Маринованные помидоры - простой рецепт ароматных помидоров к любому блюду

Украинская телеведущая и гастро-блоггер Юлия Панкова предлагает экспресс-рецепт как намаринувать себе помидоров на всю зиму.
Существует сотни рецептов маринованных помидоров на зиму. Уверены, что у каждой хозяйки есть свои секретики приготовления, которые давно пришлись по вкусу.
Ведущая программы Ревизор, который транслирует Новый канал, кулинар Юлия Панкова поделилась своей любимой рецептурой маринованных помидоров с душистым перцем, которые можно легко приготовить дома.
"Потратите полчаса своего времени и в результате получите ароматные, нежные помидорчики", - говорит ведущая.
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- 2 кг. - помидоров
- 2 ст. л. - соли
- 6 ст. л. - сахара
- 1 ч. л. - уксусной эссенции
- На кончике ножа - лимонной кислоты
- Черный перец горошком - по вкусу
- Гвоздика - по вкусу
- Семена укропа - по вкусу
Маринованные помидоры - приготовление:
- Подготовьте стерилизованные банки и крышки.
- Помидоры вымойте холодной водой, удалите плодоножки.
- Каждый помидор проколите деревянной зубочисткой у основания перед тем, как положить в банку.
- Наполните банки подготовленными помидорами, перекладывая специями.
- Залейте содержимое каждой банки кипятком и оставьте на 15-20 минут. Оденьте на банку пластиковую крышку с отверстиями и слейте воду. Повторите эту операцию еще раз, то есть дважды залейте банки кипятком и вылейте его.
- Приготовьте маринад. В кастрюлю налейте 2 л воды (на 1 банку) плюс еще 100 мл воды. Добавьте соль и сахар, доведите до кипения и дайте покипеть 5-10 минут.
- Кипящим маринадом залейте помидоры в банках доверху.
- Влейте в каждую уксусную эссенцию и посыпьте лимонной кислотой.
- Закатайте банки крышками. Переверните вверх дном, укутайте пледом и дайте остыть.
Скоро помидоры будут готовы - приятного аппетита!
Автор: Александр Галаджий