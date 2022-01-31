Самые вкусные пирожки-пятиминутки с хрустящей начинкой: готовить очень просто и быстро

Удивительно простой рецепт теста для пирожков.
Хотите побаловать близких вкусными пирожками с идеальной начинкой? Мы подготовили идеальный рецепт для вас, который много времени не займет, а родные будут в восторге.
Начинку для таких пирожком можно выбрать любую. Картошку, мясо, вишню, клубнику или даже банан. Главное немного вашей фантазии и времени.
А еще по такому рецепту можно приготовить сосиски в тесте.
Пирожки за 5 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Мука высшего сорта - 4 стакана
- Сухие дрожжи - 1 пакетик
- Молоко - 450 мл
- Вода - 100 мл
- Сахар, соль - по 1 чайной ложке
- Масло
Молоко должно быть теплое или комнатной температуры.
Смешать теплое молоко с водой и добавить дрожжи.
Далее добавляем сахар, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
Муку хорошо просеять, добавить к молоку.
Далее две столовые ложки растительного масла и соль.
Заместить тесто 10 минут.
Тесто на пирожки не должно приставать к рукам.
Тесто хорошо выместить, свернуть в шарик и отправить в холодильник на 1,5-2 часа.
Разделить тесто на 4 части, присыпать немного мукой и раскатать.
Порезать на квадратики, положить начинку и защепить треугольником.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Застелить форму для выпекания пергаментом, разложить пирожки и смазать яйцом.
По желанию можно посыпать кунжутом.
Выпекать пирожки 35 минут.
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