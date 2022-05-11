Как правильно варить пельмени и почему нельзя выливать воду после варки: 5 правил для хозяек

Простые лайфхаки с пельменями для опытных хозяек.
Каждый из нас любит есть пельмени. Универсальное блюдо, которое всегда выручает. Чтобы приготовление пельменей было правильном, есть несколько способов приготовления.
Сколько времени и как правильно варить пельмени, чтобы они не разварились, а получились сочными и вкусными и почему нельзя выливать воду после варки пельменей.
Как правильно варить пельмени
Несмотря на количество пельменей их варят всегда в большой кастрюле.
Сколько должно быть воды для приготовления пельменей, многие хозяйки даже не задумываются. Правильное приготовление пельменей должно быть не более ¾ кастрюлей.
Солить воду на пельмени нужно перед тем, как бросить их в воду.
Перемешивать пельмени нужно один раз, сразу после того, как их бросили в воду.
В бульон добавить лавровый лист и перец горошком. Варить пельмени не больше 7 минут.
Куда девать воду после пельменей
Если вы готовите домашние пельмени, то не выливайте бульон. Из него можно приготовить вкусный суп или отварить мясо.
Также в воде после пельменей можно варить макароны. Они получаются очень вкусные и с приятным запахом.
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