Домашнее мороженое с йогуртом: невероятно вкусный и простой рецепт

Рецепт домашнего мороженого / pixabay

Лето уже полностью окутало нас своим теплом, и в такой период только и хочется чего-то холодного. Мороженое – вкусный сладкий десерт, который любят все.

Этот рецепт мороженого с йогуртом, легко приготовить в домашних условиях. Он не просто получается, а очень вкусно получается, консистенция нежнейшая.

Рецепт мороженого с йогуртом

Вам понадобиться:

500 граммов натурального йогурта;

200 граммов вишни, малины, клубники;

15 граммов ванильного сахара;

100 граммов тростникового сахара.

Помойте тщательно ягоду, очистите от косточек, выложите в блендер, добавьте сахар, ванильный сахар, измельчите до состояния пюре.

В миску выложите охлажденный йогурт, добавьте ягодное пюре, взбейте миксером до однородной консистенции.

Выложите в форму. Если есть специальная форма для мороженого, выложите пюре, добавьте деревянные палочки, отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.