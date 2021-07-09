Самые полезные завтраки: топ-3 простых рецепта

Эти рецепты идеального завтрака сделают ваш день более здоровым.
Завтрак – основной прием пищи и он должен быть сытным, вкусным и самое главное полезным.
Часто из-за нехватки времени мы вместо полезного для нашего организма завтрака едим горячие бутерброды, шоколадные сырки, конфеты, печенье, которые лишь на некоторое время "забивают" голод и ко всему – плохо влияют на желудок.
Эти топ-3 рецепта идеального завтрака сделают ваш день более здоровым.
Каша. Это отличный и быстрый вариант завтрака, можно выбрать любую крупу, которую вы любите, например, гречку, овсянку, рис, булгур.
Вам понадобиться:
- Овсяные хлопья - 60 гр.
- Вода - 200 мл.
- Сахар - 10 гр.
- Молоко - 50 гр.
- Сливочное масло - 10 гр.
- Клубника - 20 гр.
- Черника - 20 гр.
Смешать молоко и воду и довести до кипения.Всыпать хлопья, перемешать и варить 20 минут, постоянно помешивая.Добавить сахар и масло.Нарезать соломкой клубнику.Украсить кашу клубникой и черникой.
Творог. Это самый простой завтрак и очень полезный вариант завтрака. Творог является источником кальция, который играет важную роль в состоянии здоровья зубов и костей, а также в профилактике остеопороза.
Все, что вам необходимо для завтрака – выбрать качественный творог, добавить ягоды, фрукты, мед, любой джем. Также можно сделать сырники в духовке всего за 10 минут, запеканки.
Вам понадобятся:
- 500 г творога (не менее 5% жирности)
- 2 яйца
- 3 ст. л. сахара
- 2 ст. л. манки
- ванилин
- изюм или любые другие сухофрукты
Взбить яйца, добавить сахар, затем постепенно ввести творог, потом манку. В последнюю очередь добавить изюм, ванилин. Все тщательно перемешать.
Посуду для запекания смазать сливочным маслом и присыпать сухарями. Выложить туда смесь и разровнять.
Сбрызнуть все растопленным сливочным маслом и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать 25—30 минут.
Смузи. Отличный вариант витаминного завтрака для тех, у кого нет времени на готовку. Достаточно добавить ваши любимые ягоды, фрукты, зелень, воду и взбить в блендере и вы получите вкуснейший и полезный смузи.
Вам понадобиться:
- банан – 1 шт.
- миндаль – 16 орехов .
- овсяные хлопья – 1/4 стакана.
- семена льна – 1 ст. л.
- черника замороженная – 1 стакан.
- йогурт малиновый – 1 стакан.
- виноградный сок – 1/4 стакана.
- кефира 1% – 1 стакан.
Банан заморозьте. Овсянку, льняное семя и миндаль разотрите в блендере в муку. Соедините все ингредиенты и взбейте до получения однородной массы.