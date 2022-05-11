УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Как правильно варить пельмени и почему нельзя выливать воду после варки: 5 правил для хозяек

11 мая 2022, 16:54

Простые лайфхаки с пельменями для опытных хозяек.

пельмени
Как правильно варить пельмени / ua.depositphotos.com

Каждый из нас любит есть пельмени. Универсальное блюдо, которое всегда выручает. Чтобы приготовление пельменей было правильном, есть несколько способов приготовления.

Сколько времени и как правильно варить пельмени, чтобы они не разварились, а получились сочными и вкусными и почему нельзя выливать воду после варки пельменей.

Как правильно варить пельмени

Несмотря на количество пельменей их варят всегда в большой кастрюле.

Сколько должно быть воды для приготовления пельменей, многие хозяйки даже не задумываются. Правильное приготовление пельменей должно быть не более ¾ кастрюлей.

Солить воду на пельмени нужно перед тем, как бросить их в воду.

Перемешивать пельмени нужно один раз, сразу после того, как их бросили в воду.

В бульон добавить лавровый лист и перец горошком. Варить пельмени не больше 7 минут.

Куда девать воду после пельменей

Если вы готовите домашние пельмени, то не выливайте бульон. Из него можно приготовить вкусный суп или отварить мясо.

Также в воде после пельменей можно варить макароны. Они получаются очень вкусные и с приятным запахом.

Читайте также:

viber
рецепт пельмени
Реклама
Популярное
Астролог рассказала, когда война в Украине закончится и будет подписан мирный договорАстролог рассказала, когда война в Украине закончится и будет подписан мирный договор "Пока Женя нянчит детей": зятя Тимошенко "спалила" в ночном клубе российская модель"Пока Женя нянчит детей": зятя Тимошенко "спалила" в ночном клубе российская модель Мистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 летМистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 лет Большая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизниБольшая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизни В Украину идут заморозки: синоптики назвали самый холодный деньВ Украину идут заморозки: синоптики назвали самый холодный день
Поддержите Главред

Последние новости

17:03

Как отмыть пригоревшую кастрюлю – 4 надежных способа

16:57

Украина и Польша упрощают логистику на границе

16:54

Украина вернула контроль над границей с Беларусью и Россией на Киевщине, Сумщине и Черниговщине

16:54

Как правильно варить пельмени и почему нельзя выливать воду после варки: 5 правил для хозяекВидео

16:50

Оккупация Донбасса – вторая фаза плана России: враг намерен идти дальше – Генштаб ВСУВидео

Реклама
16:46

Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

16:42

Приехал за фронтовыми 100 грамм: закоренелый путинист Григорий Лепс приехал в "ДНР" на концертВидео

16:40

"Не позволяет себе плакать": на глазах 10-летнего мальчика россияне убили его семью, маму сожгли заживоВидео

16:39

Украинские солдаты имеют право схватить Путина в Москве: депутат Бундестага эмоционально высказался

16:06

Михаил Ходорковский. Как недосталин извратил 9 маяВидеоблоги

16:06

Приметы на 12 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:01

ВСУ бьют войска РФ: Харьковщина освобождается, на пяти направлениях враг перешел в оборону – Генштаб

15:48

Нимб-"оберег" над Одессой: в небе заметили редкое природное явлениеВидео

15:42

В Краматорске оккупанты ударили в склад с аммиаком, людей просят закрыть окна

15:29

Приближается тяжелый период в войне с РФ: в Минобороны сказали, сколько он продлитсяВидео

15:24

Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецептВидео

15:17

"Присоединение" Херсонщины к РФ: у Зеленского жестко ответили оккупантамВидео

15:13

Путин взял курс на изматывание Украины в долгой кровавой войне, а Запад – на военный разгром Путинамнение

15:11

Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты

14:48

Расстрелял пенсионера на улице: первого военного РФ будут судить за убийство гражданского на СумщинеВидео

Реклама
14:46

Укравтодор заявил о потере 200 производственных баз дорожников

14:43

Колесный "монстр": в Харькове ТрО вооружили мощными зенитными пушками С-60Видео

14:21

"РФ вооружалась с 1991 года": на сколько хватит запаса оружия армии Путина – ответ МинобороныВидео

14:04

Шок для Путина и России: советник главы МВД анонсировал мощный удар ВСУВидео

13:59

Психолог рассказала о диагнозе Путина: насколько опасна болезньВидео

13:56

Феерично горит: львовские десантники сбили юбилейный ударный вертолет оккупантов "Крокодил"Видео

13:35

Оккупанты РФ требуют от начальства засекретить их участие в войне в Украине – разведкаВидео

13:16

Вокруг спасенной в Бородянке рыжей кошки разгорелся скандал - на нее претендуют 12 человекВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 12 мая 2022: Девам – большие деньги, Стрельцам – переезд, Рыбам – обман

12:59

"Остановитесь, кто вы такие?": чемпионка РФ жестко отреагировала на войну в Украине и шантаж КремляВидео

12:57

Оккупанты анонсировали включение захваченной Херсонщины в состав РФ: обратятся к ПутинуВидео

12:35

Путин устроил "охоту на ведьм": ФСБ отстранили от планирования войны в УкраинеВидео

12:23

Беларусь может пойти в наступление на Украину, а РФ - надавить из Крыма - ЖдановВидео

12:22

"Поздравление от насильника с днем изнасилования": Подоляк разнес обращение Путина к "ДНР"Видео

12:17

Как ленд-лиз может заставить Путина сесть за стол переговоровмнение

11:58

Лунный календарь стрижек на июнь 2022: лучшие дни для новой прически

11:56

Врага "мешают с землей": ВСУ показали мощный удар Ураганов по позициям рашистовВидео

11:53

Лунное затмение 16 мая для всех знаков зодиака: Ракам - радость, Рыбам - переезд навсегдаВидео

11:48

В Испании напали на украинца, который вышел с флагом Украины с надписью "Stop war"Видео

11:35

"Подарок" от оккупантов: ВСУ захватили брошенный рашистами танк Т-72Видео

Реклама
11:03

"Я бы им резала пальцы и звезды на спине": россиянка расписала, как она убивала бы украинских детейВидео

10:59

Ловушка для оккупантов: депортированные украинцы помогут развалить РФ – Тука

10:39

57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов

10:26

Контрудар на Запорожье: ВСУ заняли новые рубежи, враг отступил с потерямиВидео

10:23

РФ "погрязла" в Украине: война зашла в тупик – разведка СШАВидео

10:13

Вторжение Беларуси в Украину: что задумал Лукашенкомнение

09:58

Присоединение к Евросоюзу: у Зеленского высказались о сроках вступления в ЕСВидео

09:50

Оккупанты 10 часов подряд насиловали 11-летнего мальчика на глазах у матери - Денисова

09:49

"Путинист" Киркоров засветился на Евровидении

09:43

Невероятное спасение: в Мариуполе новорожденного из-под завалов и обстрелов вернули материВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять