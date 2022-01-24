Привлечете счастье в дом: что обязательно нужно приготовить на Татьянин день

Булочки на Татьянин день / ua.depositphotos.com

25 января отмечается большой церковный праздник - Татьянин день. Хозяйкам принято убирать в доме, наводить порядки, стирать, вышивать и шить.

А еще, можно привлечь удачу и здоровье в день святой Татьяны. Стоит приготовить традиционный булочки-калачики с кунжутом.

Это самый простой рецепт булочек, которые способны принести счастье в ваш дом.

Вкусные булочки с кунжутом на Татьянин день - рецепт

Вам понадобится:

Вода и молоко - по 100 мл

Мука - 450 грамм

Дрожжи сухие - 2 чайные ложки

Соль, сахар

Сливочное масло мягкое - 100 грамм

Кунжут

Теплое молоко и воду комнатной температуры смешать с белком и растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешать венчиком, добавить сахара 2 столовые ложки и щепотку соли. Добавляем дрожжи, перемешиваем и оставляем постоять на 15 минут. В это время просеиваем муку с ванильным сахаром.

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Добавляем к молоку с водой и замешиваем дрожжевое тесто, пока оно не будет отлипать от рук.

Ставим тесто в теплое место на 2 часа, пока оно не подойдет.

Готовое тесто на булочки делим на маленькие шарики и раскатываем в колбаску, закрепляя узелком. Можно сделать колачики-завитушки.

Разогреваем духовку до 180 градусов, противень застилаем пергаментной бумагой.

Колачики готовые перед выпеканием стоит поставить на 10 минут на растойку.

Взбить желток, смазать каждый колачик и посыпать обильно кунжутом.

Выпекать колачики счастья на Татьянин день 30 минут.

Каждая девушка должна съесть по булочке с кунжутом и загадать желание в Татьянин день.

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