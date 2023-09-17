Самый быстрый хачапури в мире за 12 минут: рецепт, который разметают с пылу с жару

Давайте приготовим самый вкусный, хрустящий и быстрый хачапури. Невероятно простой рецепт хачапури, где не нужно возиться с тестом.
Рецепт хачапури по-аджарски безумно простой. Его готовят из слоеного теста, но получается невероятно вкусно.
Быстрый хачапури за 12 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Слоеное бездрожжевое тесто - 1 упаковка
- Яйца - 3 шт
- Мука - для присыпки
- Сулугуни - 250 гр
Стол присыпать обязательно мукой, чтобы слоеное тесто не прилипало.
Слоеное тесто предварительно достать из морозилки.
Раскатывает сразу два пласта теста на хачапури слегла.
Сворачиваем пополам и делаем надрезы, как на фото, и перехлест. Чтобы получилась лодочка.
Сыр сулугуни натереть на мелкой терке. Чем мельче натрете сыр, тем быстрее приготовится хачапури.
2 яйца помыть и отделить белок от желтка.
Противень застелить пергаментом, выложить лодочки из слоеного теста.
Обильно посыпаем сыром сулугуни, делаем в середине углубление и вливаем только белок.
1 яйца взбить вилкой и смазать бортики теста.
Разогреть духовку до 200 градусов. Отправить хачапури на 10 минут.
Далее добавляем желток и отправляем наш хачапури еще на 2 минуты.
Хрустящие, вкусные и мега сырные хачапури готовы.
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