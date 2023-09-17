Самый быстрый хачапури в мире за 12 минут: рецепт, который разметают с пылу с жару

Готовим изумительный рецепт быстрого хачапури. Этот рецепт - находка для тех, кто любит сырные лепешки.

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Хачапури из слоеного теста рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Давайте приготовим самый вкусный, хрустящий и быстрый хачапури. Невероятно простой рецепт хачапури, где не нужно возиться с тестом.

Рецепт хачапури по-аджарски безумно простой. Его готовят из слоеного теста, но получается невероятно вкусно.

Быстрый хачапури за 12 минут - рецепт

Вам понадобится:

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Слоеное бездрожжевое тесто - 1 упаковка

Яйца - 3 шт

Мука - для присыпки

Сулугуни - 250 гр

Стол присыпать обязательно мукой, чтобы слоеное тесто не прилипало.

Слоеное тесто предварительно достать из морозилки.

Раскатывает сразу два пласта теста на хачапури слегла.

Сворачиваем пополам и делаем надрезы, как на фото, и перехлест. Чтобы получилась лодочка.

Как правильно готовить хачапури из слоеного теста рецепт / скриншот с видео

Сыр сулугуни натереть на мелкой терке. Чем мельче натрете сыр, тем быстрее приготовится хачапури.

2 яйца помыть и отделить белок от желтка.

Противень застелить пергаментом, выложить лодочки из слоеного теста.

Обильно посыпаем сыром сулугуни, делаем в середине углубление и вливаем только белок.

1 яйца взбить вилкой и смазать бортики теста.

Разогреть духовку до 200 градусов. Отправить хачапури на 10 минут.

Далее добавляем желток и отправляем наш хачапури еще на 2 минуты.

Хрустящие, вкусные и мега сырные хачапури готовы.

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