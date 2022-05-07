Самая вкусная закуска за 10 минут: хрустящие картофельные палочки с сыром

Готовим с нами хрустящую закуску за считанные минуты.
Не знаете что приготовить, чтобы было вкусно и одновременно удивить гостей? Мы предлагаем вам простейший рецепт закуски, которая станет невероятной находкой каждой хозяйки.
Всего пару минут вашего времени, и картофельные палочки с сыром уже будут на вашем столе.
Уверенны, рецепт картофельных палочек у вас будут просить все.
Закуска с сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 5 штук средних
- Сыр - 200 гр
- Яйца - 2 шт
- Соль, перец - по вкусу
- Панировочные сухари
Картошку предварительно отварить и натереть на крупной терке. Посолить, по вкусу поперчить.
Сыр стоит купить одним куском, и нарезать небольшими брусочками.
Яйца вымыть и взбить, как на омлет.
Влажными руками делаем картофельно-сырные палочки.
В одной столовой ложке картошки делаем серединку, кладем туда брусочек сыра и формируем в палочку.
Обмакиваем в яйце и обваливаем панировочных сухарях.
Разогреваем сковороду и обжариваем с каждой стороны до золотистого цвета.
Вкусная и хрустящая закуска готова, подавать в горячем виде.
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