Самые полезные завтраки: топ-3 простых рецепта

Рецепт полезного завтрака / pixabay

Завтрак – основной прием пищи и он должен быть сытным, вкусным и самое главное полезным.

Часто из-за нехватки времени мы вместо полезного для нашего организма завтрака едим горячие бутерброды, шоколадные сырки, конфеты, печенье, которые лишь на некоторое время "забивают" голод и ко всему – плохо влияют на желудок.

Эти топ-3 рецепта идеального завтрака сделают ваш день более здоровым.

Каша. Это отличный и быстрый вариант завтрака, можно выбрать любую крупу, которую вы любите, например, гречку, овсянку, рис, булгур.

Вам понадобиться:

Овсяные хлопья - 60 гр.

Вода - 200 мл.

Сахар - 10 гр.

Молоко - 50 гр.

Сливочное масло - 10 гр.

Клубника - 20 гр.

Черника - 20 гр.

Смешать молоко и воду и довести до кипения.Всыпать хлопья, перемешать и варить 20 минут, постоянно помешивая.Добавить сахар и масло.Нарезать соломкой клубнику.Украсить кашу клубникой и черникой.

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Творог. Это самый простой завтрак и очень полезный вариант завтрака. Творог является источником кальция, который играет важную роль в состоянии здоровья зубов и костей, а также в профилактике остеопороза.

Все, что вам необходимо для завтрака – выбрать качественный творог, добавить ягоды, фрукты, мед, любой джем. Также можно сделать сырники в духовке всего за 10 минут, запеканки.

Вам понадобятся:

500 г творога (не менее 5% жирности)

2 яйца

3 ст. л. сахара

2 ст. л. манки

ванилин

изюм или любые другие сухофрукты

Взбить яйца, добавить сахар, затем постепенно ввести творог, потом манку. В последнюю очередь добавить изюм, ванилин. Все тщательно перемешать.

Посуду для запекания смазать сливочным маслом и присыпать сухарями. Выложить туда смесь и разровнять.

Сбрызнуть все растопленным сливочным маслом и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекать 25—30 минут.

Смузи. Отличный вариант витаминного завтрака для тех, у кого нет времени на готовку. Достаточно добавить ваши любимые ягоды, фрукты, зелень, воду и взбить в блендере и вы получите вкуснейший и полезный смузи.

Вам понадобиться:

банан – 1 шт.

миндаль – 16 орехов .

овсяные хлопья – 1/4 стакана.

семена льна – 1 ст. л.

черника замороженная – 1 стакан.

йогурт малиновый – 1 стакан.

виноградный сок – 1/4 стакана.

кефира 1% – 1 стакан.

Банан заморозьте. Овсянку, льняное семя и миндаль разотрите в блендере в муку. Соедините все ингредиенты и взбейте до получения однородной массы.