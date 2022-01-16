Самые вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком: готовить всего 10 минут

Пирожки с яйцом и луком рецепт / ua.depositphotos.com

Любите побаловать своих близких вкусной выпечкой, тогда этот рецепт для вас. Вкуснейшие пирожки с яйцом и луком станут настоящей находкой каждой хозяйки.

Такой рецепт пирожков очень быстрый и вкусный. Уверенны, что с тарелки они быстро исчезнут, и ваши близкие будут просить приготовить еще.

Пирожки с яйцом и зеленым луком - рецепт

Вам понадобится:

Мука

Кефир - пол литра

Яйца вареные - 2 штуки

Яйца сырые - 2 штуки

Сметана - 420 грамм

Разрыхлитель

Зеленый лук

Соль

Яйца сырые хорошо взбить с солью и добавить туда сметану.

Если у вас есть кухонный комбайн, замешивать тесто на пирожки лучше в нем.

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После сметаны, тонкой струйкой добавляем кефир и мешаем тесто на самой большой скорости.

Муку и разрыхлитель хорошо просеять и добавлять по одной ложке, чтобы успевало вымесить тесто.

Муку берем примерно 8-10 столовых ложек. Тесто должно получиться, как на оладушки.

На медленной скорости продолжаем мешать тесто, а в это время чистим яйца и моем лук.

Яйца натереть на мелкой терке, лук мелко порезать или взбить блендером.

Добавляем яйца и зеленый лук в тесто и замешиваем еще 2 минуты.

Разогреваем оливковое или подсолнечное масло на сковороде с толстым дном и жарим пирожки. Выкладывать тесто столовой ложкой.

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