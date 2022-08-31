Обалденная закуска на зиму: быстрый рецепт овощного ассорти

Овощное ассорти на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим вкусную закуску для зимнего стола. Превосходные свежие овощи с этим рецептом будут всегда на вашем столе.

Овощное ассорти готовить очень просто. Если вы не любите кабачки, то можно заменить перцем или баклажанами.

Этот рецепт очень прост и наполнение овощного ассорти вы выбираете сами.

Видео дня

Предлагаем приготовить с нами овощное ассорти на зиму с кабачками.

Овощное ассорти на зиму - простой рецепт

Вам понадобится:

Огурцы маленькие - 5 шт

Помидоры черри - 5 шт

Лук салатный - 1 шт

Болгарский перец (красный, желтый)

Чеснок - 1 зубчик

Кабачки

Укроп

Цветная капуста - по вкусу

Вода - 500 мл

Соль - 50 гр

Сахар - 40 гр

Уксус - 100 мл

Перец горошком

Огурцы и помидоры помыть, наполнить чистые банки.

Добавить в банку зубчик чеснока.

Лук порезать кольцами и красиво разложить.

Болгарский перец очистить от семян и нарезать полосками.

Кабачки порезать дольками и отправить в банку.

Наверх положить цветную капусту.

Чтобы цветная капуста в банке не потемнела, нужно разобрать ее на несколько частей и дать постоять 10 минут в подсоленной воде.

Добавить укроп в банку и залить маринадом.

Как готовить маринад для овощного ассорти:

В большую кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, перец.

Довести все до кипения и влить уксус.

Горячий маринад разливаем по банкам и стерилизуем овощное ассорти 20 минут.

Закатать баночки на зиму и хранить в прохладном месте закуску на зиму.

Читайте также: