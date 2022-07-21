Превосходно вкусный тертый пирог с вареньем: самый быстрый секретный рецепт из 4 ингредиентов

Вкусный и очень простой тертый пирог по рецепту наших бабушек.
Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусной выпечкой к чаю, которую готовит сама. Сегодня расскажет идеальный рецепт тертого пирога с вареньем, который полюбят все.
Нежнейшее тесто, сладкая начинка и немного вашего времени сделают праздник превосходно вкусным.
Тертый пирог готовить очень просто и главное быстро.
Тертый пирог с вареньем - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 3 стакана
- Яйца - 2 шт
- Сахар - 300 гр
- Масло сливочное - 1 пачка
Если у вас варенье с кислинкой, то можно для теста добавить чуток больше сахара.
Сливочное масло обязательно растопить и всыпать сахар.
Яйца помыть, разбить в глубокую миску и взбить венчиков.
К яйцам добавляем сливочное масло и сахар, продолжаем взбивать.
Муку просеять и всю всыпать к полученной смеси.
Замешиваем тесто в кухонном комбайне или миксером.
Сделать из песочного теста шарик, закрыть пищевой пленкой и отправить в морозилку на 20 минут.
Разделить тесто на 2 части, одну половину переложить в предварительно смазанную сливочным маслом форму.
Далее слой варенья для тертого пирога. Это может быть клубничное, смородиновое, абрикосовое, вишневое.
Натереть на крупной терке оставшееся тесто и обильно присыпать пирог.
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать тертый пирог 30 минут.
Дать немного остыть и подавать к столу. Можно посыпать кокосовой стружкой или сахарной пудрой.
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