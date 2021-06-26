Самый полезный летний завтрак: пошаговый рецепт приготовления

Очень простой и быстрый в приготовлении вариант завтрака из листьев шпината, грибов, помидоров, лука в омлете.
Летом всегда хочется простых и легких блюд. Омлет идеально подходит для завтрака, оно отлично усваивается и обеспечивает насыщение на несколько часов.
Омлет со шпинатом можно подать и в качестве легкого ужина, дополнив свежими овощами, например, помидорами.
Чтобы придать вкусу блюда более выразительный вкус, в яичную массу можно добавить зубчик чеснока, пропущенный через пресс.
Главред расскажет рецепт идеального летнего завтрака.
Омлет со шпинатом, грибами и помидорами - рецепт
- Яйцо - 2 шт.
- Шпинат рубленый - 100 г
- Помидор - 1/2 шт.
- Шампиньоны - 50 г
- Лук репчатый - 1/4 шт.
- Масло растительное - 1 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Зелень - по вкусу
- Перец - по вкусу
Обработайте сковороду растительным маслом и разогрейте.
Листья шпината, лук, грибы и помидор, нарезанный кубиками, пассеруйте примерно 2 минуты, пока овощи не станут мягкими.
Взбейте в миске яйца и добавьте их на сковороду к овощам и грибам.
Поднимайте края омлета, чтобы жидкий белок подтекал вниз. Когда омлет застынет, на короткое время переверните его, чтобы прожарить верхнюю сторону.