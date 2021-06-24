Домашнее мороженое с йогуртом: невероятно вкусный и простой рецепт

Это самый простой рецепт мороженого, которое получается всегда.
Лето уже полностью окутало нас своим теплом, и в такой период только и хочется чего-то холодного. Мороженое – вкусный сладкий десерт, который любят все.
Этот рецепт мороженого с йогуртом, легко приготовить в домашних условиях. Он не просто получается, а очень вкусно получается, консистенция нежнейшая.
Рецепт мороженого с йогуртом
Вам понадобиться:
- 500 граммов натурального йогурта;
- 200 граммов вишни, малины, клубники;
- 15 граммов ванильного сахара;
- 100 граммов тростникового сахара.
Помойте тщательно ягоду, очистите от косточек, выложите в блендер, добавьте сахар, ванильный сахар, измельчите до состояния пюре.
В миску выложите охлажденный йогурт, добавьте ягодное пюре, взбейте миксером до однородной консистенции.
Выложите в форму. Если есть специальная форма для мороженого, выложите пюре, добавьте деревянные палочки, отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.
Автор: Мария Тупик