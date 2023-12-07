Эта закуска обязательно на Новый год 2024: рецепт, который оценит Дракон

Удивительно вкусная закуска на Новый год 2024. Рецепт брускетты, которую полюбят все.

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Восхитительные брускетты на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с видео

Готовим очень вкусную закуску на Новый год 2024. Дракон оценит по достоинству невероятную брускетту Цезарь.

Такая закуска напоминает Салат Цезарь, но съедят ее моментально и будут просить еще.

Брускетта на Новый год 2024 приготовить можно за 5 минут.

Закуска на Новый год - рецепт от салата Цезарь

Вам понадобится:

Багет - 1 шт

Куриное филе - 1 шт

Помидоры Черри - 6 шт

Сыр - 100 гр

Листья салата

Сметана или майонез - 2 столовых ложки

Чеснок

Укроп

Куриное филе нарезать небольшими кусочками, обвалять в панировочных сухарях и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Багет нарезать небольшими кусочками, обжарить на сухой сковороде на 1 минуте с двух сторон.

Смешать майонез и измельчить укроп. Добавить 1 зубчик чеснока и перемещать.

Брускетты рецепт / скриншот с видео instagram/kris_tina.mg

Каждый кусочек багета смазать заправкой, как для Цезаря.

Листья салата предварительно помыть, высушить и положить на каждый кусочек багета.

Помидоры черри помыть, порезать тоненькими кружками и по 3 шт уложить на каждый кусочек брускетты.

Далее порезать кусочками филе, и натереть на крупной терке сыр.

Вкусная закуска на Новый год рецепт / Скриншот с видео instagram/kris_tina.mg

Переложить на каждый кусочек багета филе. Украсить все натертым сыром и подавать сразу к столу брускетты.

Смотрите видео рецепт простых закусок на Новый год 2024:

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