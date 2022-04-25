Самая вкусная и сочная курица в лаваше: изумительно простой рецепт

Нежная и очень вкусная курица в духовке с лавашом.
Каждая хозяйка любит приготовить вкусные блюда и удивить гостей. Мы предлагаем простой рецепт запеченной курицы в лаваше, которая понравится любому.
Кроме того, что курица получается невероятно сочной, так и лаваш будет прекрасным дополнением к праздничному столу.
Запеченная курица в лаваше - рецепт
Вам понадобится:
- Курица целая - 1 штука
- Лаваш - 2 упаковки
- Сыр твердый - 200 гр
- Помидор
- Перец
- Соль
Курицу можно купить целую или взять одни бедра.
Хорошо натереть солью, перцем или специями и оставить на час.
Сыр можно натереть на крупной терке, помидор мелко порезать.
Все отправить внутрь курицы, и закрыть зубочистками.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Форму для запекания смазать оливковым маслом.
1 пачку лаваша сложить в форму для запекания крест на крест и сбрызнуть маслом, чтобы лаваш был хрустящий.
Перекладываем на лаваш курицу и еще одним листом лаваша плотно накрываем.
Верх смазываем тоже оливковым маслом и немного посыпаем специями.
Накрываем все фольгой и выпекаем курицу 60 минут.
После снимаем фольгу и оставляем курочку в лаваше еще на 20 минут, чтобы лаваш подрумянился.
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