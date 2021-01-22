Салаты из пекинской капусты: 5 вкусных рецептов

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Калорийность Калорийность 116 ккал

Салаты из пекинской капусты / 1000.menu

Салат с пекинской капустой очень популярен, особенно в зимнее время. Готовит такой салат просто, а нейтральный вкус самой капусты позволяет сочетать ее с огромным количеством самых простых ингредиентов от курицы и ветчины, до кукурузы, огурцов, сухариков и крабовых палочек.

Главред собрал для вас 5 самых популярных рецептов салата из пекинской капусты.

Польза пекинской капусты

Главные свойства пекинской капусты определяются богатым содержанием ценных для организма веществ. В ее листах и кочанах содержатся витамины А, РР, В, много железа, меди, селена. Аскорбиновой кислоты в овоще примерно в 5 раз больше, чем в салатных листьях, причем в процессе тепловой обработки она не разрушается и сохраняется почти в прежнем объеме.

Свежие листья продукта включают в себя около 95 % воды. Оставшиеся 5 % приходятся на белки, клетчатку, жиры и углеводы. Калорийность овоща составляет не больше 16 Ккал на 100 г, поэтому его можно смело добавлять в любые диеты.

Салаты из пекинской капусты полезны, ведь их можно приготовить с легкой заправкой без майонеза, с нежным йогуртом и горчицей, что придает ему неповторимую нежность и возможность использовать как пп-салат в своем рационе.

Салат из пекинской капусты с курицей — пошаговый рецепт

Вам понадобиться:

пекинская капуста - 300-400гр;

кукуруза - 1 банка;

болгарский перец - 1 шт;

куриное филе - 300 гр;

майонез или сметана;

соль по вкусу.

Рецепт салата из пекинской капусты с курицей / delo-vcusa.ru

Первым делом, отвариваем куриное филе в течение 20 минут в подсоленной воде. Полностью остужаем и нарезаем филе кубиками.

Пекинскую капусту помыть, обсушить и порезать полосочками, довольно тонкими.

Выложить в глубокую миску, где будем перемешивать потом наш салат с пекинской капусты и курицы.

Для вкуса можем взять банку консервированной кукурузы, слить жидкость и высыпать кукурузу в чашку к капусте. Можем кукурузу не использовать, а сделать обычный салат из пекинской капусты с курицей.

Добавить порезанную курицу в салат. Помыть болгарский перец, убрать семена, порезать на небольшие полосочки или кубики.

Выложить его чашку с салатом из пекинской капусты, заправить майонезом, или сметаной, посолить по вкусу.

Салат из пекинской капусты с курицей готов!

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Салат из пекинской капусты и кукурузы — рецепт

Вам понадобиться:

пекинская китайская капуста - 1 шт.

кукуруза консервированая - 1 банка;

морковь 1 шт;

зеленый лук - 40 гр;

зелень - 10 гр;

соль вкусу.

Салат с пекинской капустой и кукурузой / salatikdoma

Пекинскую капусту промыть, разрезать вдоль на две половины и не крупно нашинковать.

Морковь крупно натереть. Мелко порезать зеленый лук и укроп, по желанию можно добавить другую зелень, тогда салат из пекинской капусты будет вкуснее и придаст ему еще больше вкуса.

В миску сложить капусту, слегка пожать руками. Добавить зелень и кукурузу.

Заправить салат из пекинской капусты с кукурузой можно по разному. Можно оливковым маслом, можно горчично-медовым соусом, или соком лимона.

Главное - заправлять салат из пекинской капусты непосредственно перед подачей.

Приятного аппетита !

Салат из пекинской капусты и крабовых палочек — простой рецепт

Вам понадобиться:

пекинская капуста - 400гр;

крабовые палочки (или крабовое мясо) - 300 гр;

болгарский перец - 1шт;

репчатый лук - 1шт;

йогурт 8-10% или нежирная сметана 10-15%;

французская горчица - 2 ст. ложки;

соль, перец по вкусу.

Рецепт салата из пекинской капусты с крабовыми палочками / 1-dream

Пекинскую капусту нарезаем довольно крупно. Листья нарезать продольными кусочками около 1,5-2 см длиной. Высыпаем все в глубокую миску, в которой и будем перемешивать наш салат.

Лук очистить от шелухи, помыть и разрезать пополам Нарезаем тонкими красивыми полукольцами.

Болгарский перец помыть, разрезать пополам и удалить сердцевину с семенами. Перец разрезать на 4 части и порубить крупной соломкой. Отправляем луки перец к пекинской капусте.

Нарезать крабовые палочки. Каждую палочку надо сначала разрезать вдоль по длине пополам, а затем по диагонали, чтобы получились длинные кусочки, они буду очень красиво смотреться в ярком салате из пекинской капусты.

Аккуратно перемешайте салат, чтобы кусочки распределились в нем равномерно, и капуста не потеряла свою пушистость и хрусткость.

Осталось только заправить наш салат из пекинской капусты и крабовых палочек.

В глубокой пиале смешать йогурт, или сметану с французской горчицей. Немного посолить и добавить черный молотый перец.

Хорошо его перемешайте. Соус распределится быстро и равномерно и салат из пекинской капусты с крабовыми палочками готов.

Приятного аппетита!

Салат из пекинской капусты с сухариками — рецепт

Вам понадобиться:

пекинская капуста – 500 гр;

филе курицы (копченое) – 150 гр;

кукуруза консервированная – 150 гр;

огурец свежий – 1 шт;

сухарики;

сок лимона – 2 ст. ложки;

оливковое масло – 3-4 ст. ложки;

укроп;

соль, перец, сухие травы – по вкусу.

Рецепт салата из пекинской капусты с сухариками / vashi-recepti

Салат из пекинской капусты с сухариками можно приготовить дома просто. Если нет времени, сухарики можно купить, а можно сделать домашние сухарики в духовке.

Для сухариков можно взять как белый хлеб, так и серый, или просто батон. Нарезать хлеб небольшими кубиками и выложить на противень. Отправить в духовку на 10 мин при температуре 160 градусов.

Оливковое или подсолнечное масло (1,5-2 стол. ложки) смешать с солью в глубокой миске и хорошо перемешать.Выкладываем сухарики в миску с маслом и хорошо перемешиваем, чтобы все сухарики получили свою порцию масла. Кстати для аромата сухариков можно добавить французские или итальянские травы.

Высыпать опять на противень и отправить снова в духовку при 160 градусах еще на 10, запекая до румяной корочки, периодически помешивая.

В салат из пекинской капусты с сухариками мы можем добавить куриное филе или ветчину. Филе курицы копченой (или вареной) нарезать кубиками. Свежий огурец помыть и порезать кубиками.

Пекинскую капусту помыть и тонко нашинковать. Все сложить в салатник. С консервированной кукурузы слить сок и добавить ее к овощам и курице. Посолить, поперчить по вкусу.

Салат из пекинской капусты заправить оливковым маслом и аккуратно перемешать.

Перед подачей на стол посыпаем его зеленью и добавляем сухарики.

Приятного аппетита!

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Салат из пекинской капусты с яйцом - простой рецепт

Такой салат с пекинской капустой готовится за 5 минут. Легкий и сочный салат для перекуса или как дополнение к основному блюду.

Вам понадобиться:

пекинская капуста - 5-6 листов;

яйца - 2 штуки;

кукуруза - 1 банка;

тунец салатный - 1 банка;

майонез, соль, перец по вкусу.

Рецепт салата из пекинской капусты с яйцом / povar.ru

Капусту мелко нашинковать. Яйца сварить вкрутую, остудить. Нарезать, как вы любите, не очень мелко, но и не крупно.

В салат можно добавить консервированную сладкую кукурузу, предварительно слив из банки сок. Чтобы салат из пекинской капусты с яйцом был вкуснее, предлагаем вам добавить консервированный тунец.

Посолить, поперчить, перемешать и заправить салат с пекинской капусты и яйцом йогуртом, майонезом или сметаной.

Приятного аппетита!

Салаты из пекинской капусты - видеорецепт: