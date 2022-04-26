Самый вкусный и полезный салат с черемшой из трех ингредиентов: готовить всего 5 минут

Полезный весенний салат с черемшой, который готовить очень просто.
Во время войны в Украине и долгой зимы украинцы очень много потратили нервов и здоровья. Весной самое время позаботиться о себе и поддержать свой организм.
Предлагаем вам простой и очень вкусный весенний салат с черемшой. Такой салат будет витаминной бомбой для каждого.
Салат с черемшой - рецепт
Вам понадобится:
- Черемша - 100 гр
- Редиска - 100 гр
- Картошка - 4 штуки
- Сметана
- Соль
Отварить в подсоленной воде картофель в мундире, почистить и нарезать небольшими кубиками.
Редиску можно почистить, порезать тонкими пластинками.
Черемшу помыть, обсушить и мелко порезать.
Добавляем в картошке, редиске и черемше 2 ложки сметаны, немного лимонного сока и оливкового масла.
Посолить салат с черемшой и подавать на вкусных гренках из черного хлеба.
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Автор: Маша Тупченко