Самая вкусная и сочная курица в лаваше: изумительно простой рецепт

Лаваш с курицей в духовке рецепт / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка любит приготовить вкусные блюда и удивить гостей. Мы предлагаем простой рецепт запеченной курицы в лаваше, которая понравится любому.

Кроме того, что курица получается невероятно сочной, так и лаваш будет прекрасным дополнением к праздничному столу.

Запеченная курица в лаваше - рецепт

Вам понадобится:

Курица целая - 1 штука

Лаваш - 2 упаковки

Сыр твердый - 200 гр

Помидор

Перец

Соль

Курицу можно купить целую или взять одни бедра.

Хорошо натереть солью, перцем или специями и оставить на час.

Сыр можно натереть на крупной терке, помидор мелко порезать.

Все отправить внутрь курицы, и закрыть зубочистками.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Форму для запекания смазать оливковым маслом.

1 пачку лаваша сложить в форму для запекания крест на крест и сбрызнуть маслом, чтобы лаваш был хрустящий.

Перекладываем на лаваш курицу и еще одним листом лаваша плотно накрываем.

Верх смазываем тоже оливковым маслом и немного посыпаем специями.

Накрываем все фольгой и выпекаем курицу 60 минут.

После снимаем фольгу и оставляем курочку в лаваше еще на 20 минут, чтобы лаваш подрумянился.

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