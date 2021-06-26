Самый полезный летний завтрак: пошаговый рецепт приготовления

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Калорийность Калорийность 120 ккал

Вкусный омлет на завтрак / pixabay

Летом всегда хочется простых и легких блюд. Омлет идеально подходит для завтрака, оно отлично усваивается и обеспечивает насыщение на несколько часов.

Омлет со шпинатом можно подать и в качестве легкого ужина, дополнив свежими овощами, например, помидорами.

Чтобы придать вкусу блюда более выразительный вкус, в яичную массу можно добавить зубчик чеснока, пропущенный через пресс.

Главред расскажет рецепт идеального летнего завтрака.

Омлет со шпинатом, грибами и помидорами - рецепт

Яйцо - 2 шт.

Шпинат рубленый - 100 г

Помидор - 1/2 шт.

Шампиньоны - 50 г

Лук репчатый - 1/4 шт.

Масло растительное - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Зелень - по вкусу

Перец - по вкусу

Обработайте сковороду растительным маслом и разогрейте.

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Листья шпината, лук, грибы и помидор, нарезанный кубиками, пассеруйте примерно 2 минуты, пока овощи не станут мягкими.

Взбейте в миске яйца и добавьте их на сковороду к овощам и грибам.

Поднимайте края омлета, чтобы жидкий белок подтекал вниз. Когда омлет застынет, на короткое время переверните его, чтобы прожарить верхнюю сторону.