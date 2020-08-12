Маринованные помидоры - простой рецепт ароматных помидоров к любому блюду

Маринованные помидоры - вкусный рецепт / Пресс-служба

Существует сотни рецептов маринованных помидоров на зиму. Уверены, что у каждой хозяйки есть свои секретики приготовления, которые давно пришлись по вкусу.

Ведущая программы Ревизор, который транслирует Новый канал, кулинар Юлия Панкова поделилась своей любимой рецептурой маринованных помидоров с душистым перцем, которые можно легко приготовить дома.

"Потратите полчаса своего времени и в результате получите ароматные, нежные помидорчики", - говорит ведущая.

Рецепт маринованных помидоров / 1zoom.ru

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2 кг. - помидоров

2 ст. л. - соли

6 ст. л. - сахара

1 ч. л. - уксусной эссенции

На кончике ножа - лимонной кислоты

Черный перец горошком - по вкусу

Гвоздика - по вкусу

Семена укропа - по вкусу

Маринованные помидоры - приготовление:

Юлия Панкова / Instagram

Подготовьте стерилизованные банки и крышки. Помидоры вымойте холодной водой, удалите плодоножки. Каждый помидор проколите деревянной зубочисткой у основания перед тем, как положить в банку. Наполните банки подготовленными помидорами, перекладывая специями. Залейте содержимое каждой банки кипятком и оставьте на 15-20 минут. Оденьте на банку пластиковую крышку с отверстиями и слейте воду. Повторите эту операцию еще раз, то есть дважды залейте банки кипятком и вылейте его. Приготовьте маринад. В кастрюлю налейте 2 л воды (на 1 банку) плюс еще 100 мл воды. Добавьте соль и сахар, доведите до кипения и дайте покипеть 5-10 минут. Кипящим маринадом залейте помидоры в банках доверху. Влейте в каждую уксусную эссенцию и посыпьте лимонной кислотой. Закатайте банки крышками. Переверните вверх дном, укутайте пледом и дайте остыть.

Скоро помидоры будут готовы - приятного аппетита!