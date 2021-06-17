Идеальный летний завтрак: невероятно вкусные и простые рецепты

Самый вкусный летний завтрак / pixabay

Яичница, овсяная каша, бутерброды – все эти варианты завтрака рано или поздно надоедают. Мы подготовили для вас замечательный вариант летнего и питательного завтрака, который вам точно придет по вкусу.

Из фруктов и йогурта получается энергетически емкий коктейль, в котором сохраняются все пищевые волокна, витамины и антиоксиданты.

Это своего рода оздоравливающая и питательная "бомба" длительного действия.

Клубничный смузи

Вам понадобиться:

100 г клубники

½ ст. свежевыжатого апельсинового сока

1/2 ст. обезжиренного йогурта

1 банан (100 г)

Как следует помыть и почистить фрукты. Нарезать банан и клубнику кусочками. Все составляющие смешать и взбить в блендере. Подавать сразу же, украсив листьями мяты.

Состав: 150 ккал, 90% дневной нормы витамина С, 40% кобальта, 16% клетчатки, 15% калия.

Быстрый тако

Пшеничная лепешка с томатной начинкой подойдет тем, кто намерен начать день с плотного перекуса, а заодно поддержать свою нервную и иммунную системы за счет микро- и макроэлементов в его составе.

Вам понадобиться:

1/2 пластины тонкого лаваша

3-6 ст. л. томатной сальсы

2 ст. л. натертого сыра Эдам

1 яйцо

Для сальсы:

1 томат

1 небольшая луковица

несколько веточек любых пряных трав

соль и молотый черный перец

растительное масло

С вечера приготовить сальсу: нарезать кубиками помидор и лук, спассеровать их на растительном масле до мягкости. Добавить соль и черный перец по вкусу, засыпать измельченной зеленью, снять через минуту с огня и размять с помощью вилки.

Утром взбить одно яйцо с солью и пожарить яичницу-болтунью, энергично размешивая ее.

Положить на половинку лаваша несколько ложек сальсы, сыр, яичницу, свернуть все в трубочку и поместить в микроволновку на несколько минут, пока сыр не расплавится.

Освежающий медово-цитрусовый салат

Вам понадобиться:

4 апельсина,

2 грейпфрута,

сок 1 лимона,

сок половины лайма

1/2 чайной ложки меда

лепестки миндаля

коричневый сахар

цедра лимона и лайма, для украшения

Выложите нарезанный апельсин на сервировочную тарелку, сверху поместите сегменты грейпфрута. Равномерно сбрызните соком лимона и лайма, затем - медом.

Присыпьте сахаром и лепестками миндаля. Украсьте цедрой лимона и лайма. Салат можно сделать заранее, чтобы он пропитался. Для этого закройте его пищевой пленкой и поставьте в холодильник до подачи.

Творожно-банановый крем на завтрак

Вам понадобиться:

2 банана

180 г творога

4 ст. л. натурального йогурта

1 ст. л. сахара

1 ч. л. ванильного экстракта

Банан нарезать крупными кусками, все ингредиенты выложить в блендер, взбить. Выложить в креманку и украсить.