Ее едят ложками, но всегда мало: рецепт безумной икры из баклажан по ГОСТу

Самая вкусная и быстрая баклажанная икра, рецепт просто удивит.

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Икра из баклажанов домашняя рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube, ua.depositphotos.com

Когда наступает время баклажанов, от этого рецепта отказаться невозможно. Попробуйте приготовить баклажаны по-одесски. Икра из баклажан настолько вкусная, что ее едят ложками.

Если у вас есть гриль или мангал, овощи советуем запекать именно там. Тогда икра приобретает совершенно иной вкус.

Также овощи можно запечь в микроволновой печи или духовке.

Простой рецепт баклажанной икры - пошаговая инструкция

Вам понадобится:

Баклажаны - 4 шт среднего размера

Болгарский перец красный - 3 шт

Помидоры - 3 шт

Лук - 1 шт

Чеснок - по вкусу

Соль

Уксус, перец и растительное масло - по желанию

Как готовить икру из баклажан

Баклажаны, перец и помидоры хорошо помыть. Желательно вытереть и красиво выложить на противень.

Противень застелить пергаментной бумагой.

Духовку разогреть до 200 градусов. Выпекать баклажаны с овощами до 30 минут.

Овощи достаем, обязательно остудить и снять всю кожуру.

Переложить овощи в тарелку, и дать постоять 10 минут. Вся жидкость лишняя уйдет.

Далее можно использовать мясорубку или блендер.

Порезать помидоры, баклажаны и перец. Измельчить любым для вас удобным способом.

Добавить немного соли, чеснок по вкусу.

Немного добавить лука и специи, хорошо перемешать. Можно добавить немного уксуса и масла.

Вкуснейшая баклажанная икра готова.

Смотрите видео рецепт, как готовить икру из баклажан дома:

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