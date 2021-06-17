Идеальный летний завтрак: невероятно вкусные и простые рецепты

Эти рецепты вкусных летних и свежих завтраков сделают ваш день немного успешнее.
Яичница, овсяная каша, бутерброды – все эти варианты завтрака рано или поздно надоедают. Мы подготовили для вас замечательный вариант летнего и питательного завтрака, который вам точно придет по вкусу.
Из фруктов и йогурта получается энергетически емкий коктейль, в котором сохраняются все пищевые волокна, витамины и антиоксиданты.
Это своего рода оздоравливающая и питательная "бомба" длительного действия.
Клубничный смузи
Вам понадобиться:
100 г клубники
½ ст. свежевыжатого апельсинового сока
1/2 ст. обезжиренного йогурта
1 банан (100 г)
Как следует помыть и почистить фрукты. Нарезать банан и клубнику кусочками. Все составляющие смешать и взбить в блендере. Подавать сразу же, украсив листьями мяты.
Состав: 150 ккал, 90% дневной нормы витамина С, 40% кобальта, 16% клетчатки, 15% калия.
Быстрый тако
Пшеничная лепешка с томатной начинкой подойдет тем, кто намерен начать день с плотного перекуса, а заодно поддержать свою нервную и иммунную системы за счет микро- и макроэлементов в его составе.
Вам понадобиться:
- 1/2 пластины тонкого лаваша
- 3-6 ст. л. томатной сальсы
- 2 ст. л. натертого сыра Эдам
- 1 яйцо
Для сальсы:
- 1 томат
- 1 небольшая луковица
- несколько веточек любых пряных трав
- соль и молотый черный перец
- растительное масло
С вечера приготовить сальсу: нарезать кубиками помидор и лук, спассеровать их на растительном масле до мягкости. Добавить соль и черный перец по вкусу, засыпать измельченной зеленью, снять через минуту с огня и размять с помощью вилки.
Утром взбить одно яйцо с солью и пожарить яичницу-болтунью, энергично размешивая ее.
Положить на половинку лаваша несколько ложек сальсы, сыр, яичницу, свернуть все в трубочку и поместить в микроволновку на несколько минут, пока сыр не расплавится.
Освежающий медово-цитрусовый салат
Вам понадобиться:
- 4 апельсина,
- 2 грейпфрута,
- сок 1 лимона,
- сок половины лайма
- 1/2 чайной ложки меда
- лепестки миндаля
- коричневый сахар
- цедра лимона и лайма, для украшения
Выложите нарезанный апельсин на сервировочную тарелку, сверху поместите сегменты грейпфрута. Равномерно сбрызните соком лимона и лайма, затем - медом.
Присыпьте сахаром и лепестками миндаля. Украсьте цедрой лимона и лайма. Салат можно сделать заранее, чтобы он пропитался. Для этого закройте его пищевой пленкой и поставьте в холодильник до подачи.
Творожно-банановый крем на завтрак
Вам понадобиться:
- 2 банана
- 180 г творога
- 4 ст. л. натурального йогурта
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. ванильного экстракта
Банан нарезать крупными кусками, все ингредиенты выложить в блендер, взбить. Выложить в креманку и украсить.