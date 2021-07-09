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Самые полезные завтраки: топ-3 простых рецепта

9 июля 2021, 22:04

Эти рецепты идеального завтрака сделают ваш день более здоровым.

Рецепт полезного завтрака / pixabay

Завтрак – основной прием пищи и он должен быть сытным, вкусным и самое главное полезным.

Часто из-за нехватки времени мы вместо полезного для нашего организма завтрака едим горячие бутерброды, шоколадные сырки, конфеты, печенье, которые лишь на некоторое время "забивают" голод и ко всему – плохо влияют на желудок.

Эти топ-3 рецепта идеального завтрака сделают ваш день более здоровым.

Каша. Это отличный и быстрый вариант завтрака, можно выбрать любую крупу, которую вы любите, например, гречку, овсянку, рис, булгур.

Вам понадобиться:

  • Овсяные хлопья - 60 гр.
  • Вода - 200 мл.
  • Сахар - 10 гр.
  • Молоко - 50 гр.
  • Сливочное масло - 10 гр.
  • Клубника - 20 гр.
  • Черника - 20 гр.

Смешать молоко и воду и довести до кипения.Всыпать хлопья, перемешать и варить 20 минут, постоянно помешивая.Добавить сахар и масло.Нарезать соломкой клубнику.Украсить кашу клубникой и черникой.

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Творог. Это самый простой завтрак и очень полезный вариант завтрака. Творог является источником кальция, который играет важную роль в состоянии здоровья зубов и костей, а также в профилактике остеопороза.

Все, что вам необходимо для завтрака – выбрать качественный творог, добавить ягоды, фрукты, мед, любой джем. Также можно сделать сырники в духовке всего за 10 минут, запеканки.

Вам понадобятся:

  • 500 г творога (не менее 5% жирности)
  • 2 яйца
  • 3 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. манки
  • ванилин
  • изюм или любые другие сухофрукты

Взбить яйца, добавить сахар, затем постепенно ввести творог, потом манку. В последнюю очередь добавить изюм, ванилин. Все тщательно перемешать.

Посуду для запекания смазать сливочным маслом и присыпать сухарями. Выложить туда смесь и разровнять.

Сбрызнуть все растопленным сливочным маслом и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекать 25—30 минут.

Смузи. Отличный вариант витаминного завтрака для тех, у кого нет времени на готовку. Достаточно добавить ваши любимые ягоды, фрукты, зелень, воду и взбить в блендере и вы получите вкуснейший и полезный смузи.

Вам понадобиться:

  • банан – 1 шт.
  • миндаль – 16 орехов .
  • овсяные хлопья – 1/4 стакана.
  • семена льна – 1 ст. л.
  • черника замороженная – 1 стакан.
  • йогурт малиновый – 1 стакан.
  • виноградный сок – 1/4 стакана.
  • кефира 1% – 1 стакан.

Банан заморозьте. Овсянку, льняное семя и миндаль разотрите в блендере в муку. Соедините все ингредиенты и взбейте до получения однородной массы.

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