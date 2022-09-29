Самая вкусная и бюджетная закуска по-итальянски: 2 быстрых рецепта

Готовим вкусные закуски за пару минут. 2 удивительных рецепта для любого праздничного стола.
Без вкусных закусок невозможно представить праздничный стол. Готовим с вами вкусные и бюджетные блюда.
Простейшие закуски в чипсах и с крекером удивят всех ваши родных. Уверенны, такие неповторимые закуски будут моментально разлетаться с тарелок.
Готовить закуски стоит заранее, а подавать на стол охлажденными.
Вкусная закуска за 5 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Чипсы - 1 упаковка
- Помидоры черри - 100 гр
- Каперсы
- Сыр Пармезан
- Чеснок - по вкусу
- Сметана или майонез
Помидоры помыть и мелко нарезать кубиками.
Пармезан натереть на мелкой терке.
Смешать помидоры, чеснок, сыр, каперсы и добавить 2 чайные ложки майонеза.
Отправить закуску в холодильник.
Как только гости пришли, выложить по 1 столовой ложке закуски на чипсы и красиво украсить маслинами или оливками.
Можно сверху посыпать еще Пармезаном.
Закуска на скорую руку с кукурузой и крекером - рецепт
Вам понадобится:
- Кукуруза - 120 гр
- Зеленый горошек - 50 гр
- Яйца - 2 шт
- Огурец - 1 шт
- Майонез
- Зелень
Яйца помыть и отварить 15 минут.
Огурец помыть, почистить и порезать кубиками.
Яйца порезать на мелкие квадратики или натереть на терке.
Слить жидкость с кукурузы и горошка.
Все соединить в глубокой миске и посолить.
Выложить салат на крекер и посыпать зеленью.
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