быть комнатной температуры, его стоит заранее достать из холодильника.

Добавить половину кефира к яйцам и продолжать замешивать тесто на на ажурные блины.

Добавляем порциями муку, которую следует просеять.

Далее вновь влить кефир и замесить густое тесто.

Соду обязательно погасить уксусом. Добавить к тесту.

Мешаем еще пару минут тесто и вливаем растительное масло.

Перед тем, как начинать готовить блины, добавляем в тесто кипяток.

Ажурные блины получаются только по такому рецепту и никогда не рвутся.

Тесто быстро перемешиваем, и жарим блины на сливочном масле.

Зачем в тесто для блинов добавляют водку?

Этот секретный ингредиент придаст любому тесту, не только для блинов, хрустящую корочку и лучше пропекаются.

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