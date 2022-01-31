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Самые вкусные пирожки-пятиминутки с хрустящей начинкой: готовить очень просто и быстро

31 января 2022, 14:18

Удивительно простой рецепт теста для пирожков.

пирожки
Пирожки рецепт / ua.depositphotos.com

Хотите побаловать близких вкусными пирожками с идеальной начинкой? Мы подготовили идеальный рецепт для вас, который много времени не займет, а родные будут в восторге.

Начинку для таких пирожком можно выбрать любую. Картошку, мясо, вишню, клубнику или даже банан. Главное немного вашей фантазии и времени.

А еще по такому рецепту можно приготовить сосиски в тесте.

Пирожки за 5 минут - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука высшего сорта - 4 стакана
  • Сухие дрожжи - 1 пакетик
  • Молоко - 450 мл
  • Вода - 100 мл
  • Сахар, соль - по 1 чайной ложке
  • Масло

Молоко должно быть теплое или комнатной температуры.

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Смешать теплое молоко с водой и добавить дрожжи.

Далее добавляем сахар, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Муку хорошо просеять, добавить к молоку.

Далее две столовые ложки растительного масла и соль.

Заместить тесто 10 минут.

Тесто на пирожки не должно приставать к рукам.

Тесто хорошо выместить, свернуть в шарик и отправить в холодильник на 1,5-2 часа.

Разделить тесто на 4 части, присыпать немного мукой и раскатать.

Порезать на квадратики, положить начинку и защепить треугольником.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Застелить форму для выпекания пергаментом, разложить пирожки и смазать яйцом.

По желанию можно посыпать кунжутом.

Выпекать пирожки 35 минут.

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