Ее едят ложками, но всегда мало: рецепт безумной икры из баклажан по ГОСТу

Когда наступает время баклажанов, от этого рецепта отказаться невозможно. Попробуйте приготовить баклажаны по-одесски. Икра из баклажан настолько вкусная, что ее едят ложками.
Если у вас есть гриль или мангал, овощи советуем запекать именно там. Тогда икра приобретает совершенно иной вкус.
Также овощи можно запечь в микроволновой печи или духовке.
Простой рецепт баклажанной икры - пошаговая инструкция
Вам понадобится:
- Баклажаны - 4 шт среднего размера
- Болгарский перец красный - 3 шт
- Помидоры - 3 шт
- Лук - 1 шт
- Чеснок - по вкусу
- Соль
- Уксус, перец и растительное масло - по желанию
Как готовить икру из баклажан
Баклажаны, перец и помидоры хорошо помыть. Желательно вытереть и красиво выложить на противень.
Противень застелить пергаментной бумагой.
Духовку разогреть до 200 градусов. Выпекать баклажаны с овощами до 30 минут.
Овощи достаем, обязательно остудить и снять всю кожуру.
Переложить овощи в тарелку, и дать постоять 10 минут. Вся жидкость лишняя уйдет.
Далее можно использовать мясорубку или блендер.
Порезать помидоры, баклажаны и перец. Измельчить любым для вас удобным способом.
Добавить немного соли, чеснок по вкусу.
Немного добавить лука и специи, хорошо перемешать. Можно добавить немного уксуса и масла.
Вкуснейшая баклажанная икра готова.
Смотрите видео рецепт, как готовить икру из баклажан дома:
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