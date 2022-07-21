Превосходно вкусный тертый пирог с вареньем: самый быстрый секретный рецепт из 4 ингредиентов

Пирог с вареньем рецепт / ua.depositphotos.com

Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусной выпечкой к чаю, которую готовит сама. Сегодня расскажет идеальный рецепт тертого пирога с вареньем, который полюбят все.

Нежнейшее тесто, сладкая начинка и немного вашего времени сделают праздник превосходно вкусным.

Тертый пирог готовить очень просто и главное быстро.

Тертый пирог с вареньем - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 3 стакана

Яйца - 2 шт

Сахар - 300 гр

Масло сливочное - 1 пачка

Если у вас варенье с кислинкой, то можно для теста добавить чуток больше сахара.

Сливочное масло обязательно растопить и всыпать сахар.

Яйца помыть, разбить в глубокую миску и взбить венчиков.

К яйцам добавляем сливочное масло и сахар, продолжаем взбивать.

Муку просеять и всю всыпать к полученной смеси.

Замешиваем тесто в кухонном комбайне или миксером.

Сделать из песочного теста шарик, закрыть пищевой пленкой и отправить в морозилку на 20 минут.

Разделить тесто на 2 части, одну половину переложить в предварительно смазанную сливочным маслом форму.

Далее слой варенья для тертого пирога. Это может быть клубничное, смородиновое, абрикосовое, вишневое.

Натереть на крупной терке оставшееся тесто и обильно присыпать пирог.

Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать тертый пирог 30 минут.

Дать немного остыть и подавать к столу. Можно посыпать кокосовой стружкой или сахарной пудрой.

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