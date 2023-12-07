Эта закуска обязательно на Новый год 2024: рецепт, который оценит Дракон

Готовим очень вкусную закуску на Новый год 2024. Дракон оценит по достоинству невероятную брускетту Цезарь.
Такая закуска напоминает Салат Цезарь, но съедят ее моментально и будут просить еще.
Брускетта на Новый год 2024 приготовить можно за 5 минут.
Закуска на Новый год - рецепт от салата Цезарь
Вам понадобится:
- Багет - 1 шт
- Куриное филе - 1 шт
- Помидоры Черри - 6 шт
- Сыр - 100 гр
- Листья салата
- Сметана или майонез - 2 столовых ложки
- Чеснок
- Укроп
Куриное филе нарезать небольшими кусочками, обвалять в панировочных сухарях и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Багет нарезать небольшими кусочками, обжарить на сухой сковороде на 1 минуте с двух сторон.
Смешать майонез и измельчить укроп. Добавить 1 зубчик чеснока и перемещать.
Каждый кусочек багета смазать заправкой, как для Цезаря.
Листья салата предварительно помыть, высушить и положить на каждый кусочек багета.
Помидоры черри помыть, порезать тоненькими кружками и по 3 шт уложить на каждый кусочек брускетты.
Далее порезать кусочками филе, и натереть на крупной терке сыр.
Переложить на каждый кусочек багета филе. Украсить все натертым сыром и подавать сразу к столу брускетты.
Смотрите видео рецепт простых закусок на Новый год 2024:
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