Самые вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком: готовить всего 10 минут

Невероятно простой и очень вкусный рецепт пирожков с начинкой.
Любите побаловать своих близких вкусной выпечкой, тогда этот рецепт для вас. Вкуснейшие пирожки с яйцом и луком станут настоящей находкой каждой хозяйки.
Такой рецепт пирожков очень быстрый и вкусный. Уверенны, что с тарелки они быстро исчезнут, и ваши близкие будут просить приготовить еще.
Пирожки с яйцом и зеленым луком - рецепт
Вам понадобится:
- Мука
- Кефир - пол литра
- Яйца вареные - 2 штуки
- Яйца сырые - 2 штуки
- Сметана - 420 грамм
- Разрыхлитель
- Зеленый лук
- Соль
Яйца сырые хорошо взбить с солью и добавить туда сметану.
Если у вас есть кухонный комбайн, замешивать тесто на пирожки лучше в нем.
После сметаны, тонкой струйкой добавляем кефир и мешаем тесто на самой большой скорости.
Муку и разрыхлитель хорошо просеять и добавлять по одной ложке, чтобы успевало вымесить тесто.
Муку берем примерно 8-10 столовых ложек. Тесто должно получиться, как на оладушки.
На медленной скорости продолжаем мешать тесто, а в это время чистим яйца и моем лук.
Яйца натереть на мелкой терке, лук мелко порезать или взбить блендером.
Добавляем яйца и зеленый лук в тесто и замешиваем еще 2 минуты.
Разогреваем оливковое или подсолнечное масло на сковороде с толстым дном и жарим пирожки. Выкладывать тесто столовой ложкой.
Читайте также:
- Самый вкусный французский завтрак за 10 минут: готовить очень быстро
- Вкуснейшие рулетики из свинины с грибами на Старый Новый год: готовить очень быстро
- Самый вкусный и простой завтрак: готовить всего 5 минут