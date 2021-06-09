Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом

Рецепт яйца Бенедикт / pixabay

Яйца Бенедикт — блюдо, которое ассоциируется с завтраком у доброй половины мира. Этот самый популярный завтрак представляет собой бутерброд из двух половинок английского кекса с яйцами пашот, ветчиной или беконом и голландским соусом.

Приготовление яиц Бенедикта идеальное сочетание вкуса и гармонии. Вам понадобятся теплый хрустящий бекон, горячие английские булочки, идеально приготовленные яйца, а также теплый, густой голландский соус.

Главред расскажет рецепт вкусного завтрака из яиц Бенедикт от шеф-повара Айны Гартен.

Яйца Бенедикт на завтрак - рецепт приготовления

Вам понадобиться:

Яйца 4 больших яйца категории СО, комнатной температуры

2 тонких ломтика прошутто

2 английских маффина, разрезанных пополам и поджаренных

Для голландского соуса

2 больших желтка, комнатной температуры

1,5 ст. л. свежевыжатого лимонного соуса

3/4 ч. л. крупнозернистой соли

1/4 ч. л. молотого черного перца

Щепотка перца

90 гр. сливочного масла

Разогрейте духовку до 200°С. Разбейте каждое яйцо в отдельную небольшую чашку и отложите в сторону. Наполните большую кастрюлю (диаметром 30 см.) примерно наполовину водой и доведите до кипения. Аккуратно опустите каждое яйцо в отдельную сторону кастрюли и варите ровно 2 минуты.

Выключите огонь и дайте яйцам постоять в воде 10 минут. Тем временем положите ломтики прошутто на противень и запекайте в течение 5 минут.

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Положите обе половинки каждого поджаренного маффина на тарелку и, используя шумовку, положите на каждую половинку по яйцу-пашот.

Полейте яйца-пашот голландским соусом и посыпьте зелёным луком. Подавайте с ломтиком прошутто.

Легкий голландский соус

Яичные желтки, лимонный сок, соль, черный перец положите в чашу блендера и взбейте на низкой скорости в течение 15 секунд. Растопите сливочное масло в маленькой кастрюльке, пока оно не станет обжигающе горячим. Включите блендер на низкой скорости и медленно влейте горячее масло, взбивая в течение 30 секунд, пока соус не станет очень густым. Готовый голландский соус сразу же используйте.