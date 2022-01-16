УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Самые вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком: готовить всего 10 минут

16 января 2022, 12:05

Невероятно простой и очень вкусный рецепт пирожков с начинкой.

пирожки
Пирожки с яйцом и луком рецепт / ua.depositphotos.com

Любите побаловать своих близких вкусной выпечкой, тогда этот рецепт для вас. Вкуснейшие пирожки с яйцом и луком станут настоящей находкой каждой хозяйки.

Такой рецепт пирожков очень быстрый и вкусный. Уверенны, что с тарелки они быстро исчезнут, и ваши близкие будут просить приготовить еще.

Пирожки с яйцом и зеленым луком - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука
  • Кефир - пол литра
  • Яйца вареные - 2 штуки
  • Яйца сырые - 2 штуки
  • Сметана - 420 грамм
  • Разрыхлитель
  • Зеленый лук
  • Соль

Яйца сырые хорошо взбить с солью и добавить туда сметану.

Если у вас есть кухонный комбайн, замешивать тесто на пирожки лучше в нем.

Реклама

После сметаны, тонкой струйкой добавляем кефир и мешаем тесто на самой большой скорости.

Муку и разрыхлитель хорошо просеять и добавлять по одной ложке, чтобы успевало вымесить тесто.

Муку берем примерно 8-10 столовых ложек. Тесто должно получиться, как на оладушки.

На медленной скорости продолжаем мешать тесто, а в это время чистим яйца и моем лук.

Яйца натереть на мелкой терке, лук мелко порезать или взбить блендером.

Добавляем яйца и зеленый лук в тесто и замешиваем еще 2 минуты.

Разогреваем оливковое или подсолнечное масло на сковороде с толстым дном и жарим пирожки. Выкладывать тесто столовой ложкой.

Читайте также:

viber
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачуМагнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачу Что делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиологаЧто делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиолога Самые модные стрижки 2022 для женщин после 50 лет с потрясающим омолаживающим эффектомСамые модные стрижки 2022 для женщин после 50 лет с потрясающим омолаживающим эффектом Чтобы в доме всегда водились деньги: что нужно обязательно поставить на стол на Новый год 2022Чтобы в доме всегда водились деньги: что нужно обязательно поставить на стол на Новый год 2022 Ретроградная Венера 2021: Овнам - переживания, Девам - испытания, Водолеям - интригиРетроградная Венера 2021: Овнам - переживания, Девам - испытания, Водолеям - интриги
12:46

Доллар взлетит еще больше: украинцам дали прогноз на 2022 год

12:45

Надя Дорофеева показала голого Дантеса

12:41

Ход Петроммнение

12:23

Звездная украинская спортсменка в крошечном бикини сверкнула пышным бюстомВидео

12:11

Россия не собирается нападать на Украину - ПесковВидео

Реклама
12:05

ЧП в Карпатах: на женщину с ребенком сошла лавинаВидео

12:05

Самые вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком: готовить всего 10 минут

11:34

Или украинский, или две версии издания: в Украине заработала новая норма языкового закона

11:17

Погибла в день рождения: появились детали трагического восхождения туристов на ГоверлуВидео

11:11

Нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией лучше кофеВидео

10:51

Хакеры атаковали украинские государственные сайты: у Путина резко ответили на обвиненияВидео

10:12

Приметы на 17 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

09:46

65 гривен за кг: в Украине рекордно подорожала гречкаВидео

09:27

Аренда квартир в Украине за год выросла на 10%: где жить дешевлеВидео

08:52

Морозы продержатся до Пасхи: синоптик рассказал о морозной весне 2022Видео

08:16

С мешком на голове валялась на чердаке: на Закарпатье мужчина жестоко убил и изуродовал тело женщиныВидео

08:15

В Украине за сутки обнаружили более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом, много госпитализацийВидео

08:01

Гороскоп на сегодня, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательствоВидео

07:45

Игра мускулами: чем завершатся ультиматумы России в Европу и СШАмнение

07:35

Вторжение России в Украину "неотвратимо и неизбежно", следующая неделя решающая - британский депутатВидео

Реклама
06:28

Санкции, писанные вилами по воде: почему новый пакет санкций США не испугает Россиюмнение

06:01

Шоколадная вишня и клубничный блонд: самое модное окрашивание волос 2022, которое вдохновляетФото

05:02

Аномалия и затяжное бабье лето: украинцев удивили прогнозом до декабряВидео

04:44

Проезд в общественном транспорте резко подорожал: где украинцы платят больше всегоВидео

04:17

Находка для дачника и цветовода: как использовать шелуху от семечек

03:50

Привлечете много бед: почему женщинам нельзя носить одежду мужаВидео

03:15

Врач-диетолог назвала главную пользу бобовых и рассказала, как их правильно готовить

02:46

Солистка KAZKA ошеломила результатами похудения: сколько сбросила звездаВидео

02:14

Врач перечислила продукты, продлевающие молодостьВидео

01:47

Шевченко может сыграть против РФ: Зеленский позвал экс-тренера сборной в УкраинуВидео

01:16

Леся Никитюк шокировала суммами, которые тратит в салонах красоты

00:51

Приметы на 16 января: что нельзя делать в день Гордея и как не попасть в бедуВидео

15 января, суббота
23:42

Эпидемиологи назвали самые эффективные маски от COVID-19Видео

23:26

Повышение пенсий: украинцы в возрасте 70+ будут получать по 3000 грнВидео

23:14

В ДТП под Киевом погибла 11-летняя девочка: отец не пропустил фуруВидео

22:41

Украинцы за три дня помогли купить дом семье погорельцев из Виннитчины, где погиб 7-летний мальчикВидео

22:12

"Карточки на еду": украинцам назвали сроки введения продуктовых чековВидео

21:59

Поскользнулась, летела 200 м между деревьями и билась головой - детали трагедии в КарпатахВидео

21:16

Водитель, избивший прохожего в Киеве, попал в СИЗО

21:10

В хакерской атаке на Украину нашли белорусский след: в СНБО раскрыли деталиВидео

Реклама
20:40

Ударила 4-летнего сына ножом: в Киеве задержали пьяную горе-мать

20:36

Продлит сон на час: чудо-компонент для высыпания, который есть в каждом доме

19:57

Больше 30 гривен за буханку: украинцам назвали новую цену батона и "украинского"Видео

19:51

Россия пытается оправдать свое вторжение: в МИД Британии предупредили УкраинуВидео

19:48

Ветер сломал дерево, а оно убило водителя: ураган в Киеве стал смертельнымВидео

19:30

В Евросоюзе предложили ударить санкциями по знаменитостям РФ из-за ПутинаВидео

19:30

Почему Украина рискует стать второй Албаниеймнение

19:04

Рекордные за 20 лет осадки засыпали станцию Академик Вернадский трехметровым слоем снега - фотоФотоВидео

18:47

РФ перебрасывает Искандеры к границам Украины — CITВидео

18:31

В перьях и с расставленными ногами: Лорак показала, как ей не терпится вернуться в Украину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять