Ягоды будут как мармелад: идеальный рецепт клубничного варенья - просто объедение

Аппетитное варенье с целыми ягодами клубники приятно удивит всех любителей сладкого, его просто сметут со стола.

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Как приготовить густое клубничное варенье, которое не растекается / коллаж: Главред, фото: pixabay

Сезон клубники уже набирает обороты. Хозяйки готовят клубничные десерты, замораживают ягоды на зиму и, конечно, варят душистое варенье.

Мы подготовили для вас рецепт простого клубничного варенья, которое восхитит любого гурмана.

Варенье из клубники - пошаговый рецепт

Вам потребуется:

клубника - 1 кг;

лимон - 1 шт;

сахар - 500 гр.

Ягоды необходимо помыть и почистить, после чего порезать небольшие пластинки.

Перекладываем готовые ягоды в посудину с широким дном, засыпаем сахаром и поливаем соком одного лимона.

После этого, эту смесь необходимо варить на среднем огне. В процессе приготовления необходимо помешивать ягоды и снимать пенку.

Данное варенье можно сделать густым или жидким. Если вам больше нравится жидкое, то нужно его варить на малом огне под крышкой, пока клубника не станет прозрачной. Для густого варенья - варим до полного испарения жидкости.

Для того, чтобы можно было оценить густоту варенья после остывания, можно поместить часть варенья в морозильную камеру на несколько минут.

Смотрите видео, как приготовить густое клубничное варенье, которое не растекается:

Клубника - это ягода или фрукт? В быту ягодой обычно называют любой мелкий мясистый плод (независимо от его ботанической классификации, типа плода и истинности), например, смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ненастоящая ягода), вишню, черешню, малину (костянка).

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