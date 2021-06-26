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Самый полезный летний завтрак: пошаговый рецепт приготовления

26 июня 2021, 16:10

Очень простой и быстрый в приготовлении вариант завтрака из листьев шпината, грибов, помидоров, лука в омлете.

Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Калорийность Калорийность 120 ккал
Вкусный омлет на завтрак / pixabay

Летом всегда хочется простых и легких блюд. Омлет идеально подходит для завтрака, оно отлично усваивается и обеспечивает насыщение на несколько часов.

Омлет со шпинатом можно подать и в качестве легкого ужина, дополнив свежими овощами, например, помидорами.

Чтобы придать вкусу блюда более выразительный вкус, в яичную массу можно добавить зубчик чеснока, пропущенный через пресс.

Главред расскажет рецепт идеального летнего завтрака.

Омлет со шпинатом, грибами и помидорами - рецепт

  • Яйцо - 2 шт.
  • Шпинат рубленый - 100 г
  • Помидор - 1/2 шт.
  • Шампиньоны - 50 г
  • Лук репчатый - 1/4 шт.
  • Масло растительное - 1 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Зелень - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Обработайте сковороду растительным маслом и разогрейте.

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Листья шпината, лук, грибы и помидор, нарезанный кубиками, пассеруйте примерно 2 минуты, пока овощи не станут мягкими.

Взбейте в миске яйца и добавьте их на сковороду к овощам и грибам.

Поднимайте края омлета, чтобы жидкий белок подтекал вниз. Когда омлет застынет, на короткое время переверните его, чтобы прожарить верхнюю сторону.

здоровье рецепт завтрак
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