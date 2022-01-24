Привлечете счастье в дом: что обязательно нужно приготовить на Татьянин день

Невероятные булочки-счастья на праздник Татьянин день 2022.
25 января отмечается большой церковный праздник - Татьянин день. Хозяйкам принято убирать в доме, наводить порядки, стирать, вышивать и шить.
А еще, можно привлечь удачу и здоровье в день святой Татьяны. Стоит приготовить традиционный булочки-калачики с кунжутом.
Это самый простой рецепт булочек, которые способны принести счастье в ваш дом.
Вкусные булочки с кунжутом на Татьянин день - рецепт
Вам понадобится:
- Вода и молоко - по 100 мл
- Мука - 450 грамм
- Дрожжи сухие - 2 чайные ложки
- Соль, сахар
- Сливочное масло мягкое - 100 грамм
- Кунжут
Теплое молоко и воду комнатной температуры смешать с белком и растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешать венчиком, добавить сахара 2 столовые ложки и щепотку соли. Добавляем дрожжи, перемешиваем и оставляем постоять на 15 минут. В это время просеиваем муку с ванильным сахаром.
Добавляем к молоку с водой и замешиваем дрожжевое тесто, пока оно не будет отлипать от рук.
Ставим тесто в теплое место на 2 часа, пока оно не подойдет.
Готовое тесто на булочки делим на маленькие шарики и раскатываем в колбаску, закрепляя узелком. Можно сделать колачики-завитушки.
Разогреваем духовку до 180 градусов, противень застилаем пергаментной бумагой.
Колачики готовые перед выпеканием стоит поставить на 10 минут на растойку.
Взбить желток, смазать каждый колачик и посыпать обильно кунжутом.
Выпекать колачики счастья на Татьянин день 30 минут.
Каждая девушка должна съесть по булочке с кунжутом и загадать желание в Татьянин день.
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