Обалденная закуска на зиму: быстрый рецепт овощного ассорти

Готовим вкусное овощное ассорти на зиму с кабачками и капустой по супер быстрому рецепту.
Готовим вкусную закуску для зимнего стола. Превосходные свежие овощи с этим рецептом будут всегда на вашем столе.
Овощное ассорти готовить очень просто. Если вы не любите кабачки, то можно заменить перцем или баклажанами.
Этот рецепт очень прост и наполнение овощного ассорти вы выбираете сами.
Предлагаем приготовить с нами овощное ассорти на зиму с кабачками.
Овощное ассорти на зиму - простой рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы маленькие - 5 шт
- Помидоры черри - 5 шт
- Лук салатный - 1 шт
- Болгарский перец (красный, желтый)
- Чеснок - 1 зубчик
- Кабачки
- Укроп
- Цветная капуста - по вкусу
- Вода - 500 мл
- Соль - 50 гр
- Сахар - 40 гр
- Уксус - 100 мл
- Перец горошком
Огурцы и помидоры помыть, наполнить чистые банки.
Добавить в банку зубчик чеснока.
Лук порезать кольцами и красиво разложить.
Болгарский перец очистить от семян и нарезать полосками.
Кабачки порезать дольками и отправить в банку.
Наверх положить цветную капусту.
Чтобы цветная капуста в банке не потемнела, нужно разобрать ее на несколько частей и дать постоять 10 минут в подсоленной воде.
Добавить укроп в банку и залить маринадом.
Как готовить маринад для овощного ассорти:
В большую кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, перец.
Довести все до кипения и влить уксус.
Горячий маринад разливаем по банкам и стерилизуем овощное ассорти 20 минут.
Закатать баночки на зиму и хранить в прохладном месте закуску на зиму.
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