Самая вкусная и бюджетная закуска по-итальянски: 2 быстрых рецепта

Рецепт закуски за 5 минут / ua.depositphotos.com

Без вкусных закусок невозможно представить праздничный стол. Готовим с вами вкусные и бюджетные блюда.

Простейшие закуски в чипсах и с крекером удивят всех ваши родных. Уверенны, такие неповторимые закуски будут моментально разлетаться с тарелок.

Готовить закуски стоит заранее, а подавать на стол охлажденными.

Вкусная закуска за 5 минут - рецепт

Вам понадобится:

Чипсы - 1 упаковка

Помидоры черри - 100 гр

Каперсы

Сыр Пармезан

Чеснок - по вкусу

Сметана или майонез

Помидоры помыть и мелко нарезать кубиками.

Пармезан натереть на мелкой терке.

Смешать помидоры, чеснок, сыр, каперсы и добавить 2 чайные ложки майонеза.

Отправить закуску в холодильник.

Как только гости пришли, выложить по 1 столовой ложке закуски на чипсы и красиво украсить маслинами или оливками.

Можно сверху посыпать еще Пармезаном.

Закуска на скорую руку с кукурузой и крекером - рецепт

Вам понадобится:

Кукуруза - 120 гр

Зеленый горошек - 50 гр

Яйца - 2 шт

Огурец - 1 шт

Майонез

Зелень

Яйца помыть и отварить 15 минут.

Огурец помыть, почистить и порезать кубиками.

Яйца порезать на мелкие квадратики или натереть на терке.

Слить жидкость с кукурузы и горошка.

Все соединить в глубокой миске и посолить.

Выложить салат на крекер и посыпать зеленью.

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