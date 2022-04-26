Самый вкусный и полезный салат с черемшой из трех ингредиентов: готовить всего 5 минут

Рецепт салата с черемшой / ua.depositphotos.com

Во время войны в Украине и долгой зимы украинцы очень много потратили нервов и здоровья. Весной самое время позаботиться о себе и поддержать свой организм.

Предлагаем вам простой и очень вкусный весенний салат с черемшой. Такой салат будет витаминной бомбой для каждого.

Салат с черемшой - рецепт

Вам понадобится:

Черемша - 100 гр

Редиска - 100 гр

Картошка - 4 штуки

Сметана

Соль

Отварить в подсоленной воде картофель в мундире, почистить и нарезать небольшими кубиками.

Редиску можно почистить, порезать тонкими пластинками.

Черемшу помыть, обсушить и мелко порезать.

Добавляем в картошке, редиске и черемше 2 ложки сметаны, немного лимонного сока и оливкового масла.

Посолить салат с черемшой и подавать на вкусных гренках из черного хлеба.

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