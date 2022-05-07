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Самая вкусная закуска за 10 минут: хрустящие картофельные палочки с сыром

7 мая 2022, 15:57

Готовим с нами хрустящую закуску за считанные минуты.

рецепт, закуска
Вкусная закуска сырные палочки рецепт / ua.depositphotos.com

Не знаете что приготовить, чтобы было вкусно и одновременно удивить гостей? Мы предлагаем вам простейший рецепт закуски, которая станет невероятной находкой каждой хозяйки.

Всего пару минут вашего времени, и картофельные палочки с сыром уже будут на вашем столе.

Уверенны, рецепт картофельных палочек у вас будут просить все.

Закуска с сыром - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка - 5 штук средних
  • Сыр - 200 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Соль, перец - по вкусу
  • Панировочные сухари

Картошку предварительно отварить и натереть на крупной терке. Посолить, по вкусу поперчить.

Сыр стоит купить одним куском, и нарезать небольшими брусочками.

Яйца вымыть и взбить, как на омлет.

Влажными руками делаем картофельно-сырные палочки.

В одной столовой ложке картошки делаем серединку, кладем туда брусочек сыра и формируем в палочку.

Обмакиваем в яйце и обваливаем панировочных сухарях.

Разогреваем сковороду и обжариваем с каждой стороны до золотистого цвета.

Вкусная и хрустящая закуска готова, подавать в горячем виде.

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