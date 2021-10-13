Самый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минут

Рецепт пирога из лаваша / russianfood.com

У вас совсем мало времени, а гости уже на пороге? Мы предлагаем вам узнать вкуснейший рецепт пирога из лаваша, который готовить очень просто и быстро.

Рецептом простой выпечки из лаваша очень много. Можно готовить пироги, рулеты и даже пирожки.

Главред расскажет самый простой и вкусный рецепт пирога из лаваша.

Пирог из лаваша - рецепт

Лаваш тонкий - 1-2 штуки.

Фарш куриный - 400 грамм.

Лук, морковь - 1 штука.

Кефир - 2 стакана.

Сыр твердый - 200 грамм.

Яйца - 1 штука.

Зелень, соль - по вкусу. Фарш берем куриный, можно и свиной. Разогреваем сковороду и обжариваем фарш с зеленью. По вкусу добавляем соль и специи.

Натираем сыр и отправляем все в фарш. Хорошо перемешиваем и выключаем сковороду.

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Берем форму для нашего пирога. Выкладываем лист лаваша, далее часть фарша с сыром и зеленью, Яйцо отправляем в кефир и хорошо перемешиваем смесь.

Режем на небольшие квадратики вторую часть лаваша, все опускаем в смесь с кефиром и яйцом и выкладываем на фарш.

Далее отправляем оставшийся куриный фарш и сверху закрываем наш пирог красивым, ровным лавашом.

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Смазываем наш пирог сверху кефиром и кладем сверху несколько пластиков сливочного масла.

Разогреваем духовку до 220 градусов и отправляем пирог из лаваша с мясом на 15 минут.